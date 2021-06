Tarántula, un thriller de 90 minutos, en el Teatro Reina Victoria

viernes 11 de junio de 2021 , 14:07h

El próximo 7 de julio en el Teatro Reina Victoria (Madrid) tendrá lugar el estreno de TARÁNTULA, la nueva obra teatral de Tirso Calero.

Laia Alemany, Armando del Río y Álex Barahona protagonizan este thriller de 90 minutos, en los que el espectador quedará atrapadopor una trama llena de giros hasta llegar a un sorprendente desenlace.

TARÁNTULA cuenta un episodio en la vida de Sara Reverte, una antigua modelo que quedó ciega por un accidente automovilístico. Se acaba de casar con el prestigioso juez Adolfo Bernabéu.

SINOPSIS:

“El 31 de diciembre, mientras la ciudad celebra la llegada del año nuevo, Sara se enfrenta en su casa con dos atracadores. Al contrario de lo que podría parecer, Sara tiene muchos recursos.

Al igual que hacen las tarántulas para defender su territorio, está dispuesta a todo para sobrevivir en la noche más peligrosa de su vida.”

‘TARÁNTULA’ está dirigida por Tirso Calero. La escenografía es de Lorena Rubio, las luces de Juanjo Llorens yel sonido de Daniel Peña (Mubox Studio).

‘TARÁNTULA’ es una producción de Cromagnon Producciones. Se representará a partir del 7 de julio en el Teatro Reina Victoria de Madrid,con funciones de miércoles a viernes a las 20.30 h, sábados a las 19.00 y 21.30 h. y domingos a las 19.30 h.

EL DIRECTOR. TIRSO CALERO:

Alfred Hitchcock y Agatha Christie estaban permanentemente en mi cabeza cuando empecé a escribir “Tarántula”. Aficionado al suspense desde muy joven, después de haber escrito varias comedias, sentía la necesidad de dar un giro en mi carrera como autor, adentrándome en un género tan fascinante como arriesgado en el mundo teatral. El thriller. Por mi carrera como guionista televisivo, tengo muy claro que hay que escribir aquello que la gente quiere ver. Una obra de teatro que no se vea y disfrute, no tiene razón de ser. Por eso mismo, siempre tengo presente al gran público a la hora de concebir proyectos. Pienso que la comercialidad no tiene que estar reñida con la calidad y a eso aspiramos en “Tarántula”, logrando un producto comercial, para públicos amplios, que entretenga y divierta en todo momento. La acción se desarrolla en un elegante ático de una gran ciudad, prácticamente en tiempo real. Así, durante 90 minutos sin descanso, ofrecemos un ejercicio de suspense, un policíaco con aroma clásico pero con ritmo vertiginoso, una trama llena de giros y sorpresas para que el espectador quede atrapado y juegue a intentar adivinar el sorprendente desenlace. El suspense clásico de “La ratonera” o “10 negritos”, el punto de partida de la mujer ciega acosada de “Sola en la oscuridad” o el arte del engaño de “The game” o “Sospechoso habituales” son algunos de los referentes de la obra que he tenido el placer de escribir y dirigir.