Usos de la cúrcuma en la salud de las uñas

martes 16 de febrero de 2021 , 10:59h

Todos sabemos que la cúrcuma es un gran antiinflamatorio demostrado científicamente, además de un excelente antifúngico para nuestras uñas, en su combinación con el aceite de oliva. También es una especia utilizada en muchas culturas para tintar telas u otros tejidos, o como base de un maquillaje, siendo uno de los tonos más reclamados en este 2021, conocido igualmente como mostaza (es similar) o naranja turmeric.

La nueva colección de primavera de ORLY, llamada Day Trippin, incluirá un esmalte de color cúrcuma (Here Comes The Sun) en su six pack, un tono entre el ocre y el naranja totalmente actual y a la moda, claramente favorecedor y versátil. Pero la cúrcuma tiene otros usos para nuestras uñas más allá de su color, por ejemplo para combatir los hongos, una afección conocida como onicomicosis, que puede provocar que la uña se rompa e incluso que se pierda.

La cúrcuma longa se usa desde la antigüedad tanto de manera interna como externa, con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que previenen la aparición de hongos en las uñas de pies y manos, evitando que crezcan en ellas levaduras y dermatofitos, además de fortalecer las cutículas. Para su preparación, conviene hacer una pasta uniforme con aceite de oliva y cúrcuma que debe aplicarse sobre la zona a tratar durante una hora aproximadamente.