Nace la startup español momofone como un nuevo concepto de telcobank

En un momento de consolidación bancaria y de record de portabilidades en las telecos, la startup español momofone nace como un nuevo concepto de telcobank, supervisada por el Banco de España. Su visión consiste en promover la acogida como cliente a las diferentes comunidades y colectivos que residen en España.

Este modelo de negocio innovador ofrece a los clientes tres servicios esenciales unificados: cuenta bancaria con IBAN español, tarjeta VISA de débito física y virtual; así como línea móvil con llamadas ilimitadas y 20Gb de datos. Lo ha hecho posible desarrollando una plataforma tecnológica abierta, intuitiva y digital desde donde pueden darse de alta como clientes y operar desde su área privada.

En su página web, a través del área de cliente, acceden a controlar, revisar y gestionar todas sus operaciones bancarias: domiciliaciones de recibos, compras y transferencias; así como los consumos asociados a su línea móvil en tiempo real: SMS, llamadas y datos.

También disponen de una tarjeta VISA de débito virtual para operar online y en formato físico para las compras presenciales en comercios y retiradas de efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo.

No menos importante, una línea móvil 4G adherida a la red de MasMovil, pudiendo los usuarios solicitar la portabilidad de su número o contratar un alta nueva. Las llamadas tanto nacionales como internacionales están exentas del coste de establecimiento, además de disfrutar de unas tarifas preferenciales.

Un aliado para la banca tradicional y para las telecos

Las alianzas siempre unen, por ello, momofone tiende puentes a la banca tradicional y a las telecos. Desea atender a aquellos clientes no vinculados que por no disponer de ingresos recurrentes, encontrarse inscritos en ficheros de solvencia, sin arraigo en España o estar en una situación de desempleo, no cumplen los requisitos establecidos por dichas entidades.

Digitalización como bandera

El proceso de alta en momofone es totalmente digital, rápido y fácil, desde cualquier dispositivo (móvil, Tablet o PC). Para contratar los servicios, se requiere de una dirección de correo electrónico, de la aportación de documentación de identificación personal y de la validación del número de teléfono. El único requisito es ser mayor de edad y que el DNI, TIE o pasaporte se encuentre en vigor.

En palabras del fundador y CEO de momofone, Mariano de Mora: “Siempre he considerado imprescindible que para que una sociedad sea avanzada, todos sus residentes, deben disponer de acceso económico a los servicios bancarios y telefónicos básicos. Y disfrutar de momentos tan cotidianos y habituales como alquilar un vehículo, reservar un viaje, así como disfrutar de las nuevas tecnologías, contenidos audiovisuales y streaming. Por ello, quiero dar la bienvenida, vengas de donde vengas, vayas a donde vayas, a todo aquel que se sienta excluido, encontrando un producto único y una solución sin vinculaciones, sin permanencias y sin comisiones.”