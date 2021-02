Peinados de novia para San Valentín

lunes 08 de febrero de 2021 , 10:42h

El Día de los Enamorados, que además este año cae en domingo, es una de las fechas predilectas por muchas parejas para casarse. Como es de esperar, los nervios y las dudas suelen surgir con el vestido de ella, además del peinado. Para ayudar a muchas novias con sus lógicas indecisiones, hemos consultado a algunos de los mejores estilistas de Madrid para que nos recomienden los diversos tocados, recogidos, peinados o trenzas más adecuados para un día tan especial.

Desde sus comienzos, David Künzle cuenta con un servicio de asesoramiento para novias y también de maquillaje. Tanto David Lesur como Paul Tudor, responsables de ambos centros en las calles Ponzano y Fuencarral, optan por los recogidos de una forma clara: “Siempre cuidadosamente deshechos, que es como lucen mejor, y también por las trenzas en todas sus modalidades y variaciones, el falso bob ondulado tipo años veinte o las ondas al agua con el cabello hacia un lado, que suelen aportar mucho glamour” – destaca Lesur. La eterna trenza nunca pasa de moda, es un peinado que surge en todas las formas y longitudes (en forma de espigas, deshechas, en corona, planas o abiertas) y para todo tipo de ocasiones, como puede ser una boda: “Es un look imprescindible al que podemos acompañar de accesorios, aunque sólo deshechas de manera magistral ya quedan estupendamente, tiene un cierto aire romántico que es perfecto para lucir el día de nuestra boda. De todas formas, aconsejo igualmente una melena ligeramente ondulada y trabajada con tenacillas, otro estilo igual de favorecedor”.

Respecto al bun, un moño tipo bailarina que se puede hacer alto o bajo, Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral, aconseja no apretarlo demasiado: “Hay que dejarlo un poco suelto, como más salvaje y bohemio, desestructurado y casual, para no aparentar demasiado estricta o estirada. Es una boda, no una entrevista de trabajo”. Algo que nunca hay que olvidar si se elige la trenza, es que todo vale: “Es un look imprescindible al que añadir accesorios, con preferencias por horquillas con strass, cristales o diademas” – aclara David Lesur. Sobre los tocados y pamelas para el resto de invitadas, Paul Tudor apuesta por apliques de flores y plumas en bodas de día: “También diademas con apliques de hojas de metal plateadas o doradas y combinados con cristales, aportando un estudiado punto de charme y sofisticación”.

Packs especiales para el día de tu boda

Algunos centros como Lobelia Sagasta, cuentan además con packs especiales que ofrecen hasta un mes antes del enlace, con asesoramiento de imagen, corte, color, tratamientos de piel, higiene facial o pruebas de peinado y maquillaje, sin olvidarnos de alisado y depilación en cejas, tinte y permanente de pestañas, manicura y pedicura, con servicios extra como masajes reductores y relajantes e incluso radiofrecuencia. Otros, como los salones Menta Beauty Place, disponen de una amplia carta para novias en cuánto a recogidos, coletas, trenzas o melenas sueltas, sea el tipo de ceremonia que sea, más informal, clásica, romántica, boho chic o campestre.