Omar di Felice, primero en llegar al campo base del Everest en bicicleta en invierno

jueves 08 de abril de 2021 , 10:46h

Omar di Felice se ha convertido en el primer ciclista en el mundo en cruzar el Himalaya en invierno y llegar al campo base del Everest en bicicleta de montaña, a 5.364 metros de altitud. El ultraciclista italiano ha finalizado su reto después recorrer en su bicicleta de montaña y durante 19 días los 1.294 Km que separan la capital de Nepal, Katmandú, y el campo base la montaña más alta del mundo.

Omar di Felice ha cruzado la región de Mustang, la más seca y fría del continente asiático y ha escalado los grandes pasos de montaña del Himalaya, desde el Kora La hasta el Thorung La, el más alto del mundo con sus imponentes 5.416 metros, para terminar en uno de los lugares más míticos del planeta: el Campo Base del Everest. “El Everest es una montaña mítica donde se respira historia, en la que se han culminado las mayores expediciones del mundo y donde te quedas boquiabierto ante la enorme cascada de hielo, Khumbu, en la cara Norte” reconoce Omar.

"Probablemente es la aventura más completa que jamás haya hecho -continua di Felice- porque además de ir en bicicleta de montaña también tenía que cargármela a la espalda, caminar con las zapatillas de ciclismo, soportando el frío extremo del Himalaya en invierno y durmiendo en albergues sin calefacción. Estas dificultades han hecho más grande mi aventura”, explica.

Equipación diseñada para la aventura

Para hacer frente a las diferencias térmicas del reto, UYN ha creado un equipo especial para Omar, diseñado en AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport), el laboratorio avanzado de I + D de la marca italiana. El equipamiento está compuesto de ropa interior técnica como camisetas, mallas y calcetines, además de maillots y culots tanto cortos como largos completado con chalecos y chaquetas que configuran hasta tres niveles térmicos según las necesidades.

Para la ropa interior técnica, se ha usado lana Merino y el material de base biológica NATEX, una fibra de nueva generación derivada de las semillas de ricino que es un 25% más ligera y que se seca un 50% más rápido. Ambas fibras se combinan mediante técnicas de “body mapping” que permiten acelerar el secado en zonas de mayor transpiración del cuerpo y retener el calor en las zonas más sensibles al frío, lo que consigue finalmente regular la temperatura corporal en función de la temperatura exterior y la intensidad del ejercicio físico.

"En Mustang encontré con ráfagas de viento muy intensas y temperaturas que oscilaban entre los 10 y los 17 grados bajo cero. Pero, en los valles de Katmandú las temperaturas eran veraniegas, de hasta 35 ºC”, ha explicado el ultraciclista italiano. “Creo que es el reto con mayor diferencia térmica que he realizado – continua di Felice- pero nunca me he encontrado empapado de sudor o soportando un frío intenso y eso es porque el sistema de transpiración, secado y ventilación entre capas de UYN realmente funciona muy bien”.

El fiitting o ajuste de la ropa de UYN es otro de los aspectos destacados por Omar di Felice. También es muy importante la reducción drástica de costuras para evitar rozaduras y que aporta una gran comodidad así como la gran libertad de movimientos sin constricciones, incluso cuando llevas varias capas, lo que se agradece extraordinariamente en retos largos como el del Everest”, concluye.