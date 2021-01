Collection (Museo Isabella Stewart Gardner)

El Museo Isabella Stewart Gardner es un museo de arte en Boston, Massachusetts, que alberga ejemplos significativos de arte europeo, asiático y estadounidense. Su colección incluye pinturas, esculturas, tapices y artes decorativas. Es originalmente la casa de Isabella Stewart Gardner, cuya voluntad fue que su colección de arte se exhiba permanentemente "para la educación y el disfrute del público para siempre".

En 1990, trece de las obras del museo fueron robadas; el crimen sigue sin resolverse y las obras, valoradas en unos 500 millones de dólares, no han sido recuperadas. Una recompensa de $10 millones por información que conduce a la recuperación del arte sigue vigente.

Isabella Stewart Gardner recogió y exhibió cuidadosamente una colección compuesta por más de 7500 pinturas, esculturas, muebles, textiles, plata, cerámica, 1500 libros raros y 7000 objetos de archivo-de la antigua Roma, Europa Medieval, La Italia renacentista, Asia, el mundo islámico y la Francia y América del siglo XIX. Explora objetos de la colección de Isabella a continuación.

La construcción del museo de Isabella comenzó en 1899, y se completó a finales de 1901. Ella se trasladó a las habitaciones privadas del cuarto piso y se dedicó a organizar personalmente obras de arte en las galerías históricas de las tres primeras plantas. En 1901 y 1902, Isabella instaló su colección de pinturas, esculturas, tapices, muebles, manuscritos, libros raros y artes decorativas. Continuó adquiriendo obras y cambiando las instalaciones por el resto de su vida.

Isabella Stewart Gardner (14 de abril de 1840 – 17 de julio de 1924) fue una importante coleccionista de arte estadounidense, filántropa y mecenas de las artes. Fundó el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston.

Gardner poseía una gran curiosidad intelectual incansable y un amor por los viajes. Fue amiga de artistas y escritores notables de la época, incluyendo a John Singer Sargent, James McNeill Whistler, Dennis Miller Bunker, Anders Zorn, Henry James, Okakura Kakuzo y Francis Marion Crawford.

Gardner dio mucho alimento para las columnas de chismes de la época con su reputación de gustos elegantes y comportamiento no convencional. Las páginas de la sociedad de Boston la llamaron por muchos nombres, incluyendo "Belle", "Donna Isabella", "Isabella de Boston" y "Mrs. Jack". Su sorprendente aparición en un concierto de 1912 (en lo que entonces era una Orquesta Sinfónica de Boston muy formal) vistiendo una diadema blanca adornada con "Oh, you Red Sox" fue reportada en ese momento de haber "casi causado pánico", y sigue siendo todavía en Boston una de las más comentadas de sus excentricidades.