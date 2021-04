Ruth Lorenzo y Rayden unen sus voces en El Mismo Puñal

lunes 19 de abril de 2021 , 09:55h

El pasado viernes 16 de abril de 2021 se lanzó en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de Ruth Lorenzo junto a Rayden.

“El mismo puñal” da título a uno de los capítulos que compondrán el nuevo disco de la artista murciana y que verá a la luz próximamente.

La canción va acompañada de un videoclip rodado por la productora Eigthy4, conocida por trabajos internacionales de artistas como Rosalía, Selena Gómez o Dua Lipa.

RUTH LORENZO

Llámame Ruth

Paso por aquí para contarte un poco sobre mí y puedas conocerme de una manera más personal. He escrito canciones desde que puedo recordar y he entonado melodías desde mucho antes de hablar. No hay un momento que pueda hacer memoria en el que la música no estuviera presente en mi vida.

Nací en el sur de España y crecí en el oeste de los Estados Unidos, lo que me ha llevado a tener una diversidad de estilo musical que podríamos describir como ‘peculiar’. A veces me ha abierto puertas y otras las ha cerrado, pero siempre he vivido condicionada por lo que dicta el corazón y así poder comunicar mi verdad. Enamorada del directo, de las tonalidades profundas, del rock y de las guitarras eléctricas. Siempre me he sentido atraída hacia el mundo de la composición como medio para saber comunicar lo que siento y describir un mundo interior que en la gran mayoría de veces no puedo definir si no es con música.

RAYDEN

“¿Qué cabe en una canción?”, se pregunta David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, al inicio de “Homónimo”, su sexto disco de estudio. Una jodida pregunta a la que le siguen una retahíla de respuestas que solo al artista madrileño se le podrían ocurrir. Aunque podría decirse que el disco entero es la búsqueda constante de una respuesta a esa pregunta y a muchas más; aunque si algo le ha quedado claro al artista en este tiempo, es que la canción es el mayor homónimo que existe, porque una misma canción puede tener distintas lecturas y distintos significados, dependiendo de la persona que la escuche. O la oiga.