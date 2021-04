Emirates aumenta los vuelos a Seychelles, Sri Lanka y Maldivas desde Barcelona y Madrid

jueves 08 de abril de 2021 , 10:20h

Emirates aumenta la frecuencia de vuelos a medida que Seychelles, Sri Lanka y Maldivas atraen turistas con una entrada libre de cuarentena.

Playas de arena blanca, mares turquesas y palmeras: las Seychelles, Maldivas y Sri Lanka se han convertido en destinos todavía más atractivos ahora que presentan requisitos de entrada más sencillos para unas vacaciones seguras. Para satisfacer la demanda del mercado, Emirates ha incrementado los vuelos a estos destinos desde Barcelona y Madrid, vía Dubái, ofreciendo a los clientes una mayor flexibilidad y opciones para elegir.

Emirates ha elaborado una guía con todo lo que los viajeros necesitan saber a la hora de planificar sus vacaciones a orillas del Océano Índico.

Próxima parada: Seychelles

Desde el pasado 25 de marzo, Seychelles ha reabierto sus fronteras a los viajeros de todo el mundo sin requisitos de vacunación o cuarentena. Sin embargo, todos los viajeros deberán presentar una prueba de PCR negativa realizada 72 horas antes de la salida. Aquellos que busquen el máximo distanciamiento en las islas deben saber que, además de excelentes hoteles y resorts, también hay magníficos apartamentos y alojamientos de autoservicio disponibles. Esto les permite tener su propio hogar lejos de casa en playas de ensueño. Estos apartamentos vacacionales no solo brindan una opción segura y socialmente distanciada, sino que también son ideales para viajeros con un presupuesto más ajustado.

Cómo llegar

Entre el 28 de marzo y hasta el 30 de octubre de 2021, los servicios de Emirates de Dubái a Mahe aumentarán de cinco a siete frecuencias a la semana a bordo de un Boeing 777-300ER. Para más información sobre los requisitos de entrada para viajar a Seychelles, haga clic aquí.

Sri Lanka, un paraíso en forma de isla

El 21 de enero de 2021, la "perla del Océano Índico" volvió a abrirse a viajeros internacionales. La cuarentena no es necesaria, pero los visitantes deberán realizar una prueba de PCR antes de volar y luego otra a su llegada. Un requisito previo para la emisión de visados de turista es una reserva confirmada en un hotel certificado "Safe and Secure Level 1" durante los primeros 14 días de la estadía. Se realizará una prueba de PCR el día de llegada y una segunda después de 10 días. No se requiere una cuarentena restrictiva.

En Sri Lanka, los viajeros pueden explorar diferentes zonas climáticas como la selva tropical, la sabana, las tierras altas con plantaciones de té y playas solitarias en un solo viaje.

Es bastante común en la isla que los turistas contraten un coche privado y descubran el destino con un guía certificado. Los hoteles ofrecen alojamiento especial para conductores a precios asequibles.

Los lugares aislados en medio de una naturaleza exuberante abundan en Sri Lanka: los viajeros pueden acercarse a los elefantes salvajes en un safari en el Parque Nacional Udawala o explorar las plantaciones montañosas de té verde y las cascadas en Nuwara Eliya y Ella.

Cómo llegar

Emirates ofrece seis vuelos semanales desde Dubái al aeropuerto de Colombo Bandaranaike en Sri Lanka. Para más información sobre los requisitos de entrada para viajar a Sri Lanka, haga clic aquí.

Una aventura (acuática) en Maldivas

Maldivas ha permanecido abierto durante la mayor parte de la pandemia y los requisitos de viaje se limitan a una prueba de PCR antes de volar y a una reserva de hotel en una instalación turística registrada.

Con 1200 islas en una longitud de 541 millas, las Maldivas son perfectas para mantener el distanciamiento social. Solo hay un resort por isla donde los turistas pueden aprovechar para desconectar y empaparse de vitamina D. Las villas o bungalows con acceso privado al mar son opciones populares entre los viajeros, así como los bungalows sobre el agua. Quienes pasen sus vacaciones aquí volverán enamorados de la playa y del mar y podrán disfrutar de los deportes acuáticos como el buceo y el esnórquel. El mundo submarino es exuberante y prístino, y una sola excursión de snorkel brindará a los viajeros encuentros con cientos de peces y criaturas marinas.

Cómo llegar

Actualmente, Emirates ofrece a sus clientes 24 vuelos semanales a Maldivas con un Boeing 777-300ER. Desde el 28 de marzo hasta el 18 de abril, la aerolínea aumentará los servicios con hasta 28 vuelos por semana, ofreciendo a los clientes una mejor conectividad con el popular destino del Océano Índico, a través de Dubái. Para obtener más información sobre los requisitos para viajar a Maldivas, haga clic aquí.

Consejo para viajeros: más espacio personal y privacidad en el vuelo en Economy Class

Los clientes de la Economy Class de Emirates ahora pueden disfrutar de más espacio personal y privacidad a bordo con la opción de comprar hasta tres asientos contiguos vacíos en su vuelo. Estos asientos se ofrecerán a todos los clientes de Economy Class que tengan una reserva confirmada. Los clientes no podrán reservar asientos vacíos con anticipación, ya que están sujetos a disponibilidad. Los asientos vacíos solo se ofrecerán para la compra en el mostrador de facturación del aeropuerto antes de la salida del vuelo, y los costes van desde AED 200 a AED 600 (de 55 dólares a 165 dólares) por asiento vacío, más los impuestos aplicables según el segmento del vuelo.