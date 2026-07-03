Iryo incorpora la tecnología de seQura para máyor flexibilidad y fidelización de sus viajeros

viernes 03 de julio de 2026 , 10:00h

iryo incorpora la tecnología de seQura para enriquecer la experiencia de compra de sus viajeros y abrir nuevas oportunidades de fidelización a largo plazo.

Desde el 1 de julio de 2026, los pasajeros de iryo podrán pagar sus billetes a plazos por primera vez desde su inicio de operaciones, con la posibilidad de dividir el coste de los trayectos en 3 meses sin intereses o fraccionar importes de hasta 3.000 € en 6 y 10 meses.

La incorporación de estas modalidades responde a una demanda creciente de flexibilidad en categorías como el ocio, los viajes y las experiencias. Su lanzamiento coincide con uno de los momentos de mayor actividad para la movilidad y el turismo en España, con un elevado volumen de desplazamientos previstos durante los próximos meses.

La liberalización ha atraído a millones de viajeros al tren, alcanzando casi 44 millones en 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone prácticamente el doble que antes de la llegada de nuevos operadores. En ese contexto, iryo se ha consolidado como uno de los principales operadores de alta velocidad del país, con una cuota de entre el 23 y el 28% en todos los corredores. La incorporación de seQura supone un nuevo paso en su apuesta por seguir mejorando la experiencia del viajero antes, durante y después de la compra.

La colaboración con seQura refleja también una transformación más amplia del comercio. Durante años, las soluciones de pago se midieron por su capacidad para impulsar la conversión. Hoy evolucionan hacia infraestructuras que acompañan al consumidor mucho más allá del momento de pago, al tiempo que ayudan a las marcas a fortalecer el vínculo con sus clientes. De esta forma, el momento de compra deja de ser el final de una transacción para convertirse en el inicio de una relación más duradera.

"En iryo trabajamos continuamente para ofrecer una experiencia de viaje cada vez más cómoda, flexible y adaptada a las necesidades de nuestros clientes. Gracias a la colaboración con seQura, incorporamos una nueva alternativa de pago que facilita la planificación de los desplazamientos y permite a los viajeros gestionar sus compras con mayor libertad y tranquilidad”, afirma Fabrizio Favara, CEO de iryo.

"El pago a plazos es la primera funcionalidad visible, pero el objetivo va mucho más allá. Queremos ayudar a iryo a construir una relación más duradera con sus viajeros a través de una infraestructura que aporte más flexibilidad, control y beneficios", afirma David Bäckström, CEO de seQura.

Ambas compañías seguirán explorando oportunidades para generar mayor valor para los viajeros, desde experiencias y beneficios exclusivos hasta iniciativas orientadas a reforzar la fidelización y la recurrencia.