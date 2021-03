Conclusiones del IV Encuentro Foro MICE

jueves 18 de marzo de 2021 , 10:40h

El Foro MICE ha reunido en su encuentro anual celebrado en Madrid Marriott Auditorium a protagonistas de la industria, para evaluar la situación y las necesidades clave en el proceso de reactivación del sector. Confianza, seguridad y positivismo son algunos de los términos más escuchados durante el encuentro.

La sesión ha comenzado con la intervención de Luis Gandiaga, Past president de Foro MICE, quien ha evaluado de forma flash la situación del sector un año después desde todos los planos: empresarial, económico, sanitario,... Gandiaga ha comentado que “cuando constituimos el Foro nos basamos en 3 ejes: la formación y talento, donde hemos observado una reacción positiva presentándose nuevas oportunidades con la inclusión de nuevos perfiles profesionales; la promoción y comunicación, hemos contemplado que la promoción de la marca España se ha visto deteriorada durante la gestión de la pandemia; y el impacto económico y social que, como promedio hemos tenido una bajada del 80% de la facturación del sector”.

El primer panel ha versado sobre la evolución en la industria del viaje, donde David Vidal, director comercial de Amadeus, ha señalado que “lo que nos ha enseñado esta crisis es que tenemos que reconstruirnos, no vale solo la adaptación”. “Tenemos un doble objetivo: que los viajeros retomen la confianza en volver a viajar y que los gobiernos controlen la pandemia y reduzcan las restricciones”.

Le ha seguido la intervención sobre los nuevos perfiles profesionales. Francis Blanco, decana de Facultad de Comercio y Turismo Universidad Complutense de Madrid ha explicado que los perfiles actuales serán “mucho más creativos y orientados al cliente, para ofrecer una oferta de valor”. Blanco destaca tres grandes tendencias en estos perfiles: “sostenibilidad, transformación tecnológica y la prevención de salud”.

En la mesa de debate sobre formación y talento dirigida por Inmaculada Blázquez, responsable de comunicación de ASPEC, ha intervenido Cristina Peña de la Universidad Nebrija quien ha señalado que “buscamos alumnos que conozcan el tipo de tecnología que necesitamos en el sector, que sean eficientes y sostenibles; personas que sepan analizar datos y extraer retornos que los clientes nos piden y, por último, que generen contenidos y los trasladen al formato digital en el que nos encontramos”; También ha intervenido Pablo Pastor, de Fundae, quien ha destacado que “profesiones enfocadas al Big data, a la tecnología o a la realidad virtual, son algunas de las tendencias ahora”. Por último, Xavier Aizcorbe de Turijobs ha señalado que “antes era imposible tener lo que tenemos ahora: una democratización de la formación enorme” y ha remarcado que “ya no hablamos de empleo si no de grado de empleabilidad”.

Juan Carlos Tejeda, Director de Formación CEOE ha ofrecido una visión desde el mundo empresarial, ha lanzado 5 ideas: “el mundo ha cambiado radicalmente; todos estos cambios afectan al mundo empresarial; los cambios también afectan a la formación de las personas: “seguimos formándonos en contenidos del siglo XX, con metodología del siglo XIX, para necesidades del siglo XXI”; España no está bien situada en el ámbito de la formación y por último que la solución se centra en la educación y la formación”.

Alessia Comis, Past president MPI, ha conducido la mesa del sector y ha destacado que en último año “hemos pasado de 6 a 16 asociaciones”. En la mesa se han incorporado las últimas 4 asociaciones que se han unido al Foro. José Miguel Gimeno, vicepresidente de Travel Advisors Guild, con 36 agencias y más de 30 años en experiencia MICE ha señalado que “aportamos valor al MICE y trabajamos en equipo donde compartimos con nuestros socios materias en formación y tecnología. Contamos con un plan de futuro”. I’M+ se incorporó en noviembre de 2020 y cuenta con 40 socios expertos en incentivos. José Suárez, su vicepresidente ha señalado que “apuestan por la innovación, la transformación digital y la recuperación de la confianza de los clientes”. ON GO! se incorporó en febrero 2021 y Paco Garrido su presidente señala que “contamos con una estrategia con tres puntos definidos: sumar, no dividir; espíritu colaborativo, no competitivo; no pelear, pero defender”. Por último, CEFAPIT que se sumó en febrero de 2021 donde su vicepresidenta, María Rosa de Juan, ha hecho hincapié en que “somos una garantía de profesionalidad y de calidad”.

Seguida, la ponencia “confianza primero, promoción después” de Miguel Sanz, Director General de Turespaña, quien ha señalado que “tenemos que generar confianza en viajar y en la práctica del viaje, para que la conversión sea mayor. Debemos transmitir seguridad de viajar, seguridad a la hora de alojarse en un hotel, seguridad a la hora de desplazarse…”. De esta manera hace llamamiento al sector turístico español para difundir que “viajar es una actividad segura”. También ha remarcado que Turespaña “es un habilitador” y ha anunciado que lanzará su campaña de verano general en mercados europeos y estará “fundamentalmente dirigida a la obtención de ventas para cualquier tipo de destino y cualquier sector”.

“La promoción un año después del inicio de la pandemia” mesa moderada por Fay Taylor, presidenta de Spain DMC, donde ha intervenido Aurelio Moreno de Hoteles Barceló quien ha indicado que “estamos centrándonos en las necesidades que tiene el cliente, intentando adaptarnos con más flexibilización”. Violeta Matas, Spain Convention Bureau quien ha señalado que “ahora tenemos que transmitir seguridad y confianza; continuar transmitiendo hospitalidad -que es otro de los aspectos más valorados que tenemos-, y empezar a transmitir innovación”. Dolores Pérez Frías, directora de Turismo de Israel quien ha compartido su situación: “nos hemos adaptado a la situación, pero no tenemos estrategia porque tenemos cero entradas de turistas, un 25% de tasa de paro y todo el sector se ha tenido que reconvertir, y no tenemos presupuesto para hacer una campaña de comunicación para decir: hemos abierto el país”

Para finalizar, se ha celebrado la mesa debate moderada por Matilde Almandoz, presidenta de Foro MICE, sobre el impacto económico y social con la participación de Jorge Schoenenberger, socio director de la industria de Transporte, Hostelería y Servicios (THS) de Deloitte España y EMEA, quien ha indicado que “tenemos que pensar como recuperar de forma rápida el sector”. “El sector MICE debe dar a conocer qué es el turismo, cuál es el conjunto de sectores que lo integran y su impacto económico. Hay que poner sobre la mesa el impacto económico que ha tenido el sector, tanto cuantitativo como cualitativo”. Y ha añadido "es un sector muy diverso e inclusivo y tiene la capacidad de atraer a un público muy amplio". Jorge Marichal, presidente del Consejo de Turismo CEOE y presidente de CEHAT ha señalado que “debemos dar mucha importancia a la comunicación” y ha añadido “es necesario potenciar las uniones empresariales para hacerse oír en todos los ámbitos y más en tiempos de crisis”. Y Germán Inostroza, presidente de SITE Spain, quien ha destacado la importancia de prepararse para la reactivación.

La cita ha finalizado con la clausura por parte del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien ha remarcado que “se necesita la vuelta de lo presencial” recalcando que “se pueden hacer congresos de forma segura". "Debemos tener cierto optimismo después de meses muy complicados". Por último, ha señalado que "volverán los congresos y los profesionales del MICE vais a tener un papel fundamental en la recuperación del sector”.

Andrés Virto, vicepresidente de AEVEA y Jonathan Ysaÿe, área Manager Spain and Portugal Sparkup han puesto en marcha una encuesta interactiva para sondear el sector y la visión de los asistentes sobre la situación actual y futura. Una manera de obtener un pequeño análisis que nos informe sobre “cómo vamos a poder trabajar en el futuro próximo en la nueva normalidad, que todavía no conocemos, y que tanto ha cambiado nuestra vida”.