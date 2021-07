Patricia Sornosa: Reír es una forma muy eficaz de transformar el malestar

Tiene 44 años, es de Manises (Valencia), estudió magisterio musical, escribe, canta, comunica, y siempre que se presenta la oportunidad se sube a un escenario para hacer reír…

Hablamos de Patricia Sornosa, una persona que en sus espectáculos cultiva un estilo personal, alejado de la corrección ideológica.

Hacer reír es tener poder y el poder aún es cosa de hombres

Con esta mujer hemos mantenido una charla unos pocos días antes de que se suba al escenario del Teatro del Barrio…

¿Cómo llegas a los monólogos?

Por casualidad. Estaba haciendo teatro en un grupo amateur de mi pueblo y decidieron hacer una noche de Stand Up. Ahí me picó el gusanillo.

¿En estos tiempos raros cómo está el patio para una mujer humorista?

Hacer reír es tener poder y el poder aún es cosa de hombres. Pero eso no nos desanima, seguimos con toda la intención de invertir esa tendencia.

¿Cuántas veces te has sentido poco valorada en tu profesión por ser mujer?

Unas pocas. Pero parecen minúsculas si las comparo con las muchas veces que me siento apreciada por la gente que viene a verme.

Patricia Sornosa extrae su comedia buceando entre la basura humana, siente cierta inclinación hacia los temas más escabrosos y en su espectáculo desarrolla los asuntos que más le irritan…

¿Es fácil rebuscar en esa basura y más con la pandemia, que al parecer ha hecho aflorar lo peor, que no lo mejor, de las personas?

Para mí es estimulante. Nuestros comportamientos poco razonables despiertan mi curiosidad. Y les doy vueltas ¿Por qué nos comportamos así los seres humanos? Hasta que doy con varias razones y saco algunas conclusiones y algunas risas.

¿Cuál es tu tema favorito para desarrollarlo sobre un escenario?

Cualquiera que, por medio de la lógica, pueda servir para desmontar lugares comunes, tabúes o prejuicios egoístas.

¿Vas por libre o te apuntan asuntos a tratar?

Voy por libre, pero me tomo los asuntos de los que me urge hablar como si fueran encargos importantes del jefe más influyente del Universo.

No se me ocurre ningún tema sobre el que no hablaría a priori

¿Qué precio tiene tu libertad de actuación?

Hasta el momento nadie me ha tentado, nadie me ha propuesto pagarme por hablar de algún tema en concreto, tengo mucha suerte y me pagan por hablar de lo que quiera. Así que mi precio aún está por determinar.

¿De que no hablarías nunca en un escenario?

No se me ocurre ningún tema sobre el que no hablaría a priori, para mí es más una cuestión del cómo afrontar cualquier asunto, de la perspectiva, que del tema en concreto.

Recientemente los propietarios de La Chocita del Loro, un lugar dedicado en exclusiva a los monólogos, hicieron una desafortunadas declaraciones afirmando que las mujeres monologuistas no interesan al personal…

¿A qué te suena La Chocita del Loro, que incluso te dieron un premio?

A tongo, a machismo y a desprecio hacia las cómicas.

¿Has tenido alguna vez problemas con el público? ¿por qué?

He tenido algunos desencuentros, claro, con personas que quieren convencerme de sus razones, supongo que porque al escuchar las mías se han sentido cuestionadas.

¿Hay censura o autocensura? ¿Qué es peor?

Hay censura y hay autocensura. La peor es la que menos te molesta, ¿sabes? esa a la que sucumbes y de la que no te das casi cuenta.

El Teatro del Barrio es un espacio de libertad, formar parte de ellos es un orgullo para mí

Como mencionamos al principio, Patricia va a estar en el Teatro del Barrio del 9 al 11 de julio con un espectáculo denominado “Desaparezca aquí”…

Esa vuelta al Teatro del Barrio ¿qué significa para ti?

Es un espacio de libertad. Siempre les he admirado por su programación valiente y comprometida con los derechos humanos. Formar parte de ella es un orgullo para mí. Estoy deseando volver.

¿Qué puede esperar el público?

Muchas risas, reflexión, humor negro, feminismo y también ternura.

Por último, ¿el humor tiene que ser políticamente correcto o simplemente incorrecto?

Reír es una forma muy eficaz de transformar el malestar. Por eso creo que tiene que haber muchos tipos de humores para conectar con diferentes sensibilidades y que hasta los más cabrones puedan reírse con ganas. De hecho, esos son los que más malestar deben transformar, así que a todos nos conviene que tengan con qué reír.

Así que ya sabéis, si queréis reíros, pasar un buen rato, incluso reflexionar y escuchar tratar temas que, a lo mejor, os incomodan, demostrad que tenéis sentido del humor, y que cuando lo que se dice es cierto aunque escueza, apuntaros esto en la agenda:

Patricia Sornosa, Del 9 al 11 de julio, a las 19.30h, con ‘Desaparezca aquí’, en el Teatro del Barrio (Madrid) en un tiempo en el que, quizá, estar iracundo es la única opción…