Iberia inaugura sus vuelos a Maldivas

miércoles 07 de julio de 2021 , 10:22h

“Nada nos hace más ilusión a la tripulación que compartir con todos ustedes este primer vuelo de Iberia a las Maldivas. Mantengan la vista en la ventanillas porque el aeropuerto internacional de Velana nos recibirá con un fantástico arco de agua”, con estas palabras el comandante anunciaba a los clientes la llegada a las Islas.

Iberia con su vuelo inaugural IB6791 -operado por un A330-300 EC-LYF con 218 pasajeros-, aterrizó en las paradisíacas Maldivas, famosas por su belleza natural y por sus playas de agua turquesa y arena blanca, y también por su seguridad frente al COVID.

Durante los meses de julio y agosto, Iberia operará tres frecuencias semanales directas a Malé, capital de Maldivas, con salidas desde Madrid los lunes, miércoles y viernes, y regreso a España los miércoles, viernes y domingos. Los horarios permiten, además, las conexiones con toda la red de destinos de Iberia en España y el resto de Europa, tanto a la ida como al regreso.

Primer destino de Iberia en el océano Índico

Los vuelos estarán operados por aviones Airbus A 330/200 y A330/300 con capacidad para 288 y 292 pasajeros, respectivamente, con una oferta de 15.120 asientos. Con su modelo Airbus A330/300, Iberia además ofrecerá las tres cabinas de Business, Turista Premium y Turista.

“La ruta a Maldivas es el primer destino turístico de Iberia en el oceano Índico, que se ha revelado como uno de los países más seguros frente al COVID-19”, ha comentado María Jesús López Solás, directora Comercial, Desarrollo de Red & Alianzas. “Sin duda, las Maldivas es nuestro destino estrella para este verano y en Iberia estamos comprometidos en diversificar nuestra oferta y atraer un turismo más sostenible y de calidad”, ha añadido.

Desde que Iberia anunció la ruta, los principales turoperadores españoles especializados en grandes viajes se mostraron muy interesados y han reservado cupos en estos vuelos. Inicialmente, la aerolínea programó dos frecuencias semanales, pero dada la gran aceptación que ha tenido el nuevo destino, finalmente, decidió aumentar a tres frecuencias semanales.

Gordon Andrew Stewart, CEO y Manager Director of Maldives Airports Ltd: "Es un privilegio especial dar la bienvenida a Iberia, la aerolínea de bandera española, en su vuelo inaugural. Los vuelos directos entre Madrid y Maldivas abrirán una puerta para reforzar el tráfico europeo en los próximos días. Estamos seguros de que Iberia añadirá valor a nuestro aeropuerto e impulsará el turismo de Maldivas. Me gustaría transmitir mi especial agradecimiento en nombre de Maldives Airports Company Ltd al equipo de Iberia por haber elegido el Aeropuerto Internacional de Velana en su expansión de rutas".

Maldives Marketing & PR Corporation’s Managing Director, Mr. Thoyyib Mohamed dijo: “La nueva ruta de Iberia representa un paso más para la industria turística maldiva y para mejorar la conectividad entre el sur de Europa y nuestras Islas. La apuesta de Iberia por Maldivas es un ejemplo más de que, en estos momentos, se trata de uno de los destinos más seguros a los que viajar. Estamos deseando dar la bienvenida a los nuevos clientes al lado soleado de la vida".

El Aeropuerto Internacional de Velana es uno de los más seguros del mundo frente al COVID-19 y, por ello, recibió de ACI (Airports Council International) el certificado de Airport Health Accreditation en 2020 como segundo aeropuerto de Asia-Pacífico y el premio de reconocimiento de la Voz del Cliente en 2021.