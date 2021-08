Del deporte también se sale, y lo dice Javi Sancho, el ultra runner de moda

miércoles 11 de agosto de 2021 , 09:28h

Javi Sancho, el ultra runner de moda en la redes, llega a Madrid con su show "Del deporte también se sale"…

Domingo 31 de octubre. 20:30h

Domingo 21 de noviembre. 20:30h

Teatro Reina Victoria

MADRID

Deportista multidisciplinar pero TODO REGULERO:

“¡Buenas! Soy Javi Sancho, de verdad, esto lo escribo "de mi pa ti". Lo que estás leyendo es la sinopsis de mi nuevo show, normalmente esto se escribe para explicar un poco de qué va el espectáculo, pero yo además aprovecho para saludarte y darte la bienvenida. Te cuento un poco: considero deportista de élite desde el que lleva años pensando en apuntarse a un gimnasio hasta el que gana la Vuelta España.

Una vez tenemos claro de que eres uno de los "deportistas de élite" elegidos para formar parte de mi show, voy a ser totalmente sincero; en este espectáculo hablo de mi relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que nos rodea, los dos sabemos que la gente se está volviendo loca, puede que seas uno de ellos, pero tú molas, los otros no tanto. Te voy a explicar en confianza experiencias en las que estoy seguro que te vas a sentir identificado, entiendo que no lo llegues a reconocer nunca por mantener tu dignidad, hazlo tú, que todavía puedes. Además, te voy a colar muchas cosas más: traumas provocadas por mis relaciones sentimentales a lo largo de mi vida, liadas de familia, actualidad sobre programas de televisión?

Si vienes a verme por haber leído esto, al terminar el show me dices "Vengo por lo que tú y yo sabemos". Te prometo que lo que pase en el show, se queda en el show, por mi parte, tú puedes contar todo lo que quieras al salir.

Seguramente has leído sinopsis mucho más chulas, pero el tema es que lo he dado todo montando el show y a esto ya he llegado "mu cansao". ¡Te espero en el teatro!”