Karina, así es su vida, así es ella: Tengo esperanza e ilusión por vivir

-Karina es una reina…

-Karina es auténtica…

-Me alegró el confinamiento con sus mensajes…

Lo que quiero es contar mi vida, luego que cada uno piense lo que quiera

Estos son algunos de los comentarios que nos hacen cuando preguntas por Karina…

Ahora, tras algunos años fuera de los focos de los escenarios, vuelve a estar bajo esa luz para transmitir su luz, su verdad, su ingenuidad, en definitiva su vida…

YO SOY KARINA

María Isabel Llaudés. Natural de Jaén. Pero todos la conocen como Karina.

En unos días se subirá al escenario del Teatro Bellas Artes, de Madrid, para contarnos y cantarnos su vida -personal y profesional- sin pudor, o con menos pudor que cuando tenía veinte años y se estaba convirtiendo en una superestrella…

¿Cómo se te ocurrió hacer este espectáculo?

Me pasó en la pandemia, porque pensé escribir mis memorias, lo hice y además se han publicado. Pero luego pensé no puedo yo contarlas mis cosas, porque cada cual las va a leer y va a interpretar lo que quiera.

Así ocurre…

Pero lo que quiero es contar mi vida, no me quiero ir de este mundo sin que quede contado por mí, y luego que cada uno piense lo que quiera. Porque mi vida no ha sido ni tan trágica, ni tan divertida. Ha tenido de todo, cosas muy graciosas, graciosas -recalca- pero no divertidas, no para no parar de reír, porque la vida a veces es una tragicomedia – sonríe – y eso es lo que quiero contar.

¿Es un monólogo?

Casi. Simula una entrevista de radio y el entrevistador es Carlos, que fue mi marido.

“Yo soy Karina” dura, aproximadamente hora y media…

¿Y estás esa hora y media en el escenario?

Sí, actuando y cantando también. Porque entre cosa y cosa que me pasa… llegó a Hispavox, hay canciones, llega un productor … y hay un pianista que me acompaña.

Se me ha quitado esa vergüenza que tenía cuando era tan jovencita

Así que quién vaya a verla, además de escuchar su vida, escuchará sus éxitos, entre otros temas …

Es un poco como desnudarse en público…

Sí, pero no me importa. Creo que ya ha llegado ese momento, porque se me ha quitado esa vergüenza que tenía cuando era tan jovencita y esa timidez…

Porque tenías esa imagen, de una chica tímida, vergonzosa…

Y es que era así de verdad. Era muy tímida, y eso ya lo he perdido. ¿Por qué no decir de verdad quién soy y lo que he sentido cuando estás con un hombre, cuando te acaricia?… En mis años más jóvenes fue como un trauma -se ríe al recordar esos momentos- me daba cosa… Y si soy así hay que decirlo porque la gente eso no lo sabe. Yo de jovencita era así, como se me veía, no me impusieron un personaje… Era divertida, era despistada, que lo sigo siendo, aunque un poco menos…

¿Te debe el mundo de la música algo o se lo debes tú?

Creo que no nos debemos nada, a mí la música no me debe nada, pero los productores, la gente de ese medio sí me deben, y me deben un disco en condiciones, porque cuando fui a renovar mi contrato en Hispavox en el año 78, me echaron de la casa, porque cambiaron de director artístico y ese disco, ese LP- que se llamaba antes- ese LP lo quiero hacer… y nunca es tarde…

¿Todo eso lo vamos a ver y oír en el escenario?

En el espectáculo cito algunos de esos temas que no se han escuchado nunca hechos por mí, alguna sorpresilla que otra… creo que será divertido…

¿Cuál es tu canción preferida, de las que tu has cantado, si tienes alguna?

Sí – responde rotunda y rápidamente- De las mías “Yo te diré”, que es de la película “Los últimos de Filipinas”, porque en mis canciones soy más bien baladista… “Concierto para enamorados”, “Tú y yo” … esas canciones con las que expresas más lo que siente el corazón.

¿Eres consciente de que la gente te sigue queriendo mucho?

Sí. Y me doy cuenta por Instagram -nos reímos – tengo setenta y tantos mil seguidores… y se lo agradezco muchísimo, porque sin tener disco en el mercado, como dice el poema “sin ser tu novio, ni tu amante -continúa entre risas- yo soy quien más te ha querido… pues ese es mi público, sin tener disco ni nada, son los que más me quieren y me defienden… eso se lo debo a ellos.

¿Benidorm Fest es una espinita que tienes clavada?

¡No! Que va… al revés. Me hacía ilusión ir al Festival, porque empecé…

Los productores, la gente del medio sí me deben, y me deben un disco en condiciones

¿En Pasaporte a Dublín?

Antes. Empecé en Benidorm cuando era el Festival de Benidorm y tenía mucha importancia, y entonces grabé dos LPs y ahora que salió todo este jaleo con el Benidorm Fest, me dije que por qué no ir, porque la edad te da esa tranquilidad de decir por qué no voy a hacerlo, si no tengo que demostrar nada porque ya lo he demostrado, simplemente es cantar a la gente que me quiere. ¿Sabes lo que lo agradecieron? Y como me aplaudieron… He vendido ocho millones de discos… ya sé que hay quién vende muchos más millones, pero en aquella época cuando se vendían discos… ahora… y tengo muchas cosas que forman parte de mi equipaje artístico, ¿qué voy a demostrar? Solamente alegría, ilusión y por supuesto quiero estar aquí…

¿Ganaste mucho dinero con la música?

Gané mucho dinero, pero igual que las cosas vienen… se tenían muchos gastos, obligaciones… tenía diez músicos, dos técnicos y a todos había que pagarlos mensualmente y había sueldos importantes…

Además la vida de un artista se puede decir que es corta…

Y no tienes una nómina. Yo me hice autónoma y la pensión que me queda es como autónoma y doy gracias a Dios.

Y después de estar en el Bellas Artes…

Primero hay que poner esto de pie y luego, posiblemente hagamos gira si nos requieren en algunos sitios, que espero que sí.

¿Te impone subirte a ese escenario?

No, para nada…

¿Nervios?

Esos sí, y respeto, pero miedo no porque voy a decir la verdad y ante la verdad quién tiene miedo. Incertidumbre por ver lo que pasará, pero espero que vaya muy bien, aunque hay que esperar …

No tengo que demostrar nada porque ya lo he demostrado

Karina tiene una faceta familiar que cuida mucho y que disfruta…

Para ir terminando ¿qué nos dices de tus nietos?

Mis nietos, que son una maravilla, son muy bonitos… Y se queda ensimismada pensando en ellos.

¿Son tu vida o una parte importante de tu vida?

Son parte importante de mi vida. Mi vida es lo que vivo día a día, y la que tengo que sacar adelante… yo me tengo que sacar a mí misma adelante -lo dice con una amplia sonrisa- pero soy una persona con mucha esperanza, positiva, tengo ilusión por vivir… hasta que me vaya.

Karina, siempre Karina…

-Es una auténtica reina…

-Es una persona tan auténtica…

-Es que es así, tal como se la ve…

-Yo la sigo en Instagram, me da tan buen rollo…

Y sale a la calle y la gente la reconoce y la paran, ya sea para hablar un momento con ella, para hacerse selfies, para fotografiarla, y acepta todo con esa sonrisa que nos ha acompañado a lo largo de esa entrevista…

Y nos alejamos con una canción entre los labios…

“Yo te diré

Por qué mi canción

Te llama sin cesar

Me falta tu risa, me faltan tus besos

Me falta tu despertar…”