Pleo, mejor Startup del año en los Global Startup Awards

lunes 01 de febrero de 2021 , 12:19h

Pleo, la startup fintech creada para simplificar la gestión de gastos de las compañías, ha sido elegida como la mejor startup del año 2020, en los Global Startup Awards. Estos premios, de carácter independiente, reconocen cada año a las mejores empresas del sector tecnológico y fintech, que hayan demostrado grandes logros en el ámbito de los negocios.

La decisión ha sido tomada tras una votación pública, y la deliberación de un jurado compuesto por líderes empresariales, fundadores, y CEOs de talla internacional. Este premio se une a la lista de reconocimientos que ha recibido la compañía desde su nacimiento en 2015, entre los que destacan el premio a mejor Startup Nórdica del año 2020 y a mejor Startup Danesa del año 2019.

“Uno de los principales objetivos de los directores financieros es reducir el papeleo que genera la gestión de los gastos de los empleados, para poder dedicar su tiempo a tareas que de verdad aporten valor a la compañía. En este sentido, Pleo proporciona una solución simple y eficiente, que facilita este proceso. Estoy realmente entusiasmado con este producto y, sobre todo, con su gran crecimiento”, comenta Martin Rune Hoxer, director ejecutivo del Centro de Innovación de Dinamarca, y miembro del jurado.

Una expansión de éxito en España

Desde su llegada a nuestro país en mayo de 2020, Pleo ha conseguido captar a 500 empresas clientes, consolidándose como una de las fintech con mayor proyección a futuro. De cara a este nuevo año, la compañía tiene previsto crecer al 100%, alcanzado las 1.000 empresas clientes a finales de 2021.

A nivel global, prestan servicio a 13.000 empresas clientes, que confían en Pleo en Dinamarca, Suecia, Alemania, España, Irlanda y Reino Unido. Desde su creación han mantenido un desarrollo continuado y sólido, que se incrementó exponencialmente en 2020, año en el que duplicaron su cartera de clientes.

Esta estrategia sólida, les ha permitido continuar creciendo incluso en tiempos de pandemia, consiguiendo en tres meses recuperar las cifras pre-covid. Además, sus clientes han mantenido un nivel de uso de la aplicación constante, reflejo de que han incorporado Pleo en su día a día, por el valor añadido y agilidad en la gestión de expenses que les aporta.

Gracias al éxito de su modelo de negocio y a la fuerte financiación recibida (72 millones de euros), Pleo ha conseguido alzarse con este reconocimiento global, que convierte a la startup en una Scale-up.

“Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos la Startup del Año a nivel global, especialmente si echamos un vistazo al potencial de las empresas que han participado. El crecimiento de Pleo es una muestra de que estamos cumpliendo con nuestra misión: transformar la forma en que las empresas manejan sus gastos. La compañía está creciendo y evolucionando y, prueba de ello, es recibir este fantástico premio”, señala Jeppe Rindom, CEO y Cofundador de Pleo.

“He seguido de cerca la trayectoria de Pleo, y es asombroso cómo ha contribuido a eliminar el dolor de cabeza que produce la gestión de expenses, que yo mismo he experimentado como propietario de una empresa”, afirma Kim Balle, CEO y cofundador de los Global Startup Awards. “Pleo destaca frente a la competencia no solo por lo fácil que es utilizar la herramienta, si no porque también ha creado una marca moderna y consolidada, que hace de las finanzas un proceso sencillo y agradable”, concluye.

Empresas internacionales como ForFarming, software de gestión agrícola basado en la nube de Turquía, Oval Money de Italia y YouTrip de Singapur, han sido incluidas como candidatos finalistas a recibir el reconocimiento como Startup del Año 2020.