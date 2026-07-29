Audio-Technica propone soluciones de sonido para cada plan del verano

miércoles 29 de julio de 2026 , 08:00h

Viajes, festivales, reuniones al aire libre o escapadas son algunos de los escenarios en los que la firma japonesa adapta su catálogo de dispositivos de audio, con especial atención a la movilidad, la autonomía y la protección auditiva.

El verano modifica los hábitos de ocio y, con ellos, la forma de disfrutar de la música. Los desplazamientos, las reuniones en terrazas, los festivales o las jornadas de playa han impulsado una mayor demanda de dispositivos que combinen calidad de sonido, comodidad y resistencia para acompañar cada actividad.

En este contexto, Audio-Technica reúne una selección de equipos orientados a distintos momentos de la temporada estival, desde auriculares con gran autonomía para viajes de larga duración hasta altavoces compactos para espacios exteriores protegidos o auriculares inalámbricos preparados para un uso más dinámico gracias a su resistencia al agua y al polvo.

La propuesta también pone el foco en un aspecto cada vez más relevante durante los meses de mayor actividad musical: la protección de la audición. Para ello, la compañía incorpora tapones específicos para conciertos y festivales, diseñados para reducir el nivel sonoro sin alterar la calidad de la experiencia musical.

Entre las características más destacadas de esta selección figuran autonomías que alcanzan las 90 horas, sistemas de cancelación de ruido, conectividad inalámbrica y funciones que permiten mantener la percepción del entorno cuando resulta necesario.

Coincidiendo con la temporada estival, la firma ha puesto en marcha una campaña promocional, vigente hasta el 25 de agosto, con descuentos del 15 % en una selección de auriculares, altavoces, giradiscos y micrófonos.