El carnaval judío, Purim, se celebra en Israel del 6 al 7 de marzo

viernes 17 de febrero de 2023 , 08:41h

El carnaval judío celebrado en Israel, del 6 al 7 de marzo de este año, conmemora hechos ocurridos hace más de 2300 años.

El Purim es la fiesta más exitosa del calendario judío, una excusa perfecta para disfrazarse y pasar dos días de diversión máxima entre amigos y familia. Con un origen histórico-religioso, este año se festeja del 6 al 7 de marzo. Esta fiesta, conocida también como el ‘carnaval judío’ conmemora el intento fallido del rey persa Asuero o Jerjes (también conocido como Ajashverosh) y el antagonista Hamán de destruir a todos los judíos en un solo día. En este plan ideado en la antigua Persia hace ya más de 2300 años, la intervención de la reina Ester fue clave para impedir esta aniquilación.

Cuando el rey Ajashverosh ejecutó a su mujer por no acatar sus órdenes, se organizó un concurso de belleza para elegir a la nueva reina. La joven judía, Ester, fue la elegida. Tras la emisión del decreto de Hamán para que todos los judíos del Imperio Persa fuesen aniquilados, un complejo giro de los acontecimientos hace que Ester consiga que el decreto sea revertido y el antisemita sea colgado en la horca.

Para los fanáticos de Harry Potter, Hamán sería la versión antigua del villano Lord Voldemort; un disfraz que hoy en día podría verse en las calles de Israel durante los días del Purim. Aun así, lo habitual era disfrazarse de los protagonistas de la historia (Ester, Ajasverosh o Hamán), una tendencia que ha cambiado con el paso de los años.

Gracias a que se conmemora la salvación del pueblo judío, Purim es un día de mucha alegría y con un mensaje central siempre vigente. Se vive intensamente en todas las ciudades de Israel, donde se realizan desfiles en los que participan miles de personas haciendo gala de sus disfraces.

“Nos disfrazamos como extraños, para que la gente no pueda distinguir entre Mordejai (el bien) y Hamán (el mal) y podamos cumplir el dictado de nuestros sabios ‘hasta que no distingas’”- asegura el proverbio de Eliyahu Kitov (1912-1976), jefe espiritual de la comunidad judía. La idea es que sea imposible reconocer el origen de una persona disfrazada.

Además, esta es también una fiesta donde aprovechar para divertirse bajo otra apariencia, siempre disfrazados, como muchas otras, donde se dejan de lado muchas reglas sociales que no se pueden infringir. Como se dice en Israel, uno debe beber hasta que no sea capaz de distinguir entre el bien y el mal – y ese día, durante el Purim, ingerir alcohol no supone ningún problema.

Gastronomía típica del ‘carnaval judío’

Durante el Purim, es típico comer el dulce de las Orejas de Hamán, que hacen referencia a las orejas del enemigo que fue derrotado con nombre homónimo, Hamán. En Israel se refieren a él como onzei Haman. Es un pequeño dulce muy similar a una galleta -en forma de triángulo- y relleno de chocolate, mermelada, dátiles, dulce de leche, alguna fruta e incluso, queso. Es de fácil preparación y se puede tomar como postre o tentempié.