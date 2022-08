Eventos deportivos en los Estados Unidos durante 2023

jueves 25 de agosto de 2022 , 09:18h

Estados Unidos, nación de grandes equipos y jugadores deportivos, debería figurar en la lista de viajes de cualquier aficionado al deporte. Como parte destacada de la cultura estadounidense, Visit The USA reúne seis citas deportivas en seis estados diferentes para el año que viene.

12 de febrero: Evento: Super Bowl - NFL

No es exagerado afirmar que la Super Bowl es el partido que pone en pausa a la nación. El acontecimiento deportivo anual más visto del mundo se celebra siempre el primer domingo de febrero, y es tan querido que es una fiesta nacional de facto en EE. UU. La Super Bowl LVII del año que viene se celebrará en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Glendale (Arizona): un estadio enorme que estará lleno hasta la bandera de aficionados. No faltará el espectáculo de medio tiempo, que siempre cuenta con las actuaciones de los artistas musicales más grandes y populares del mundo. Cuando suena el pitido inicial, el partido en sí está lleno de emoción: touchdowns y goles de campo, pérdidas de balón e intercepciones, y todo el dramatismo que hay entre medias. Las fiestas en el exterior del recinto antes de que comience el partido, donde los aficionados se reúnen para comer y beber en la parte trasera de sus coches, es otra experiencia que no se pueden perder los viajeros. Para los que quieran seguir presenciando la magia de un partido de la NFL en directo sin el elevado precio que supone, pueden ir a ver a los Arizona Cardinals cuando empiece su temporada en octubre de este año.

Durante la estancia en la ciudad: el Jardín Botánico del Desierto de Phoenix (Arizona) cuenta con más de 140 acres de flora resiliente, incluidas destacadas colecciones de agaves y cactus.

19 de febrero: Evento: NBA All-Star Game - Baloncesto

La 72. ª Edición del Partido de las Estrellas de la NBA tendrá lugar en el Vivint Arena, sede de los Utah Jazz, que marca el 30.º aniversario del Partido de las Estrellas de la NBA de 1993, disputado en Salt Lake City. El Partido de las Estrellas de la NBA está considerado como "lo mejor de lo mejor" del baloncesto, que se celebra cada mes de febrero, y enfrenta a los mejores jugadores del Este con los del Oeste en una celebración de los mejores talentos del juego. El baloncesto es un deporte auténticamente americano: ya sea en un entorno urbano o rural, no hace falta ir muy lejos para encontrar niños tirando a la canasta en su cancha local; en el centro de la popularidad del juego está su accesibilidad, sencillez y rapidez. La experiencia de los aficionados es una parte importante de la NBA, así que no tengas miedo de elegir un equipo y animarlo. Con el brillo y el glamour de las estrellas de Hollywood sentadas en primera fila, las animadoras en el descanso y las experiencias de los aficionados en la cancha, como aparecer en la pantalla gigante, es fácil entender por qué el juego del baloncesto es un deporte emocionante de presenciar, incluso para aquellos que no entienden todas las reglas.

Durante la estancia en la ciudad: hay cinco parques nacionales y once estaciones de esquí de categoría mundial a un par de horas en coche de Salt Lake City, incluidas las aguas termales de Yellowstone y las antiguas viviendas en los acantilados de Mesa Verde.

6 de mayo: Evento: Derby de Kentucky

Conocido como los "dos minutos más rápidos del deporte", el Derby de Kentucky es el acontecimiento deportivo continuo más antiguo de EE. UU. Se celebra anualmente el primer sábado de mayo desde 1875 en Churchill Downs, en Louisville (Kentucky), y esta carrera de purasangres de tres años es algo más que una carrera de caballos para las 155.000 personas que asisten al Derby (como lo llaman los lugareños): es una celebración que dura todo el fin de semana. El viernes, Churchill Downs acoge la carrera Kentucky Oaks, seguida de una noche de fiestas en los salones de baile, mansiones y bares de Louisville, muchos de los cuales permanecen abiertos toda la noche durante el fin de semana del Derby. A continuación, el sábado, Churchill Downs acoge otro día completo de carreras, con el evento principal hacia las 18:30 horas. Los asistentes al Derby de Kentucky vienen vestidos para impresionar. El Derby es famoso por su moda; los sombreros (normalmente cuanto más grandes mejor) son la prenda clave para las mujeres, y un traje será suficiente para los hombres, más aún si es caqui o seersucker combinado con un fedora de paja.

Durante la estancia en la ciudad: a menos de una hora en coche de Louisville, la destilería Heaven Hill de Bardstown es una visita obligada para los aficionados al bourbon. Recorra la finca familiar con una experiencia de degustación envolvente y, si puede, realice un recorrido con "Whiskey Jean".

Del 12 al 18 de junio: Evento: U.S. Open - Golf

El Open de Estados Unidos del próximo año tendrá lugar en uno de los campos más difíciles del país, el Country Club de Los Ángeles. La dificultad del campo hace que incluso los mejores golfistas del mundo tengan que esforzarse para conseguir una buena puntuación, lo que lo convierte en el torneo más exigente del mundo del golf. El Open de Estados Unidos se disputa durante cuatro días en verano, y la ronda final cae el tercer domingo de junio, que coincide con el Día del Padre en Estados Unidos. El campo está formado por los 60 mejores golfistas del mundo y todos los ganadores recientes de un major, mientras que el resto de las plazas están disponibles para cualquier golfista profesional que compita con éxito en varios torneos de clasificación, así como para algunos amateurs destacados. El Open de EE. UU. ofrece toda una experiencia a los aficionados que lo visitan. La Plaza del Espectador es un centro de servicios para los visitantes, con todo tipo de servicios, desde comida y tiendas hasta firmas para los fans, cabinas de fotos y actividades en las que los aficionados pueden trabajar su swing con un profesional, comparándolo con el de los jugadores que compiten en el torneo.

Durante la estancia en la ciudad: explorar el recién inaugurado Museo de los Premios de la Academia en Los Ángeles. El museo, que es a la vez inmersivo y entretenido, ofrece exposiciones y programas sin parangón que dan vida al mundo del cine.

Julio Evento: Béisbol All-Star

¡Hey, bateadores! El béisbol es el pasatiempo nacional de Estados Unidos, y la Major League Baseball es una fiesta perfecta para el verano, ya que su temporada va de abril a octubre. El T-Mobile Park de los Seattle Mariners será la sede de la Semana de las Estrellas 2023, en la que los jugadores participantes son seleccionados por los votos de los aficionados. El T-Mobile Park está considerado como uno de los parques más bonitos de la MLB. Desde el estadio se puede disfrutar de unas vistas extraordinarias del horizonte de Seattle y se suele decir que no hay un solo asiento malo en el parque. El béisbol es una experiencia deportiva americana por excelencia, con el olor de los perritos calientes llenando el aire mientras los aficionados esperan con entusiasmo que su equipo salga al campo. Preste atención a la tradición que existe desde hace décadas en los partidos de los Mariners, donde la canción "Louie Louie" suena cada vez después de "Take Me Out to the Ballgame", que siempre se canta durante la mitad de la séptima entrada de un partido de la MLB.

Durante la estancia en la ciudad: Seattle es famosa por su cultura del café, y es la sede de Starbucks. Visite la Starbucks Reserve Roastery para disfrutar de una experiencia (y una degustación) del famoso café de la marca.

Septiembre: Evento: U.S. Open - Tenis

El Open de Estados Unidos es el último de los cuatro majors de tenis y se celebra anualmente a finales de agosto y principios de septiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Flushing Meadows, en Queens, Nueva York. 128 de los mejores tenistas del mundo, procedentes de países de todo el planeta, se clasifican para disputar los títulos individuales, y se trata de una eliminatoria directa, sin segundas oportunidades. Lo que está en juego no puede ser mayor, ya que toda la reputación depende de los majors, y por ello la acción es de la máxima calidad. La mezcla de aficionados en las gradas es tan diversa como la alineación de jugadores en la pista, dado que la gente acude de todo el mundo para animar a sus favoritos y empaparse del ambiente eléctrico. Se pueden conseguir entradas fijas para ver a los mejores jugadores en las pistas de exhibición o un pase de tierra para entrar y salir de los partidos y tener una experiencia auténtica en las pistas exteriores.

Durante la estancia en la ciudad: descubrir los aspectos gastronómicos más destacados de Queens con una excursión gastronómica "Culinary Backstreets" que recorre las avenidas del barrio más grande y diverso de Nueva York.