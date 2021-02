Al 54% de los españoles les gustaría poder teletrabajar desde otro país

martes 09 de febrero de 2021 , 11:07h

En 2020, casi todos los europeos se preguntaron si viajar o no viajar. Muchos optaron por disfrutar de unas vacaciones en medio de la naturaleza, en una casa rural, o en la costa para recuperarse un poco de estos meses difíciles. Otros, a pesar de todo, prefirieron volver a sus lugares de origen para visitar a sus seres queridos. Pero la mayoría, por las diversas limitaciones de viaje y el miedo a tener que cumplir después cuarentena o enfermarse, decidieron quedarse en casa. Babbel, app de referencia en el aprendizaje de idiomas en línea, y ViajerosPiratas, la plataforma online de ofertas turísticas de bajo coste del grupo HolidayPirates, han analizado cómo la pandemia ha cambiado la forma en que las personas se relacionan con los viajes y hablan de sus vacaciones en las redes sociales gracias a una encuesta internacional realizada por 10.222 usuarios de ViajerosPiratas (5.891 solo en España) en enero de 2021 y a un glosario elaborado por Babbel de términos y hashtags para comprenderlos mejor.

Y es que “la lengua está en constante evolución para adaptarse al contexto histórico y a la sociedad. Este es el motivo por el que los idiomas de todo el mundo están experimentando la creación de neologismos y nuevas tendencias lingüísticas, en este caso respecto a los viajes, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a los gobiernos de (casi) todos los países del mundo a imponer nuevas normas para viajar”, comenta la experta del Departamento de Didáctica de Babbel, Rita Santoyo.

Combinar negocios y placer

Una tendencia de 2020, que algunos esperan que se convierta en la norma, ha sido trabajar de forma remota en lugares inusuales: en la casa familiar, en una casa de vacaciones o incluso simplemente pasar unos días en un hotel o en una casa de campo. De hecho, al no tener que ir a la oficina, las posibilidades son infinitas y muchos han aprovechado para escaparse de la ciudad y tomarse unas pequeñas vacaciones.

Workation (inglés)

El teletrabajo o trabajo remoto, fenómeno muy popular en 2020 y que probablemente se mantendrá también este año, permite combinar vacaciones y trabajo (como lo demuestra la palabra workation, abreviatura de work on vacation). Workation significa, de hecho, trabajar a distancia desde tu destino vacacional, junto al mar o en la montaña, en el extranjero o en el campo y, después del horario laboral o durante el fin de semana, disfrutar de actividades turísticas como una puesta de sol o un paseo en un lugar de ensueño.

Casi la mitad de los encuestados afirma querer combinar vacaciones y trabajo en el futuro y al 54% de ellos le gustaría poder teletrabajar trasladándose a vivir a otro país para poder descubrir su cultura y paisajes. Por otro lado, el 60,5% de los encuestados está en contra: mantener el trabajo y las vacaciones separadas les permiten disfrutar mejor de estas.

¿Viajar o no viajar?

Tras un año 2020 en el que los viajes han estado limitados o incluso totalmente restringidos, se han acuñado diferentes expresiones que los españoles pueden tomar prestadas de otros idiomas para describir sus vacaciones en dicho año:

Staycation (inglés)

Uno de los hashtags más utilizados para describir las vacaciones en 2020 en las redes sociales fue #staycation, resultado de la unión de las palabras en inglés stay (quedarse en casa) y vacation (vacaciones). Staycation significa, por tanto, pasar las vacaciones como turistas en la propia ciudad y sus alrededores, redescubriendo su belleza, sin salir al extranjero ni visitar ninguna otra ciudad de la zona.

Esto le ofreció al 42% de los españoles entrevistados la oportunidad de descubrir lugares cercanos que antes nunca habían visitado. En algunos casos, los españoles incluso se alojaron en un hotel de su propia ciudad para escapar un poco de la rutina. También hay quienes han tomado este término aún más literalmente y han pasado sus vacaciones encerrados en casa. Sin embargo, las vacaciones en casa no están hechas para todo el mundo: el 28% de los encuestados afirmó no sentirse realmente de vacaciones si no puede viajar fuera de la región o al extranjero.

Urlaub auf Balkonien (alemán)

La expresión Urlaub (vacaciones) auf Balkonien (en el balcón), que ahora se ha vuelto muy popular en Alemania, es el equivalente alemán de las vacaciones en casa en su significado más drástico. Se utiliza para indicar en un sentido irónico el balcón de la casa como un destino vacacional imaginario. “Balcone” significa balcón en alemán, pero en esta expresión Balkonien se utiliza para recordar un destino turístico ya que en alemán los nombres de muchos países terminan en -ien, como Italien y Spanien.

Travel shaming (inglés)

La expresión se refiere al rechazo que reciben quienes publican fotos y videos en las redes sociales de sus vacaciones, en forma de comentarios negativos.

Lo cierto es que solo el 3,7% de los encuestados recibió comentarios negativos tras realizar publicaciones de viajes e incluso el 93% afirma no tener problemas en verlos. Al contrario. el 76% de ellos dice que les ayuda a distraerse de la situación actual. A pesar de ello, del 90% de encuestados que dice publicar normalmente fotos de viajes, presentes y pasados, el 63% afirma hacerlo con menos frecuencia en la situación actual.

Se trata de comportamiento normal en el mundo de las Redes Sociales, dice Serena Romeo, Global Strategist del departamento de Redes Sociales del grupo HolidayPirates: “A menudo, en las redes sociales, tenemos miedo de ser juzgados, especialmente por personas que no conocemos y a las que estamos expuestos involuntariamente. Este resultado muestra, en cambio, cómo un tema como los viajes constituye un recurso muy importante, particularmente en estos tiempos en los que la mente necesita imágenes positivas”.

El deseo de viajar

Después de un año marcado por las múltiples limitaciones que dificultan o imposibilitan viajar (sobre todo internacionalmente), el deseo de ver mundo y conocer nuevas culturas es aún más fuerte. Los españoles respondieron a la pregunta “¿cómo de cierta es la afirmación "La pandemia me ha ayudado a darme cuenta de cuánto me gusta viajar y conocer otros lugares/países "? en una escala del 1 al 100”, asignándole un valor promedio de 86. Dicha cifra denota lo importante que es para los españoles viajar, especialmente más allá de las fronteras nacionales.

Este sentimiento está bien descrito por dos términos de origen alemán:

Wanderlust (alemán e inglés)

Utilizado por muchísimos amantes de los viajes, Wanderlust es una palabra alemana que ahora también se ha convertido en parte del idioma inglés y que indica un fuerte deseo de viajar y descubrir el mundo, como lo demuestra la etimología del término, que combina Wander (deambular) y Lust (deseo).

Fernweh (alemán)

Término traducido al español como "nostalgia por países lejanos", una nostalgia subyacente por viajar, descubrir otros lugares y culturas diferentes. Fernweh supone exactamente lo contrario de Heimweh, que hace referencia a la habitual "nostalgia de casa" (de hecho, mientras Heim significa "hogar", Fern significa "lejos"). Por lo tanto, esta expresión, al igual que Wanderlust, refleja el deseo de viajar, dejar la vida cotidiana y ver el mundo, de forma tan apasionada que incluso puede