Birgir Jonsson; CEO de Play, la aerolínea más joven de Europa

La aerolínea islandesa de bajo coste Play, fundada en 2019, ha comenzado a volar a España este verano, con la puesta en marcha de tres rutas desde/hacia Reikiavik a Barcelona, Alicante y Tenerife.

Para conocer mejor esta compañía aérea low cost, sus planes y objetivos hemos preguntado a Birgir Jonsson, consejero delegado de la misma.

Birgir nos explica como llega a ser CEO de la aerolínea más joven de Europa. "He trabajado en varios puestos en los círculos empresariales islandeses durante los últimos veinte años y en muchos mercados diferentes. Tengo algo de experiencia en aviación, habiendo sido director ejecutivo de una aerolínea de bajo coste islandesa antes y director general adjunto de otra hace unos años. Entonces, cuando algunos de los principales inversores en Play, que son algunos de los inversores más conocidos de Islandia, querían seguir adelante e invertir en la empresa, se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si quería unirme a ellos. Me sentí muy honrado porque el equipo de Play es una de las personas más enérgicas y ambiciosas que he conocido en mi vida".

¿Cómo surgió la idea de esta nueva aerolínea en 2019?

La aerolínea está fundada por un equipo directivo experimentado que ha estado en la industria de la aviación durante años, tanto en Islandia como en el extranjero. El equipo creyó y se dio cuenta de que había una oportunidad en el módulo de bajo coste en este atractivo mercado. La oportunidad creció durante el último año con el rápido desarrollo y cambio del mercado.

¿De dónde viene el nombre PLAY?

El nombre PLAY proviene de una lluvia de ideas con nuestra agencia de marketing Brandenburg. Queríamos crear una marca que fuera feliz, divertida, tranquila, simple y divertida y, por supuesto, no hay mejor nombre para eso que PLAY.

Nuestro mantra de marketing es: "¡PAGA MENOS, JUEGA MÁS!"

¿Cuáles son sus principales objetivos como CEO de PLAY?

Nuestro principal objetivo es tener clientes felices y dirigir un negocio sólido. Queremos ser una empresa líder en nuestro mercado a largo plazo. No queremos ser una gran empresa, solo queremos servir a nuestros pasajeros lo mejor posible.

¿Qué diferencia a PLAY de otras aerolíneas de bajo coste?

PLAY se enfoca en mantener una estructura de bajo coste con la simplicidad como uno de los valores fundamentales. Nos enfocamos en una operación simple con un tipo de aeronave que nos da una característica común en nuestra flota.

¿Qué destinos ofrece PLAY desde Islandia?

Nos estamos enfocando en un despegue suave y el juego comienza pequeño y se expandirá cuando sea el momento adecuado. Por ahora, Play cuenta con 3 aviones en operación que dan servicio a siete destinos en Europa: Alicante, Barcelona, ​​Berlín, Copenhague, Londres, París y Tenerife.

¿Qué destinos habituales y estacionales ofrece la compañía en España?

PLAY está volando actualmente hacia / desde Barcelona, ​​Alicante y Tenerife. Esas 3 ciudades siempre fueron un objetivo primordial cuando inicialmente planificamos nuestra operación en España. Los islandeses tienen una presencia tan fuerte tanto en Tenerife como en Alicante. Barcelona siempre ha sido un destino turístico único. Los islandeses disfrutan mucho del calor y el sol, por lo que varios vuelos a España fueron una decisión fácil.

Tenerife comenzó el 29 de junio; la frecuencia es dos veces por semana, martes y sábados. Alicante arrancó el 23 de julio, con la misma frecuencia, martes y sábados. Barcelona comenzó el 16 de julio, con frecuencia dos veces por semana también, lunes y viernes. Por ahora Barcelona será un destino estacional y tenemos nuestro horario de vuelos hasta finales de octubre y comenzando de nuevo en abril de 2022.

¿Planes de expansión para el año y el próximo?

Tenemos previsto poner en marcha una cuarta ruta en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre. Luego, nuestros planes de expansión en España son agregar más frecuencia de servicio a los destinos existentes y, con suerte, extender la temporada tanto como sea posible, por ejemplo, Barcelona y Alicante. Para el verano de 2022, estamos buscando agregar 1-2 nuevos destinos en España. Estos nuevos destinos serán estacionales durante el primer año.

¿Cuántos aviones hay en la flota?

Este verano PLAY recibió tres aviones A321 neo, tras un esfuerzo muy eficiente y profesional de sus equipos técnicos y operativos. Estos aviones entrarán en operación de acuerdo con la demanda del mercado mientras utilizan términos de arrendamiento muy favorables que permiten que PLAY controle la oferta y, por lo tanto, los costos de manera dinámica según el desarrollo del mercado. Por lo tanto, PLAY está bien equipado y listo para manejar el efecto que COVID19 tiene en el mercado de viajes durante los próximos meses.

PLAY tiene un contrato de arrendamiento a largo plazo para tres aviones A321 Neo

La familia de Airbus A320 ecológica es perfecta para las operaciones de PLAY.

La familia A320 tiene una flexibilidad de tamaño y alcance que permite que PLAY llegue a mercados pequeños y grandes cercanos y lejanos.

¿Era necesaria una aerolínea de bajo coste en Islandia?

Sí, PLAY es la única aerolínea de bajo coste con base en Islandia pero, por supuesto, las aerolíneas europeas de bajo coste operan desde / hacia Islandia. Como se indicó anteriormente, el equipo directivo que fundó Play se dio cuenta de que había una oportunidad en el mercado en el módulo de bajo coste.

En el momento en que opera en Europa, ¿tiene previsto expandirse a otros continentes?

Sí. La ubicación geográfica de Islandia permite que Play conecte con un mercado más grande y en 2022 nuestro plan es tener más de 6 aviones operando y comenzando a operar desde y hacia América del Norte. Tener un centro en el aeropuerto de Keflavik crea una oportunidad para que PLAY se conecte con mercados más grandes al combinar los flujos de pasajeros, lo que permite que PLAY ofrezca más frecuencia de servicio y atienda a mercados que de otra manera no podrían mantener el servicio dependiendo solo del mercado hacia / desde Islandia.

¿Cómo ha sido recibido PLAY por los viajeros españoles?

Muy bien. Así como los islandeses están ansiosos por tomar el sol y el calor, parece que los viajeros españoles están ansiosos por visitar la atmósfera más fría y el paisaje más fresco. Estamos muy agradecidos por nuestro mercado español.

¿Se han priorizado los destinos de sol y playa en España?

Definitivamente vemos demanda de vuelos directos desde Islandia al sol y la playa. Alicante y Tenerife se promocionan hacia los islandeses que quieren viajar por el sol y la playa en España. En Barcelona vemos un mayor potencial de salida, es decir, un ciudadano español quería viajar a Islandia durante el verano y, con suerte, en el invierno cuando tengamos la oportunidad de extender la temporada.

¿Por qué diría que un viajero español debería volar a Islandia en Play?

Ofrecemos vuelos directos con tarifas económicas y estructura sencilla. Brindamos un buen servicio y puntualidad. La experiencia debe ser lúdica y divertida.

Y por último, ¿qué ofrece Islandia a los viajeros, cuál es el atractivo del destino?

Islandia es definitivamente un destino único. Lleno de paisajes impresionantes y coloridos, hay algo para todos. La isla es clara durante los meses de verano y más oscura con las auroras boreales iluminando los cielos durante los meses de invierno.

Debería estar en la lista de deseos de todos visitar Islandia.