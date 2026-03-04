Mujeres en Vivo 2026: reivindicando en la escena

miércoles 04 de marzo de 2026 , 08:30h

Entre el 6 y el 29 de marzo, 35 salas de Madrid en Vivo presentan, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, una programación que va desde el flamenco más puro al funk, pasando por el jazz, el rock, el pop y el urban, en la séptima edición del ciclo que reivindica el papel de las mujeres en nuestra escena.

Marzo vuelve a teñirse de música en vivo en clave femenina. La asociación de salas de conciertos Madrid en Vivo presenta, con la colaboración de la Dirección de Igualdad de la Comunidad de Madrid, el ciclo Mujeres en Vivo 2026.

Esta séptima edición ofrecerá, entre el viernes 6 y el domingo 29 de marzo, más de 60 conciertos en 35 salas madrileñas. El objetivo es claro: poner el foco en la creación artística de las mujeres de nuestras escena y ofrecer un escaparate de lujo para artistas consagradas y emergentes.

Un arranque fulgurante: 6 y 7 de marzo

Mujeres en Vivo 2026 inaugura su actividad el viernes 6 de marzo con varias propuestas simultáneas que definen la variedad del festival. La canción de autor tendrá su espacio en Libertad 8 con el bagaje de Titxu Vélez. Para los amantes de los sonidos de raíz afroamericana, Tempo Audiophile Club recibirá a Slide con su mezcla de soul y funk. Por su parte, la sala Maravillas apuesta por una noche de rock alternativo e indie con un triple cartel encabezado por Yo Estoy Bien El Mundo Está Mal.

El fin de semana continúa el sábado 7 con fuerza internacional y diversidad de estilos. Babylon acogerá a a Ala.Ni una de las voces actuales más genuinas del panorama soul internacional, mientras que los sonidos urbanos de rap y trap llegarán a Contraclub con Kutre Society. El pop alternativo sonará en Fotomatón de la mano de Ángela Pardal, el pop más clásico prevalecerá en Jazzville con Rocío Caamaño, y los decibelios subirán en Sala Uni con la noche de metal alternativo protagonizada por Hiranya y Ellie Sins.

8M: El duende tiene nombre de mujer

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo, Madrid en Vivo ha diseñado, con el impulso de Flamenco Capital, una jornada temática centrada en el flamenco. Cardamomo presentará a la guitarrista Mercedes Luján, mientras que el Tablao 1911 contará con el cante de Montse Cortés y Noelia “La Negri”. La fusión de flamenco-jazz llegará a El Despertar con Virginia Montes Trío, y el Teatro Flamenco Madrid cerrará este póker de ases con su espectáculo especial Emociones: +Mujer Flamenca.

Segunda semana: Microteatro, Folk y Swing

La actividad se retoma el miércoles 11 de marzo con la propuesta indie de Angie Sánchez en Café La Palma y el flamenco de Gabriela Giménez y Jesús Núñez en Candela. Además, las artes escénicas entran en juego en Microteatro con la comedia «La muerta en tu armario». El jueves 12, el folk-rock de Bambikina será el protagonista en Moby Dick, y habrá un derroche de duende sobre el escenario del tablao Torero con Andina de Bahía y Luana Rubin. El fin de semana arranca el viernes 13 con dos vertientes opuestas: la canción de autor de María Ruiz en Fulanita de Tal y la contundencia de XpresidentX con su rap-metal-punk en Independance. El sábado 14 será el turno del swing y el jazz en Big Mama Ballroom con Las Swingcopas, y del rock alternativo en El Perro con el doble cartel de Látigo Mantra y Tak. El domingo 15, Cadillac Solitario cierra la semana con el pop urbano de Costanza.

Talento internacional y fusión

Pasado el ecuador del ciclo, el jueves 19 de marzo la música afroamericana vuelve a cobrar vida en El Intruso con Celia Carballo. El viernes 20, El Sol recibe a la banda internacional de pop alternativo Yumi Zouma, y Hangar 48 vibrará con el flamenco-pop de Carla Fernández. El funk de Tarannà tomará Moe el sábado 21, la fusión de música y teatro de Garden tomará el relevo el domingo 22 en Vesta, dando paso a una de las citas internacionales más esperadas el lunes 23 en Villanos: la brasileña Dora Morelenbaum, renovadora de la bossa nova y el jazz.

Una recta final de altura

La última semana de marzo concentra un gran número de actuaciones. El miércoles 25 destaca por la incorporación del jazz y el tango en Café Berlín con el Lila Horovitz Trio y la frescura del sonido indie-pop de Carø en El Sótano. Esa misma noche, Cadavra recibirá a Lussy. El jueves 26, Galileo Galilei contará con el regreso a los escenarios de Marilia, integrante del histórico dúo Ella Baila Sola y el pop enérgico de Bala Bengala en Siroco. El viernes 27 ofrece un abanico de opciones para despedir el mes: heavy metal en Barracudas con Rave in Fire y Redshark, pop de autor con Marilia Monzón en Peor para el Sol, y la fusión de Mapy B en Rincón del Arte Nuevo. El broche final lo pondrán, el pop electrónico de Mónica Moss presentando Stallium en Clamores el sábado 28, y Fugares en sesión vermú el domingo 29 de marzo en Rockville, cerrando un mes memorable para la música en vivo hecha por mujeres en Madrid.