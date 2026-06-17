Iryo, Allianz Partners y Aon impulsan el seguro ferroviario con un modelo colaborativo único

miércoles 17 de junio de 2026 , 10:00h

Iryo, operador privado ferroviario de alta velocidad, anuncia el inicio de una colaboración estratégica con Allianz Partners, entidad referente en seguros de viaje, y Aon, empresa de servicios profesionales especializada en consultoría e intermediación de seguros, con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo de negocio basado en la integración de soluciones de protección allí donde realmente los clientes las necesitan: en el propio proceso de planificación y compra de sus viajes.

Esta alianza representa un ejemplo de colaboración entre tres actores clave —operador de movilidad, especialista en intermediación y proveedor asegurador— que comparten una misma visión: mejorar la experiencia del viajero, anticipándose a sus necesidades y aportando tranquilidad en cada etapa del viaje. A través de este acuerdo, se busca acompañar al cliente de forma más cercana, facilitando el acceso a servicios de valor añadido que simplifiquen su vida y le permitan viajar con mayor confianza y flexibilidad.

Como primer hito de este acuerdo, está previsto que durante el último trimestre de 2026 los clientes de Iryo puedan acceder a soluciones innovadoras de seguros de viaje, incluyendo coberturas de cancelación y asistencia, integradas de forma ágil y natural en el proceso de compra de billetes.

Este enfoque contribuirá a mejorar la experiencia del usuario, a la par que abre nuevas oportunidades de generación de ingresos para el conjunto del ecosistema asegurador, a través de modelos colaborativos que integran servicios complementarios en la movilidad.

Fabrizio Favara, CEO de iryo, destaca que "desde el inicio de nuestra actividad hemos trabajado para transformar la alta velocidad en España, incorporando nuevas propuestas de valor que respondan a las necesidades reales de los viajeros. Esta colaboración con Allianz Partners y Aon supone un paso más en esa visión y nos permite seguir innovando para ofrecer una experiencia cada vez más completa, flexible y personalizada. Estamos orgullosos de impulsar una iniciativa pionera en el sector ferroviario español que refuerza nuestro compromiso de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos."

Por su parte, Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, explica que “esta colaboración con Iryo y Aon marca un nuevo paso en la evolución del seguro integrado, impulsando un modelo de generación de ingresos basado en la colaboración entre partners. Nuestro objetivo es facilitar la incorporación de soluciones de protección de manera natural en el journey del cliente, adaptándonos a un entorno donde la experiencia y la personalización son clave”. Y añade: “Estamos muy satisfechos de formar parte de esta iniciativa que posiciona a Iryo como pionero en el desarrollo de nuevas propuestas de valor en el transporte ferroviario en España”.

En palabras de Katia Estace, CCO Affinity, SME & Digital Solutions de Aon, “esta colaboración refleja cómo la suma de capacidades entre diferentes actores del sector permite diseñar soluciones innovadoras que sitúan al cliente en el centro. Junto a Iryo y Allianz Partners estamos construyendo un modelo que responde a las nuevas expectativas del viajero y abre nuevas oportunidades de desarrollo para el sector”.