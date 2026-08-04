Los eventos de verano en el Mediterráneo Sur generan el 51% del gasto turístico

martes 04 de agosto de 2026 , 10:00h

Los eventos de gran escala generan el 51 % del gasto turístico adicional vinculado a los eventos de verano, a pesar de representar menos del 1 % del total de eventos programados en el Mediterráneo meridional, según el análisis de The Data Appeal Company / Almaviva Group elaborado a partir de los datos de Data Appeal Mabrian, su solución de inteligencia de viajes. A nivel global, entre mayo y septiembre, se prevé que el gasto turístico incremental total generado por eventos en España, Italia, Francia y Grecia alcance los 3.700 millones de euros.

El análisis identifica cuatro aspectos clave sobre los eventos de verano para cuatro destinos del Mediterráneo Sur: España, Italia, Francia y Grecia, evaluando el impacto de todos los eventos programados entre mayo y septiembre de 2026 empleando indicadores como el turístico en número y categoría de eventos, asistencia y gasto turístico incremental (gasto adicional generado por visitantes que viajan específicamente para asistir a un evento).

Los conciertos lideran la actividad de eventos de verano en el Mediterráneo Sur

En los cuatro países analizados, los conciertos representan la mayor parte de los eventos de verano, con un 38,5 % del total. Francia es la excepción, ya que en este país las artes escénicas tienen una mayor proporción (43,5 %), aunque generan menor asistencia y gasto turístico.

En cuanto a la asistencia prevista, los eventos musicales (en particular festivales -38,6 %- y conciertos -22,2 %- y los eventos deportivos -28 %-) atraen, de media, el mayor volumen de asistencia en los cuatro destinos analizados.

Las exposiciones y ferias comerciales también registran una alta asistencia, especialmente en Grecia (34 %), y en menor medida en Italia (14,4 %) y Francia (12,8 %).

La restauración, motor del impacto económico local de los eventos estivales

De media, el 52 % del gasto turístico adicional relacionado con eventos se destina a restaurantes, bares y otros establecimientos similares, lo que pone de manifiesto la importante contribución a las economías locales en los destinos analizados.

Además, entre las categorías de eventos que generan los mayores niveles de gasto turístico incremental (como eventos deportivos, festivales y conciertos), esta categoría representa entre el 44 % y el 58 % del gasto incremental de los visitantes. Esta proporción es aún mayor en los eventos comunitarios, con casi dos tercios del gasto turístico incremental relacionado con eventos concentrados en establecimientos de restauración.

En los destinos analizados, los eventos celebrados en junio y julio consiguen un equilibrio más favorable entre el número de eventos y el gasto turístico incremental generado. El estudio define este periodo como la “ventana de rentabilidad”, momento en que los destinos pueden maximizar el gasto de los visitantes con menos eventos, aumentando así la rentabilidad económica antes del pico de demanda estival y evitando la presión turística adicional durante las semanas de mayor afluencia de la temporada de verano.

“Para los gestores de destinos, la verdadera oportunidad reside en pasar de la programación de eventos al diseño de una estrategia de eventos. Aprovechando la inteligencia de datos, las organizaciones de gestión de destinos (DMOs) pueden identificar qué categorías de eventos (como conciertos, festivales de música o grandes eventos empresariales) generan el mayor impacto turístico y programarlos con el objetivo de maximizar la rentabilidad económica, apoyar a las empresas locales y equilibrar mejor los flujos de visitantes a lo largo del año”, explica Carlos Cendra, firector de Marketing y Comunicación de Data Appeal.

Los eventos que generan más asistencia y gasto turístico incremental previsto, que el estudio clasifica como de nivel 1 (Tier 1) son los principales impulsores del gasto de los visitantes y del impacto económico local.

En los cuatro destinos, el 51 % del gasto turístico incremental se genera por este tipo de eventos de gran escala, a pesar de que estos representan menos del 1 % del total de eventos estivales. Teniendo en cuenta la ventana de rentabilidad, los destinos pueden optimizar la frecuencia y cantidad de los eventos de nivel 1 con el objetivo de maximizar los beneficios con las menores disrupciones en la calidad de vida de los residentes.

Por otro lado, el nivel 2, que representa el 43 % de todos los eventos de verano, generan un alto nivel de gasto turístico incremental previsto a pesar de congregar menos asistentes, convirtiéndolos en una opción estratégica para destinos más pequeños que quieren potenciar los ingresos turísticos gestionando los flujos de visitantes de forma sostenible.