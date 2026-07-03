Campos del Renacimiento sale de Palencia, por unas horas, para instalarse en el corazón de Madrid

viernes 03 de julio de 2026 , 10:15h

El Museo Territorial Campos del Renacimiento celebra su quinto aniversario convertido en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de Castilla y León

Y por unas horas este museo palentino se instaló en Madrid y allí estuvo INOUT VIAJES, junto con representantes de las distintas localidades y otros medios de comunicación…

La iniciativa sirve para dar a conocer la trayectoria de un museo único en España por su carácter territorial, distribuido entre las localidades palentinas de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. En estos municipios, cinco iglesias-museo albergan algunas de las principales obras del Renacimiento español, además de destacadas manifestaciones artísticas de otros periodos históricos.

En el acto participaron la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el director del Museo Territorial Campos del Renacimiento, José María Vicente; así como representantes de la Diócesis de Palencia, entidades promotoras de una iniciativa que ha contribuido a reforzar la proyección cultural y turística de la provincia.

Y como maestro (nunca mejor dicho) de ceremonias el pintor palentino Pedro Berruguete, entre sorprendido y admirado por el viaje en el tiempo desde su tierra de origen hasta la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, en la capital de España, un viaje que le produjo un extraño jet lag espacio temporal, pero que supo sobreponerse y estar a la altura y al calor de las circunstancias…

ALGUNOS DATOS A TENER EN CUENTA:

La Diputación conmemora la efeméride con nuevas actividades culturales, la apertura de la torre de Santa María de Fuentes de Nava y el lanzamiento de la campaña de difusión “Contemplando”, tras superar los 62.600 visitantes desde su apertura en 2021

Campos del Renacimiento se consolida como un modelo de éxito en la gestión y valorización del patrimonio histórico-artístico del medio rural, demostrando que la cultura puede convertirse en un motor de desarrollo territorial, dinamización económica y promoción turística.

Se erige como un destino de turismo cultural especializado y de calidad con visitantes especialmente interesados por el patrimonio histórico, el arte y la cultura.

Más de mitad de los visitantes proceden de Castilla y León, mientras que Madrid, País Vasco, Andalucía y Cantabria figuran entre las principales comunidades emisoras. El Museo recibe además visitantes internacionales, especialmente de Portugal, Francia y Argentina.

Destaca el alto porcentaje de ellos que regresan tras una primera visita, bien para conocer nuevas actividades y exposiciones temporales o acompañando a familiares y amigos.

El Museo Territorial Campos del Renacimiento constituye una iniciativa impulsada por la Diputación de Palencia en colaboración con la Diócesis de Palencia, la Fundación Las Edades del Hombre y los ayuntamientos de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

Su singularidad radica en que permite contemplar las obras en los mismos lugares para los que fueron concebidas.

El Museo Territorial Campos del Renacimiento posee un valor en sí mismo por el ingente patrimonio histórico artístico que atesora con piezas de artistas tan relevantes como Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Martínez Montañés, Juan de Valmaseda o Francisco Giralte.

Campos del Renacimiento se presente como un proyecto singular de enorme atractivo, ya que junto a las posibilidades propias del museo da la opción de disfrutar y conocer el resto de atractivos turísticos y culturales de cada una de los municipios que lo integran, así como de toda la comarca y provincia.

NUEVAS EXPERIENCIAS PARA EL QUINTO ANIVERSARIO.

Coincidiendo con esta conmemoración, el Museo Territorial ampliará su oferta cultural con nuevas propuestas destinadas a enriquecer la experiencia de los visitantes y seguir consolidando el proyecto como un referente del turismo cultural de calidad.

Entre las principales novedades destaca la apertura al público de la torre de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, que permitirá contemplar espectaculares vistas panorámicas de Tierra de Campos, la Laguna de la Nava y el Canal de Castilla.

Asimismo, se desarrollarán nuevas actividades como “Una mirada a través de…”, “Otoño Guiado”, el programa de “Obra Invitada” y la nueva propuesta “Música bajo las estrellas”, que combinará patrimonio, música tradicional y artesonados mudéjares en las sedes de Cisneros y Fuentes de Nava.

Estas iniciativas se suman a la intensa actividad cultural, divulgativa y de conservación que el museo desarrolla a lo largo de todo el año y que ha permitido ampliar progresivamente la oferta de experiencias vinculadas al patrimonio renacentista palentino.