El centro de deportes electrónicos Home of Giants abre instalaciones en Málaga

martes 15 de junio de 2021 , 11:24h

Giants ha inaugurado en Málaga sus nuevas instalaciones, un centro de esports pionero e innovador que va a ser referencia en España y el sur de Europa, Home of Giants. Se trata de un espacio de competición profesional y un punto de encuentro entre jugadores y fans del club y los videojuegos competitivos. La inauguración de la sede del club donde competirá Vodafone Giants ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades. José R. Díaz, CEO y copropietario de Giants, y Virginia Calvo, responsable de Relaciones Institucionales y copropietaria, han ejercido de anfitriones en el acto de apertura de un recinto moderno y totalmente equipado que coloca a Málaga y Andalucía en el centro del mapa del gaming nacional.

Good Game Group, grupo empresarial referente del sector en el que está integrado Giants, ha invertido más de un millón de euros en la creación de este centro, el cual cuenta con 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Home of Giants incluye diferentes estancias para el desarrollo integral de los esports: zona de competición y grada, salas de entrenamientos, estudio de grabación, tienda, sala de trofeos, cafetería y restaurante y oficinas de trabajo. Good Game Group cuenta en la actualidad con más de 130 empleados y tiene previsto abrir otros núcleos dedicados a los esports en el que los seguidores podrán vivir experiencias en directo, jugar y crear contenido.

José R. Díaz, CEO y copropietario de Giants, ha señalado: "Estamos muy ilusionados con la apertura de nuestro nuevo cuartel general, el cual además de tener las oficinas del club servirá como punto de encuentro con nuestros fans, los cuales conforman el centro de nuestra estrategia. Los seguidores de Giants por fin cuentan con un espacio dedicado especialmente para ellos, en el que podrán vivir la experiencia Giants desde dentro y junto a nuestros jugadores. Unos fans que siempre nos han acompañado, aquellos que llamamos The International Winners Club, ya que además de pasionales son muy exigentes y no se conforman con otra cosa que no sea la victoria”.

En este sentido, el presidente del Gobierno regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha mostrado “orgulloso como malagueño y andaluz” de que la ciudad vuelva a ser noticia por un proyecto “de tanto futuro”. “Este centro de alto rendimiento supone liderazgo, nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, riqueza, empleo y prosperidad”, ha aplaudido. Por ello, ha recordado el compromiso de la Junta de Andalucía con este sector, que “ni la pandemia ha lastrado su crecimiento”. “Actualmente Andalucía es el tercer motor nacional en esports con un 13,7% del volumen de negocio. No nos conformamos y vamos a por el primer puesto”, ha concluido en su intervención.

Por su parte, Virginia Calvo, responsable de Relaciones Institucionales y copropietaria de Giants, ha comentado: “Home of Giants se convierte hoy en la sede central del grupo y es la primera de las instalaciones que la compañía tendrá a nivel nacional e internacional. Estamos muy emocionados y orgullosos de convertir un sueño de hace muchos años en realidad y continuar así nuestro camino de crecimiento empresarial”.

El alcalde Francisco de la Torre ha destacado la longevidad de la colaboración del Ayuntamiento de Málaga con el proyecto de Vodafone Giants. "La sinergia entre videojuegos y competición es clara, y posee un desarrollo de facturación enorme", ha indicado, al tiempo que ha celebrado que la ciudad esté "a la vanguardia" en el sector de los esports a través de Giants, el club más laureado de España.

Vodafone, naming sponsor del club, también es partner tecnológico en estas nuevas instalaciones y proporciona una conexión garantizada de alta velocidad con supervisión, ofreciendo máxima velocidad y fiabilidad junto con unos mínimos niveles de latencia.

La construcción de este espacio ha sido a cargo de Bilba y el diseño del proyecto ha sido realizado por MLKT Design & Architecture. Ambas empresas, con sede en Málaga, son referentes en su sector. Esta elección confirma el compromiso de Giants con el tejido empresarial local y regional andaluz.

Así es Home of Giants

Home of Giants incluye diferentes estancias para el desarrollo integral de los esports: zona de competición y grada, salas de entrenamientos, estudio de grabación, tienda, sala de trofeos, cafetería y restaurante, oficinas de trabajo.

En el recinto recién estrenado destaca la Giants Arena, el corazón de la instalación. Se trata del espacio dedicado a la competición de Vodafone Giants, que incluye un escenario con cinco puestos de juego completamente equipados con la última tecnología, una pantalla gigante para la emisión de las partidas y una grada para los seguidores, desde donde los fans de Vodafone Giants podrán presenciar en directo a los jugadores competir en los principales torneos y vivir una experiencia única e inmersiva de competición.

Además, Home of Giants incluirá dos battle room equipadas con tecnología punta para el análisis de las partidas y el entrenamiento de los jugadores profesionales, que también se podrán utilizar como espacios para la generación de contenido. A este propósito también ayudará un estudio de grabación integrado en el recinto, que cuenta con todos los equipos necesarios para grabar, emitir y generar cualquier tipo de material audiovisual.

Los fans de Vodafone Giants podrán disfrutar en este nuevo cuartel general del equipo de una zona comercial en la que podrán ver, tocar y adquirir el recién estrenado merchandising del club con su nueva imagen y sus tres nuevas líneas de productos de moda: Pro Kit (competición), Giants x Nike (streetwear) y Accesorios. La línea Pro Kit de competición abarca toda la equipación tanto de jugadores como de técnicos del equipo, mientras que la línea Giants x Nike comprende una serie de prendas para el gran público, tanto casual como deportivas. Por su parte, la línea de Accesorios incluye equipamiento como gorras, mochilas, zapatillas o neceseres que lucen la renovada imagen de Giants. La compañía presentó el pasado 12 de mayo un ambicioso rebranding con el que revolucionó por completo su escudo e identidad visual tras 13 años de convivencia con las mismas. A partir del lunes 14 de junio, esta tienda estará abierta al público tanto para la compra como para la recogida de productos que se hayan adquirido por la tienda online de Giants.

El centro también contará con una zona de cafetería y restauración en la que el chef del club creará menús saludables para jugadores, técnicos y empleados. Además, Home of Giants cuenta con áreas de descanso y sala de trofeos, en el que estarán expuestos todos los trofeos de Vodafone Giants ganados con esfuerzo durante su historia y que han convertido al club en el más laureado de las competiciones profesionales de videojuegos de España.

Por último, hay un espacio dedicado a oficinas en el que trabajarán empleados de los diversos departamentos de Good Game Group, así como diferentes salas habilitadas para reuniones y conferencias.

Esports, una industria al alza

En 2019, los esports en España lograron facturar hasta 35 millones de euros, consiguiendo un crecimiento de un 140% en tres años. Un dato que revela su fortaleza: a pesar de que los ingresos en 2020 alcanzaron los 27 millones, en España los empleos en este sector pasaron de 600 a 800, según las cifras del último anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Esto es un crecimiento del 33% en los puestos de trabajo. De esos 800 profesionales, 590 trabajan en clubes y 270 son jugadores. El mercado español representa cerca del 4% del mercado mundial de los esports.

A nivel global, según datos de Newzoo, el año pasado se llegaron a facturar 947 millones de dólares (777,34 millones de euros) y rozarán los 1.100 millones en 2021. En cuanto a número de espectadores, los últimos datos de Newzoo señalan que en España existen ya 2,9 millones de aficionados, colocándose en duodécima posición a nivel global, con un público mayoritariamente adulto. Los 2,9 millones espectadores anteriormente mencionados llegan a los 5,5 si se añaden los consumidores ocasionales de esports. Además, España cuenta con el mayor porcentaje de mujeres aficionadas de toda Europa, con un 36% del total.

Vodafone Giants es el club de esports que ha conseguido mayores logros a nivel nacional y es un todo un clásico del panorama europeo, con importantes hitos en referencias mundialmente conocidas como League of Legends, Counter Strike, FIFA, Clash Royale, Call of Duty o Rainbow Six, entre otras. Se trata de uno de los clubes más populares, sino el que más, en España, y cuenta con numerosos seguidores en Latinoamérica y el resto de Europa.