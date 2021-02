Celebrada la jornada Confluence, encuentro para poner en valor al sector MICE

lunes 15 de febrero de 2021 , 11:26h

Foro MICE ha celebrado esta mañana la jornada Confluence. Un encuentro cuyo propósito es poner en valor al sector MICE como una herramienta estratégica para las organizaciones. Un Foro en el que se ha destacado la importancia de los eventos como dinamizadores de la economía.

La presidenta de Foro MICE, Matilde Almandoz, inaugura esta sesión dando la bienvenida a los más de 350 inscritos en este encuentro, de los cuales más de 70 han asistido de forma presencial. Almandoz inicia esta jornada señalando que “queremos poner sobre la mesa que el sector MICE es una herramienta que comparten todas las entidades y organizaciones” y añade que “España es una marca importante que tenemos que apoyar entre todos”.

En la inauguración le acompaña Ángel Asensio, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid quien reflexiona sobre la necesidad de “celebrar este tipo de actos”. Y señala que “el MICE es estratégico y Madrid apuesta por un turismo de calidad". Asensio también incide en que “aparte de contar con un ecosistema favorable para invertir y generar negocio, tenemos un entorno muy favorable para ello”.

En esta primera parte destaca la participación de Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, quien indica que "la industria MICE será clave en la recuperación económica de nuestro país”. Muñiz incide en que "se trata de una industria que tiene un valor sustancial e indiscutible para España, no solo en términos económicos, sino como palanca de proyección de nuestra imagen y reputación en el exterior. En conjunto constituye el 15% de nuestro sector turístico". Además, hace referencia a un estudio de Spain Convention Bureau en el que se señala que “en 2018 su impacto económico directo llegó a 6.600 millones de euros, un 8 % más que 2017".

Luis Gandiaga, director general corporativo beon. Worldwide y past president Foro MICE presenta los diferentes paneles de debate y modera el primero de ellos sobre “El impacto global y transversal de las acciones MICE: indispensables para mantener el vínculo social”. Gandiaga hace referencia a que “los medios generalistas también son los medios del sector MICE. Tienen que ser arte y parte del sector”. Además, hace hincapié en que “somos un sector y una industria y, como tal, se nos debe considerar”.

En este primer panel interviene Pablo López-Barajas, director general eventos y acciones especiales Atresmedia quien indica que la forma de hacer eventos ha cambiado. Desde el punto de vista mediático señala que “hay que tomar un compromiso y dar apoyo al sector para recuperarse cuanto antes y en este aspecto los medios tienen un papel fundamental”. Pilar Sainz, directora de comunicación, marketing y eventos de Vocento, señala durante su intervención que “a lo largo de 2020 muchos nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación. Y no es que hayamos sido reacios al evento digital, si no que creemos que aporta mucho más valor el evento presencial”. “Gracias al universo digital, hemos podido seguir en contacto con nuestros grupos de interés. Sin embargo, hay experiencias que no las puede sustituir una pantalla”. Termina señalando que “volverán los eventos presenciales y lo harán para que los profesionales podamos experimentar y vivir con los cinco sentidos”. Alberto Prieto, jefe de economía de El Español, afirma que “la organización de eventos es un círculo virtuoso”. Señala que “un evento genera noticia y la noticia es nuestra materia prima”. Además, subraya que “un evento genera contenidos a largo plazo y fundamentalmente ingresos, por eso es una oportunidad imprescindible”. Para Prieto “para que algo sea noticia no tiene por qué ser mala, sino ser llamativa”.

En el panel sobre “Herramientas estratégicas para trabajar internamente los valores en las organizaciones” moderado por Matilde Almandoz, en el que plantea qué se puede hacer desde nuestras asociaciones para no perder el foco en los valores. Matilde señala que "la experiencia que aporta la presencialidad es irrenunciable” y añade que “en este sector la movilidad es fundamental”.

Acompañada de Javier Gándara, presidente de ALA -Asociación de Líneas Aéreas-, quien señala durante su intervención que “no hay mejor momento para reinventarnos que una situación de crisis”. Gándara remarca también que “hay una oportunidad de oro para implementar aspectos de innovación”, y concluye explicando que “hemos conseguido generar un entorno de seguridad a bordo, pero creemos que es fundamental disponer de protocolos comunes, de forma armonizada, que establezcan una serie de pautas en las que se indique de qué forma se va a poder viajar”. Rafael Barbadillo, presidente CONFEBUS -Confederación Española de Transporte de Autobús- señala que “hemos adoptado todo tipo de medidas para que la movilidad sea segura” y, en el marco de los eventos, indica que “debemos volver a la presencialidad en la medida de lo posible”. Termina señalando que en esta época es muy difícil percibir los valores de la empresa “si no has tenido contacto social, si no ha habido presencialidad”. Elsa Salvadores, subdirectora general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid coincide en que “es el momento de pensar en transformarse”. Además, indica que “nos toca una importante labor en cuanto a generar confianza en el tejido empresarial y la Cámara tiene un rol importante en este sentido”. Concluye señalando que “esta situación ha hecho que pongamos los ODS en nuestra hoja de ruta”.

Almudena Maillo, concejal de Turismo en Madrid también ha intervenido en esta jornada en la que señala que "el sector MICE es totalmente estratégico para la ciudad” e indica que “debemos seguir haciendo las cosas bien para que el MICE tenga lugar en las mejores condiciones".

En el panel sobre los casos de éxito Covid moderado por María Gómez, head EMEA Events Amadeus y presidenta de EMA -Event Managers Association-, participan Juan Alía, director de marketing de EGEDA -Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales-, quien pone como ejemplo la celebración de la 26ª edición de los Premios José María Forqué, donde la ilusión y la presencialidad son retornos emocionales, pero además “hay otro tipo de retornos muy importantes como es el retorno económico”. Indica que en los eventos presenciales es importante “la responsabilidad de promotores y de invitados de cumplir la normativa”.

Albert Planas, consejero delegado de Nebext, señala que “es muy importante la presencialidad para tomar contactos y el pulso de un mercado”. Además, la presencialidad ofrece la posibilidad de “medir leads, medir la inversión que hacemos como empresa, y conseguir contactos, algo que a través de una pantalla tiene muchas limitaciones”. Además, indica que “el modelo de negocio es totalmente distinto hay una cosa que no puede ser sustituida por nada y es el encuentro presencial, y las empresas lo saben”.

Por último, el panel sobre “Reputación, un factor estratégico en la comunicación externa de las organizaciones del futuro. Cómo trabajar el propósito de marca”, moderado por Maribel Rodríguez, vicepresidenta de WTTC -World Travel & Tourism Council- y presidenta de WLT -Women Leading Tourism-. En esta mesa Víctor Conde, director general de MKT -Asociación de Marketing de España- señala que “la tecnología nos dará más alcance y difusión, pero nunca va a quitar la riqueza de la presencialidad”, además, indica que “debemos tomar todas las medidas de precaución para transmitir confianza” porque se trata de un sector “profesional y profesionalizado”. Blanca León, directora de comunicación en APD -Asociación para el Progreso de la Dirección- incide en que “iremos volviendo”, “sí o sí vamos a volver a los eventos, porque el networking es algo necesario”. E indica sobre la reputación que “si eres socialmente responsable con el entorno, tu marca aumentará la reputación”. José Zamarriego, director de la USD -Unidad de Supervisión Deontológica- de Farmaindustria incide en que “hay elementos en la presencialidad que no debemos perder porque es donde está la transmisión del conocimiento”. Para Zamarriego existe un problema y es que “no se entienda que las reuniones se hacen con garantía”. Señala también que cada vez hay más gente que va a congresos “la experiencia de lo presencial está en el ADN”. Para recuperar la reputación señala que se siga apostando por la calidad de lo que se organiza en España y recuerda que “España es el primer destino de congresos médicos del mundo”.