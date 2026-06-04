Madrid no tiene playa, pero tiene Veranos de la Villa

jueves 04 de junio de 2026 , 09:30h

Y así lo expresaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de los Veranos 2026 que ha tenido lugar en el Patio del Conde Duque…

Así la 42ª edición de Veranos de la Villa, se convierte en el gran festival cultural del verano madrileño, que del 7 de julio al 29 de agosto llevará 72 propuestas a 14 distritos de la ciudad.

· El festival, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, tendrá como centros neurálgicos el patio central de Conde Duque y el Claustro del Instituto San Isidro

· El concierto ‘LOS40 y la canción del verano (de la Villa)’, en Matadero Madrid, inaugurará la programación, que se extenderá a 14 distritos y recorrerá espacios como el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, Espacio Abierto Quinta de los Molinos o el parque Enrique Tierno Galván

· La Banda Sinfónica Municipal de Madrid acompaña a Roko en un tributo a la música de James Bond, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ofrecerá un programa de zarzuela y la Orquesta y Coro de RTVE rendirá tributo a ABBA

· La programación incluye homenajes a Antonio Vega, Miles Davis, Phil Collins, Édith Piaf o Billie Holiday, así como actuaciones de Ede, Alain Pérez, Diana Navarro, Fran Doblas, Lila Downs o Vanesa Coloma

· En danza, se podrá disfrutar del estreno mundial de Concertdanza de Joaquín De Luz, con Vasko Vassilev y los solistas del Covent Garden de Londres; los espectáculos de la bailarina india Malavika Sarukkai; Taranta Gitana con los solistas de Gipsy Kings, o el London City Ballet

· El flamenco estará presente con figuras como Farruquito, Jesús Carmona, Andrés Barrios, Dani de Morón, Sandra Carrasco y David de Arahal, José Maldonado, Kiki Morente y la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid

· La exposición ‘Yo fui a EGB’ propondrá trasladarse a otra época a través de objetos como los cuadernos Rubio, la colonia Chispas, los materiales escolares o la cocina de la abuela

· En la exposición ‘Arte y misericordia’ podrán verse obras de Murillo, Juan de Valdés Leal o Pedro Roldán, entre otros grandes nombres del Barroco español

El acto de presentación ha contado con las actuaciones de la banda de dixieland Whatever Jazz Band y de Kiki Morente, dos propuestas que forman parte del festival y que han servido de aperitivo para dar a conocer los detalles de programación.