El dulce del carnaval judío que tiene nombre de villano: Orejas de Hamán

miércoles 17 de febrero de 2021 , 11:10h

Purim, el carnaval judío, no podrá celebrarse este año con el desenfreno habitual, aunque siempre puede acompañarse de este ágape tradicional.

Aunque este año no podrá celebrarse de forma tradicional una fiesta con tanto júbilo como es el Purim, lo cierto es que sus tradiciones y folclore pueden adaptarse. A pesar de la pandemia, los judíos que celebran la salvación de su pueblo en tan señalado día, podrán cocinar y comer el postre más típico de estas fiestas: las orejas de Hamán, un pequeño dulce triangulado muy similar a una galleta y relleno de chocolate, mermelada, dátiles, dulce de leche, alguna fruta e incluso, queso.



Los platos con nombre propio suelen rendir tributo al autor o, al menos, al héroe de la historia. Sin embargo, en el caso de este dulce del carnaval judío sucede todo lo contrario: Hamán es el villano de la crónica que motiva que se celebre el Purim, que conmemora los acontecimientos del libro de Esther.



Según se relata en sus páginas, el antiguo rey del imperio persa Ajashverosh se casó con la joven judía Esther, que ocultó su origen. Era la sobrina de Mordejai, un líder de la comunidad judía del imperio. En esa misma época, uno de los hombres de confianza del gobierno de Ajashverosh era Hamán, un antisemita que sugirió a su monarca exterminar al pueblo judío por obedecer unas leyes distintas, decisión que contó con el beneplácito del rey.



Pero la hasta entonces triste historia sufrió un giro gracias a Esther, que consiguió no solo salvar a su pueblo, también enviar a Hamán a la horca que tenía preparada para la comunidad judía. Se cuenta que la reina hizo saber al rey que fue su tío Mordejai el que tiempo atrás, había escuchado una conspiración en contra de Ajashverosh, que notificó a su sobrina y esta, a su vez, avisó a su marido, que salvó su vida. Tras estos acontecimientos, el pueblo judío celebra con este particular carnaval su salvación milagrosa.



Hay muchas referencias etimológicas sobre el origen del nombre de este dulce. En Israel, se las conoce como onzei Haman (literalmente, Orejas de Hamán) y hacen referencia a las orejas del enemigo que fue derrotado.



Receta de las orejas de Hamán



Ingredientes

Mantequilla

1 taza de harina

Levadura

1 cuchara pequeña de esencia de vainilla

1 taza de azúcar

1 huevo

Jugo o ralladura de naranja

Relleno al gusto (mermelada, chocolate, dátiles, etc.)

Preparación