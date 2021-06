Best Western Premier Sofraga Palacio abre sus puertas en el corazón de Ávila

jueves 10 de junio de 2021 , 11:12h

Tras las obras de remodelación a cargo del estudio de arquitectura Requena y Plaza, turistas y visitantes pueden disfrutar del encanto y elegancia de las habitaciones y suites exclusivas del Best Western Premier Sofraga Palacio.

El hotel cuenta con el Restaurante Sofraga, con una carta en la que conviven platos tradicionales, pero sin dejar de lado otros sabores, y donde la base es la materia prima de calidad y proximidad, y una cafetería moderna, acompañada de una terraza acristalada y otra exterior, con una oferta gastronómica más informal.

Todas las habitaciones del Best Western Premier Sofraga Palacio ofrecen vistas al Palacio, sus jardines, la famosa Muralla de Ávila e incluso desde algunas, la Catedral.

Es uno de los edificios con más solera de Ávila. Más de seiscientos años de historia contemplan el recién restaurado Palacio de Sofraga que acaba de abrir sus puertas en la ciudad castellana como un hotel 4 estrellas superior bajo el paraguas de la cadena Best Western Premier.



El edificio sobre el que se levanta el Best Western Premier Sofraga Palacio es uno de los palacios más reconocibles de Ávila que, adosado a la muralla y a la puerta de San Vicente, eran habitados por familias nobles de la ciudad, encargadas de la defensa de la puerta y del lienzo colindantes con su palacio. Ahora, y tras obras de remodelación llevadas a cabo por el estudio de arquitectura Requena y Plaza, turistas y visitantes pueden disfrutar del encanto y elegancia de sus habitaciones y suites exclusivas, que incluyen, entre otras facilidades, Smart TV de 43 pulgadas con Chromecast, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, cafetera Nespresso y ropa de cama de alta calidad. En dicha reforma se han conservado la estructura y los rasgos históricos del edificio, combinándolos con una propuesta actual, donde se mezclan y conviven pasado y presente.



A todos estos atractivos hay que añadir uno muy especial: todas las habitaciones del Best Western Premier Sofraga Palacio ofrecen vistas al Palacio y sus jardines, desde donde se pueden contemplar la famosa Muralla de Ávila, incluso en algunas de ellas la Catedral. Nada mejor que disfrutar de esta maravillosa panorámica cada mañana con un completo y variado desayuno a la carta. Después de coger fuerzas, los amantes de la cultura y la historia podrán descubrir a escasos metros la Basílica de San Vicente, así como de una gran variedad de monumentos y museos históricos, tales como el Real Monasterio de Santo Tomás, el Convento de Santa Teresa o el Monasterio de la Encarnación.



Calidad y proximidad en la mesa



Pero como no solo de cultura vive el hombre, el Best Western Premier Sofraga Palacio cuenta con el Restaurante Sofraga, con una carta donde conviven platos tradicionales, pero sin dejar de lado otros sabores, y en la que la base es la materia prima de calidad y proximidad. Por supuesto, no pueden faltar recetas indiscutibles de la gastronomía abulense, como el Chuletón de Ávila a la brasa. El restaurante dispone, además, de una amplia carta de vinos. Como curiosidad, este espacio se encuentra dentro de un antiguo patio acristalado donde se pueden contemplar unas maravillosas vistas a su cedro centenario enclavado en la propia muralla de Ávila.

Además, Best Western Premier Sofraga Palacio cuenta con una cafetería, un acogedor espacio, donde se ha intentado conservar parte de la esencia del palacio con un toque moderno. Con una cocina abierta ininterrumpidamente, es el lugar ideal para disfrutar tanto de un desayuno natural como de una copa a última hora de la noche, así como para picar algo o reunirse en torno a una mesa para almorzar o cenar en un ambiente relajado.

Best Western Premier Sofraga Palacio dispone, asimismo, de una agradable terraza, un espacio abierto junto a sus jardines donde disfrutar de los platos de restaurante o bien de la carta de tapas y raciones. En los meses de invierno, la terraza dispone de una zona acristalada, donde al calor de las estufas se pueden disfrutar de las maravillosas vistas a la fachada del edificio, la puerta de san Vicente, y por supuesto la muralla de Ávila.

Los eventos son bienvenidos en Best Western Premier Sofraga Palacio. Reuniones de empresa, exposiciones o eventos particulares en un espacio que respira historia y buen gusto.