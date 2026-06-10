Verano clásico 2026 en Alemania: festivales de música entre la costa, el Rin y escenarios palaciegos

miércoles 10 de junio de 2026 , 10:45h

El verano clásico 2026 comienza con un preludio muy especial en Brandeburgo: del 12 al 28 de junio, el Festival de Música de Potsdam Sanssouci propondrá una atractiva combinación de música, historia y escenarios excepcionales bajo el lema «Luz». En los palacios, jardines y espacios históricos en torno a Sanssouci, la música clásica se convierte en una invitación a redescubrir Potsdam desde su faceta más cultural.

En julio y agosto, la música seguirá sonando de un extremo a otro de Alemania: en la costa y el norte, entre los viñedos del Rheingau y en Moritzburg, cerca de Dresde. Estos tres festivales muestran hasta qué punto la música puede transformar un viaje de verano: unas veces en grandes espacios y con apertura a distintos géneros; otras, envuelta en una atmósfera especial entre el Rin y las laderas cubiertas de viñedos; y otras, en formato de cámara, con la intimidad de los escenarios históricos.

Schleswig-Holstein suena a Estocolmo Schleswig-Holstein Musik Festival, del 4 de julio al 30 de agosto de 2026

Del 4 de julio al 30 de agosto, el Schleswig-Holstein Musik Festival volverá a transformar el norte de Alemania en un gran escenario estival. Los conciertos no solo tendrán lugar en salas clásicas, sino también en iglesias, residencias señoriales, graneros y espacios poco habituales, en un formato que entrelaza música, paisaje y experiencia de viaje. En 2026, Estocolmo, la capital sueca, será el eje temático del festival. Esta mirada al norte aportará al programa sonoridades nórdicas, nuevas perspectivas culturales y una ligereza muy propia del verano. Además, la acordeonista Ksenija Sidorova tendrá un protagonismo especial, mostrando con virtuosismo la sorprendente variedad de registros de su instrumento.

Música entre el Rin, los viñedos y grandes escenarios

Rheingau Musik Festival, del 20 de junio al 5 de septiembre de 2026

El Rheingau Musik Festival es uno de los grandes acontecimientos del verano dedicados a la música clásica. Del 20 de junio al 5 de septiembre, ofrecerá conciertos en uno de los paisajes culturales más evocadores de Alemania. Monasterios, palacios, iglesias, viñedos y el balneario de Wiesbaden componen el marco de un festival que combina música y ambiente de forma especialmente lograda.

En 2026 destaca, entre otros nombres, la presencia del pianista japonés Hayato Sumino como artista en residencia. Su perfil refleja la versatilidad de una nueva generación de músicos: combina virtuosismo clásico con una mirada contemporánea y consigue acercar la música clásica a nuevos públicos.