Montana: Explorando el gran Oeste de Estados Unidos

“Sin parangón en belleza y asombro que define el oeste, Montana ha capturado los corazones de los visitantes desde que Lewis y Clark viajaron por el río Missouri, y el presidente Teddy Roosevelt visitó el Parque Nacional Yellowstone. Durante generaciones, los Montana han criado a sus familias disfrutando de estas tierras, tal como Susan y yo tenemos: cazar, pescar, mochileros y disfrutar de todo lo que el Estado del Tesoro tiene para ofrecer. Ya sea que te imagines arrodillado en un arroyo de montaña cristalino, o empapado en el esplendor de una puesta de sol en Montana en una noche tranquila, momentos hechos por Montana te esperan. En nombre de todos los Montanans, le invitamos a explorar y disfrutar de nuestro País del Cielo Grande.

Nos vemos luego”

(Greg Gianforte, Gobernador de Montana)

Montana es el hogar de los imponentes picos de las Rocky Mountains y de la impresionante belleza del Glacier National Park

Montana es la representación perfecta del gran Oeste de Estados Unidos, un vasto e impecable paisaje que está esperando ser explorado. Con solo un millón de residentes y más vida silvestre que personas, Montana le da un nuevo significado a la frase “espacios abiertos y amplios”. Desde los elevados picos de las Rocky Mountains en el oeste con sus praderas y lagos alpinos prístinos, hasta las ondulantes llanuras y las dramáticas badlands en el este, Montana ofrece oportunidades sin límites para explorar sus impresionantes paisajes, su fascinante vida silvestre, su rico patrimonio cultural y el encanto de un pueblo pequeño.

Montana: Descubre el momento

Belleza espectacular durante todas las estaciones

Dos parques nacionales rodean Montana: Glacier en el norte y Yellowstone en el sur. Estos parques y las aparentemente infinitas maravillas naturales entre ellos, incluidos 55 parques estatales, 15 áreas silvestres y diversos bosques estatales y nacionales, hacen de Montana una increíble frontera para la aventura y el descubrimiento. Durante el verano se puede practicar rafting, senderismo y ciclismo en los distintos lagos, ríos y senderos de todo el estado.

Las actividades invernales en Montana pueden ser tan aventureras como se desee. Los viajeros que se sienten atraídos por la diversión en la nieve encontrarán algunas de las mejores áreas para esquiar disponibles en 15 áreas de esquí, incluido el complejo Whitefish Mountain Resort cerca del Glacier National Park (Parque Nacional Glacier) y el complejo Big Sky Resort cerca de Yellowstone. Además de las pistas de esquí, las personas que visitan estas áreas durante el invierno también pueden disfrutar de paseos en trineos de perros, paseos con raquetas de nieve, recorridos en motos de nieve y expediciones bajo la nieve a los parques nacionales.

Recorrer las rutas panorámicas de Montana en auto o en un vehículo recreativo y visitar ciudades encantadoras e históricas a lo largo del camino. La Beartooth Highway (Carretera Beartooth) se extiende desde la pintoresca ciudad montañosa de Red Lodge hasta el Yellowstone National Park (Parque Nacional Yellowstone) y es un paseo espectacular por una tierra de glaciares, lagos alpinos a gran altura, circos glaciares y la frágil tundra.

Encuentros culturales

Los ranchos de Montana empaparán de la auténtica forma de vida del Viejo Oeste, que aún existe hoy en día. Ensillar un caballo y disfrutar de paseos por senderos, bailes populares y la vida de rancho. Prácticamente todos los fines de semana del verano ofrecen la oportunidad de ver un rodeo en algún lugar del estado. En las asambleas de nativos estadounidenses de Montana, se puede experimentar las tradiciones culturales indígenas de la región, como la Crow Fair cerca de Billings o en el North American Indian Days en Browning. Las tribus indígenas estadounidenses de Montana celebran su legado con bailes, tambores y vestimentas tradicionales durante estas celebraciones familiares. Se puede aprender parte de la rica historia de Montana en la Montana Dinosaur Trail (Ruta de los Dinosaurios de Montana), o en sitios como Little Bighorn Battlefield National Monument (Monumento Nacional de la Batalla de Little Bighorn), Buffalo Jump State Park (Parque Estatal Buffalo Jump) o Grant Kohrs National Historic Site (Sitio Histórico Nacional Grant Kohrs).

Y se puede pasear por ciudades fantasmas auténticas, como el Bannack State Park (Parque Estatal Bannack), una de las ciudades fantasmas mejor conservadas del país. Más de 50 edificios se encuentran en la calle principal con registros históricos y estructuras de madera que recuerdan la época de la fiebre del oro de Montana. El animado pueblo de Virginia City, que data de la época victoriana de la fiebre del oro, está ubicado a solo 145 kilómetros del Yellowstone National Park. Nevada City, a solo 2,4 kilómetros de distancia, evoca la nostalgia con sus edificios históricos, museo, sala de música, paseos en tren y programas de historia viva durante el fin de semana.

DATOS CURIOSOS

El gran estado de Montana cuenta con el río más corto del mundo: el Roe que fluye solo 61 metros.

El río más largo de Estados Unidos, el Missouri River, comienza en Montana en Three Forks, la intersección de los ríos Gallatin, Madison y Jefferson.

Lugares imprescindibles

Glacier National Park

La evidencia física del uso humano se remonta a más de 10.000 años dentro de los límites del Parque Nacional Glaciar. Numerosas tribus nativas americanas utilizaron el área alrededor y dentro de lo que ahora es el parque para la caza, la pesca, ceremonias, y la recolección de plantas. Cuando los primeros exploradores blancos comenzaron a llegar a la región, los pies negros controlaban las praderas en el lado este del glaciar, mientras que los Salish, el Pend d'Oreille y Kootenai vivían en el lado oeste más boscoso.

Exploraciones a la zona por los tramperos blancos ya en la década de 1700 abrió el área, y el futuro Parque Nacional Glaciar, para el comercio entre los colonos europeos y las comunidades tribales. A medida que se agotaban los recursos, las tribus finalmente firmaron tratados que limitarían cada vez más a los nativos a las reservas y los dejarían dependientes del gobierno de los Estados Unidos.

Hoy en día, la Reserva Indígena Blackfeet de 1,5 millones de acres, que comparte la frontera oriental de Glacier, es el hogar de unos 8.600 miembros de la Nación Blackfeet, la tribu más grande de Montana. La Reserva Indígena Flathead abarca aproximadamente 1,3 millones de acres en su mayoría a lo largo del río Flathead y es el hogar de aproximadamente 7.000 miembros de las tribus Confederada Salish y Kootenai de la Nación Cabeza Plana.

Montana Dinosaur Trail

Este sendero estatal se extiende a través de Montana y consta de 14 lugares desde el Two Medicine Dinosaur Center en Bynum hasta el Museo del Condado de Carter en Ekalaka. Cada ubicación ofrece una visión de los descubrimientos históricos en el estado y proporciona a los visitantes una mejor comprensión de los gigantes que una vez habitaron nuestro planeta.

Los dinosaurios presentan lo desconocido: gobernaron nuestro planeta durante más de 100 millones de años, y sin embargo sabemos muy poco sobre ellos. A diferencia de los leones, tigres y osos, no podemos simplemente conducir hasta el zoológico local para estudiar a estas enormes criaturas. Más bien, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y – pieza por pieza – armar sus historias. Es nuestra curiosidad innata lo que nos ha llevado a estudiar a estas criaturas. En Montana tienen el privilegio de albergar algunos de los fósiles de dinosaurios más ricos, y el estado cuenta con algunos de los descubrimientos más importantes y paleontólogos de renombre.

First Peoples Buffalo Jump State Park

First Peoples Buffalo Jump State Park and National Historic Landmark es un sitio arqueológico con posiblemente el salto de acantilado de bisontes más grande de América del Norte.

Los pueblos nativos usaron este sitio durante al menos mil años antes de que Lewis y Clark pasaran por aquí. El sitio de salto de bisontes consta de un acantilado de arenisca de una milla de largo; hay restos de líneas de transmisión en la parte superior del acantilado y hay hasta 18 pies de búfalos compactados permanecen por debajo del acantilado. El parque cuenta con un sendero interpretativo, mesas de pícnic y una ciudad canina de la pradera de cola negra para ayudar al visitante a comprender mejor la historia épica de la caza en las llanuras altas.

En un esfuerzo por rendir homenaje a los búfalos y las personas que honran a este poderoso animal, First Peoples Buffalo Jump State Park cuenta con un excelente centro de visitantes de educación en el lugar. El centro de 6,000 pies cuadrados ofrece a los visitantes exposiciones de cultura de búfalos, un círculo de narración, aula, galería y librería. Hay un anfiteatro al aire libre y campos de juegos tradicionales al aire libre.

Gates of the Mountains

Ubicado a medio camino entre Yellowstone y Los Parques Nacionales Glaciares se encuentra las Puertas de las Montañas.

Durante más de 125 años, los huéspedes han estado siguiendo el camino de Lewis y Clark explorando las "Puertas de las Montañas". Hoy en día el recorrido del puerto deportivo y en barco es operado por el Gates of the Mountains Inc, cuyo objetivo es proteger, educar y permitir a los visitantes explorar uno de los últimos mejores lugares. Hoy en día la operación incluye un puerto deportivo con 150 muelles privados, una rampa pública para botes y barcos turísticos que permiten a unos 30.000 visitantes al año explorar lo que Meriwether Lewis vio más de 200 años antes.

World Museum of Mining

Misión del Museo

La misión del Museo Mundial de la Minería es preservar el rico legado histórico de la minería y la cultura relacionada de Butte, Montana, y la región circundante y promover el importante patrimonio minero educando al público con una perspectiva hacia el interés familiar total.

Su historia

El Museo Mundial de la Minería fue fundado en 1963 cuando el fin del apogeo minero de Butte estaba a menos de dos décadas de distancia. Al final, Butte experimentó un siglo de minería de roca dura y se ganó la reputación de ser el hogar de una de las minas de cobre más productivas del mundo de todos los tiempos. El Museo existe para preservar la historia perdurable de Butte y el legado de su rico patrimonio minero y cultural.

El Museo Mundial de la Minería es uno de los pocos museos en el mundo ubicado en un patio de minas real, la Mina de Niñas Huérfanas. Con 50 edificios de exhibición, innumerables artefactos y 66 exhibiciones primarias en el patio de la mina, los visitantes pueden pasar un par de horas a un día entero perdido en la historia en desarrollo.

Flathead Lake

Bienvenido a Flathead Lake

Un río corre hacia el lago..

Para ser precisos, en realidad hay dos ríos, los ríos Flathead y Swan suministran agua dulce limpia a Flathead Lake durante todo el año. Creado por los glaciares de la Edad de Hielo, de casi treinta millas de largo y quince millas de ancho en su punto más ancho, el lago Flathead es el lago natural más grande del oeste de los Estados Unidos. Una costa de 160 millas y agua cubre casi doscientas millas cuadradas de Montana, y con 300 pies de profundidad.

Lewis & Clark Caverns State Park

Lewis & Clark Caverns State Park cuenta con una de las cavernas de piedra caliza más grandes conocidas en el noroeste. Cave Tours se hacen solo por visita guiada y se ofrecerán de mayo a septiembre. Los detalles sobre boletos, posibles reservas y horarios se actualizarán a finales de marzo una vez que el nuevo gobernador haya expresado sus ideas sobre cómo abordar el Coronavirus y los Parques Estatales de Montana desarrollan protocolos para la temporada de verano de 2021.

Lewis & Clark Caverns State Park también cuenta con camping y senderos para caminar o andar en bicicleta, un centro de visitantes de última generación, exhibiciones de interpretación, una tienda de regalos, concesiones de alimentos y bebidas, anfiteatro, y eventos de interpretación presentados durante los meses de verano.

Little Bighorn Battlefield National Monument

La batalla del Little Bighorn se libró a lo largo de las crestas, acantilados escarpados y barrancos del río Little Bighorn, en el centro-sur de Montana del 25 al 26 de junio de 1876. Los combatientes eran guerreros de las tribus Lakota Sioux, Cheyenne del Norte y Arapaho, luchando contra hombres del 7o Regimiento de la Caballería de los Estados Unidos. La batalla del Little Bighorn ha llegado a simbolizar el choque de dos culturas muy diferentes: la cultura búfalo/caballo de las tribus de las llanuras del norte, y la cultura altamente industrial / agrícola de los Estados Unidos. Esta batalla no fue una confrontación soldado contra guerrero aislado, sino parte de una campaña estratégica mucho más grande diseñada para forzar la capitulación de la no reservación Lakota y Cheyenne.

En 1868, muchos líderes de Lakota acordaron firmar el Tratado de Fort Laramie. Este tratado creó una gran reserva en la mitad occidental de la actual Dakota del Sur. Los Estados Unidos querían que las tribus renunciaran a su vida nómada, lo que los puso en conflicto con otros indios, colonos blancos y ferrocarriles. Aceptar el tratado significaba aceptar una vida más estacionaria y basarse en subvenciones suministradas por el gobierno. Líderes de Lakota como Toro Sentado y Caballo Loco rechazaron el sistema de reserva. Del mismo modo, muchas bandas itinerantes de cazadores y guerreros no firmaron el tratado de 1868. No sentían ninguna obligación de ajustarse a sus restricciones ni de limitar su caza a las tierras de caza no cedidas asignadas por el tratado. Sus incursiones de las tierras apartadas los llevaron a entrar en conflicto con colonos y tribus enemigas fuera de los límites del tratado.

Historia de la frontera en Virginia City

Virginia City nació con el descubrimiento de oro en Alder Gulch en 1863. Virginia City, una ciudad en auge de la era posterior a la Guerra Civil, sirvió como la capital territorial de Montana durante 10 años, hasta que el oro se agotó. A solo una milla de distancia se encuentra Nevada City, una ciudad occidental creada a partir de una colección de edificios de otras ciudades fantasma. Ambas ciudades han sido restauradas y preservadas en gran medida y se han convertido en ejemplos vivos del verdadero Viejo Oeste. Ciento cincuenta edificios han sido certificados auténticos por la Montana Historical Society. Los edificios originales, que datan de los días territoriales, están llenos de mercancías e implementos utilizados cuando los campamentos de oro florecieron en Occidente. Paseos marítimos, máquinas de música mecánica, una galería de centavos, automóviles antiguos e incluso una casa de dos pisos se suman a la atmósfera del Viejo Oeste. Esta sección de Gold West Country ofrece muchas oportunidades para revivir la aventura de los días de la fiebre del oro. El Grand Victorian Ball for Peace 1865 de Virginia City se celebra en agosto. Los eventos incluyen un Grand Ball donde los invitados asisten con traje de época. El Opera House cuenta con las producciones de los Virginia City Players al estilo del siglo XIX. Virginia City ofrece el teatro de verano de operación continua más antiguo al oeste del Mississippi.

Big Sky Resort

Hay mucho más en Big Sky que las infinitas vistas y cielos abiertos que le dan nombre a esta vibrante comunidad de Montana. Big Sky es un Destino R. Ven a recrear, relajar, rejuvenecer, volver a conectar y volver a casa refrescado. Big Sky ofrece acceso ilimitado a la recreación al aire libre: la experiencia húmeda y salvaje de aguas blancas, arroyos de trucha de cinta azul, caminatas de campo, fauna serpenteante y flores silvestres generalizadas. Si eso no es suficiente, Big Sky es su comunidad de entrada a las aventuras del Parque Nacional Yellowstone, donde las maravillas geológicas y la naturaleza escarpada son en una visita de verano o día de invierno con la entrada oeste al parque accesible al sur en poco menos de una hora.