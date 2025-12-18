Los estadounidenses muy satisfechos con la oferta de experiencias en España

jueves 18 de diciembre de 2025 , 09:30h

El 69% de la demanda estadounidense de experiencias en España proviene de familias y parejas; los viajeros en solitario representan el 15% del total, lo que abre oportunidades para especializar y adaptar la oferta de actividades para este mercado emisor.

Las experiencias culturales y gastronómicas lideran la demanda de actividades entre los viajeros estadounidenses, según el informe ‘Radiografía de la oferta y demanda de actividades y experiencias en España’, que además destaca el alto nivel de satisfacción de estos turistas con las actividades de ocio que disfrutan durante sus visitas a destinos españoles.

Ese estudio realizado por Mabrian, analiza la oferta de actividades y experiencias turísticas en España y los intereses de la demanda de este tipo de productos a través de las principales plataformas online de este tipo de actividades, Civitatis y GetYourGuide. Para ello se ha analizado tanto en el mercado doméstico, como en cinco mercados internacionales clave: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.

“Los viajeros estadounidenses, que realizan estancias largas y visitan varios destinos, son clave para el mercado de experiencias de los destinos españoles”, comenta Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian. “Comprender sus preferencias y expectativas contribuirá a desarrollar una oferta más atractiva y satisfactoria para este mercado tan estratégico, lo que permitirá incrementar el gasto en un aspecto del viaje que impacta directamente en las economías locales de los destinos”.

Desde el punto de vista de la tipología de viajero, la estructura de la demanda estadounidense de actividades y experiencias es bastante similar a la media nacional. Los principales segmentos de viajeros de Estados Unidos que contratan actividades y excursiones en sus visitas a España son las familias (35,1% del total), ligeramente por encima de las parejas (34%).

Los grupos representan un 16,1% de la demanda, y los viajeros en solitario un 14,8%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Actividades de bienestar, un nicho muy valorado por la demanda de EEUU

Los datos del informe demuestran que, al elegir actividades o planes en destino, los estadounidenses priorizan aquellas destinadas a descubrir, disfrutar y explorar la oferta cultural española: de hecho, 6 de cada 10 experiencias contratadas por turistas estadounidenses en España tienen a la cultura como protagonista, mostrando incluso mayor interés que otros mercados tradicionales, como el alemán, británico o francés.

Tras las actividades en la naturaleza (18,1% del total de la demanda), las experiencias gastronómicas (11,4% del total) se posicionan entre las favoritas de los viajeros estadounidenses, especialmente las relacionadas con la restauración y la enología. Además, los visitantes de Estados Unidos que disfrutan de planes culinarios los valoran con puntuaciones altas, por encima de otros mercados internacionales de origen europeo.

La excelente valoración de la oferta de experiencias por parte de los viajeros estadounidenses es otro aspecto relevante que revela este estudio: su nivel de satisfacción (9,5 puntos sobre 10) supera la media de toda la demanda de actividades y experiencias en España (9,3). Las experiencias más satisfactorias para los turistas estadounidenses son las gastronómicas y de bienestar (9,7), las actividades de sol y playa, turismo activo y cultural (9,4), y los planes pensados para toda la familia (9,3).

Precisamente, las actividades de bienestar, aunque representan una oferta residual y constituyen una demanda de nicho entre los turistas estadounidenses, logran índices de satisfacción muy altos (9,7 sobre 10).