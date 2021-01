Las mechas más demandadas en peluquería

jueves 21 de enero de 2021 , 11:15h

Holiday, Money Piece, Babylights, Shatush, Balayage… aunque nos podemos perder un poco con tanto nombre, en la práctica solemos apostar por aquellas mechas que nos dan un aspecto más natural en nuestro día a día. Con la ayuda de algunos especialistas en color, hacemos un recorrido por las más demandadas en los salones, fijando la atención en qué las caracteriza y en qué se diferencian.

SHATUSH

Desde este pasado verano vienen pegando con fuerza las mechas shatush, que sustituyen a las balayage y babylights, y aunque pueden confundirse con las californianas, lo que se consigue aquí es un efecto mucho más natural destacando que las raíces se mantienen más oscuras, mientras que el resto del cabello se aclara poco a poco obteniendo reflejos que no quedan forzados. Como nos cuenta Georgiana Todose, especialista en color del centro de taninoplastia SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty): “Es una técnica que no tiene muchos años en España pero que es perfecta para quiénes buscan un efecto más suave y actual. No hay corte y tampoco se aprecia donde empieza y acaba. Además, no es necesario retocarlas cada mes y duran hasta 16 semanas, es un trabajo muy artesanal”.

Y aunque pueda parecer una técnica sencilla, no lo es tanto, como nos explica Paul Tudor, director y primer estilista del salón David Künzle Fuencarral: “El problema está en que tratamos de dar una apariencia natural al cabello con reflejos y un brillo propio donde no se aprecia la coloración por ningún lado, ya que las mechas no afectan la raíz una vez empieza a crecer el pelo. Son perfectas para aquellas mujeres hartas del tinte y que buscan verse guapas sin destacar aparentemente, con raíces más oscuras y puntas algo más claras, un look natural que contrarresta con muchas de las mechas que solemos ver por la calle a menudo”.

CHUNKY + UNDERLIGHT

Las chunky son mechones frontales que enmarcan el rostro, rectos y muy definidos donde se utilizan dos tonos para destacar el claroscuro de la melena: “Son tan versatiles que se pueden lucir en todos los tonos de pelo, aportando mucha luminosidad a la melena” – nos cuenta Inmaculada García, director de formación de Menta Beauty Place, en cuyos salones son expertas en este tipo de mechas: “Una vez decolorado el cabello, también se puede matizar con el color fantasía semipermanente que más nos guste, como un rosa, un morado o un verde”. O bien optar por las mechas underlight para una cabello bicolor que tiñe solamente las capas inferiores, dejando la zona superior al natural o de otro tono con mucho contraste.

MELTING BLONDE

Antes de todo, hay que aclarar el término melt o melting, algo así como “derretido”, la mejor forma de definir el melting blonde: “Es la transición de un tono oscuro a otro más claro y a lo largo de todo el cabello, difuminándose de manera sutil para lograr un degradado que nadie note” – matiza Georgiana Todose, de SAHB.

Paul Tudor (David Künzle Fuencarral), nos cuenta además la mejor manera de conseguirlo: “Es un tono difícil de detectar por su forma tan natural, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena”.

BALAYAGE

Mechones aclarados que aumentan de rubio a lo largo de la melena, quedando las puntas mucho más claras que las raíces y algo más que los medios. Su efecto simula un pelo que se ha decolorado en el tiempo generando efectos de claroscuro con diferentes intensidades: “Después surgieron las californianas suavizando el efecto tan brusco de corte de color. Se pueden hacer con cualquier tonalidad de cabello, nosotras hacemos unas balayage caramelo que gustan mucho, muy favorecedoras y no sólo para las rubias, en mujeres morenas iluminan y dan luz sin perder su esencia natural, manteniéndose perfectas por lo suaves que son” – aclara Sonia Atanes, directora de SAHB. Además, en Menta Beauty Place recomiendan completar esta técnica con el tratamiento de color SDQ GLOSS (en sus salones) para finalizar la mecha con el color deseado.

BABYLIGHTS

Consiste en aclarar de forma muy natural y sutil el pelo manteniendo el color en todo momento: “Son ideales para un efecto rubio natural, por medio de mechas delicadas que aportan luminosidad a la melena y un punto de dulzura al rostro” – nos dice Inmaculada García, de Menta Beauty Place.

En sus salones, con una próxima apertura en la calle Francisco Silvela, apuestan también por otro tipo de mechas como las contouring (localizadas o direccionadas para aportar definición al rostro) o las iluminaciones 3D, para dar luz a la melena de dos o tres colores con resultados súper naturales.