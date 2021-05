Adva Yer, bailaora israelí: Amo y bailo el flamenco como yo lo entiendo

Con todos vosotros, una artista independiente israelí que se enamoró del flamenco con 12 años. Desde entonces está aprendiendo este arte y esta forma de vivir. A la vez tiene su conocimiento escénico de las artes contemporáneas, como la performance, la danza y el teatro visual, y lo combina todo esto en un mundo escénico personal…

Estamos hablando de Adva Yermiyahu, más conocida en el mundo del arte como Adva Yer…

Eres israelí, flamenca, bailaora… ¿de dónde sales y de dónde sacas esa afición?

Soy israelí, amo el flamenco y bailo flamenco como yo lo entiendo. Pero no creo que la palabra "flamenca" sea mi definición.

Tengo entendido que hablas español ¿dónde y cómo lo aprendiste?

Claramente hablo, leo y escribo en español. Llevo viviendo muchos años entre España e Israel y tengo aquí una vida plena. Lo aprendí sola en la calle y con la ayuda de muy buenos amigos que me enseñaron.

¿Hay que saber español para interpretar flamenco?

Claro. ¿Cómo se puede entender el flamenco sin entender el cante?Y ¿cómo se puede entender el flamenco sin conocer la cultura y el lenguaje?

¿Qué aportas al baile flamenco o qué quieres aportar?

Hoy aporto, más que todo, la conexión entre el arte del flamenco y el público israelí. Ahí puedo educar al público para que conozca el flamenco con todo lo que lleva hoy en día.

Vives entre España e Israel, ¿dónde te sientes más enraizada?

Yo me siento que tengo dos casas. Una en Israel y la otra en Sevilla. En la dos tengo vida plena, amigos, recuerdos y sueños para cumplir.

Cuando dijiste que ibas a bailar flamenco ¿Qué opinó tu familia?

Con 12 años vi un fin de curso de flamenco en Israel y fue un flechazo. Me enamoré totalmente de la música, el baile, la fuerza y la pasión que tienen. Mi familia siempre me ha apoyado muchísimo y siguen hasta hoy.

¿Existen antecedentes artísticos en tu familia?

La familia de parte de mi madre son superartistas. Mi madre es terapeuta en artes y es muy talentosa en las artes plásticas. Un tío mío es director de teatro contemporáneo muy conocido, y su mujer es actriz; otro es pintor y dueño de una galería en Tel Aviv. Y parece que mi hermana está en camino para ser artista audiovisual. La mayoría de ellos también tocan el piano como también lo hacía mi abuela.

¿Qué es el flamenco para ti?

El flamenco para mí es lo que me ha cambiado la vida para siempre. El antes y el después. Todo lo que vivo entre mi vida personal o profesional es por el flamenco.

¿Tu origen israelí crea suspicacias entre los amantes del flamenco?

Soy israelí y orgullosa de mi origen. Nunca pretendo ser lo que no soy, así que estos menesteres no me interesan.

Tus influencias en el flamenco o tus referencias

Tengo muchas. Entre ellos mis primeros profesores de flamenco de aquí, como Alicia Márquez y Úrsula López, y artistas que admiro mucho, como Andrés Marín y Rocío Molina. Pero mis referencias también son de otros mundos artísticos, como Marina Abramović, Pina Bausch, Robert Wilson o Romeo Castellucci.

Cuando subiste por primera vez al escenario como bailaora ¿dónde fue y qué sentiste?

La primera vez que subí al escenario como bailaora fue en 2009 en el teatro Givataim, en Israel. Fue la primera vez que mi gente de allí me ha visto en este papel y se quedaron alucinados. Yo también me quedé muy sorprendida. No sabía que tengo esta manera de sentir e interpretar dentro de mí.

Adva Yer va a presentar el próximo 28 de mayo el estreno absoluto en España del espectáculo ‘Espacio potencial’, en el marco del festival Flamencos y Mestizos de la ciudad de Úbeda.

¿Qué es Espacio Potencial? ¿De dónde surge?

Espacio Potencial es un término acuñado por el psicoanalista Donald Winnicott y se refiere a la región media de la experiencia que se encuentra entre la realidad y la fantasía, sin que estos polos interfieran entre sí o hagan una elección entre ellos.

Es una creación escénica del encuentro entre el flamenco y los principios de las artes contemporáneas, como la performance, la danza y el teatro visual.

Con música original del guitarrista Manuel Cazas, la obra permite profundizar en la música flamenca, y al mismo tiempo reexaminarlos para transportarlos a diferentes mundos de la música étnica, Jazz y ritmos como 5 y 9.

¿Qué esperas de esa presentación?

Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de presentar ‘Espacio Potencial’ en Úbeda y más con los artistas que me están acompañando. No espero más que sentir el momento y espero poder transmitir todo lo que no tuve la suerte de hacer en este último año.

Entre los trajes que Adva saca a lo lardo de los más de 60 minutos que dura el espectáculo, destaca por su espectacularidad una bata de cola…

¿Quién tuvo la idea y qué supone?

Esa bata rosa tiene 7 metros. La idea vino sola cuando Yeela Lugasi, la diseñadora, y yo hicimos intentos con la tela, y en vez de cortarla la dejamos así. Fue sin plantear, y el momento en que paso entendimos juntas que tenía que quedar así. La vida es bonita y si uno quiere la puede ver de color rosa y mejor de rosa brillante.

Por otro lado, Adva Yer es, desde 2016, directora del concurso de flamenco israelí organizado por la Fundación Adi.

¿Qué es la Fundación Adi?

La Fundación Adi es la institución de una familia. Adi fue una mujer joven que amó el flamenco y se murió de cáncer con 21 años. Su sueño fue bailar y en su memoria sus padres han montado la fundación. En los últimos casi 30 años están trabajando para empujar el arte del flamenco en Israel, con un festival muy grande que se celebra cada año en Tel Aviv. Yo concurso una vez cada dos años e imparto cursillos todo el año.

¿Un concurso de flamenco en Israel?

Sí. Un concurso por el que han pasado todas las bailaoras israelís destacadas y muchas de ellas vivieron años o todavía viven en España después de ganar. Yo gane el primer premio en 2010 y desde 2017 soy la directora del concurso.

¿Es posible crear una escuela de flamenco allí?

Claro que sí. En Israel hay ahora mismo más de 50 escuelas y profesoras de flamenco en todo el país. El arte del flamenco es muy conocido y amado allí.

Adva Yer, además de bailarina, es performer, creadora, practica danza contemporánea…

¿Cómo asumes todas esas facetas, en principio tan diferentes?

Todas estas facetas son partes de mí, así que lo intento asumir a mi manera. Intentando crear un mundo escénico auténtico y personal.

¿Cuál es tu preferida?

No tengo preferida, como no hay mejor ni peor.

¿El futuro será performance, flamenco, danza?

Espero que todo y bien mezclado.

Y para terminar ¿Qué ha supuesto esta crisis sanitaria para ti y tus proyectos? ¿Sales más fuerte o sales tocada?

Pues como todos los artistas, me he visto obligada a parar una época larga de casi un año. Aunque después de unos meses de empezar la pandemia, tuve muchas ganas de bailar y ensayé muchas horas al día. Esta época me sirvió para conectar conmigo misma otra vez y por eso estoy muy agradecida. Ahora ya se ve el final, así que es más fácil mirar hacia atrás y buscar lo positivo de ese tiempo, aunque las circunstancias todavía no sean fáciles.

Adva Yer demuestra que el flamenco también puede venir de Israel, que lo importante es la emoción, el sentimiento, y si se tiene esas virtudes, y se suman otras aptitudes, el arte surge y los movimientos fluyen…

Recordad, es Adva Yer y la podéis disfrutar el día 28 en Úbeda (Jaén)…

Esperemos que repita en otros escenarios de España…