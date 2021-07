Inglaterra gana la Eurocopa en las redes sociales

viernes 09 de julio de 2021 , 14:53h

Tras la eliminación de la Selección Española el pasado martes en cuartos de final y de Dinamarca el pasado miércoles, Italia e Inglaterra se verán las caras este domingo en la final de la Eurocopa. Como es de esperar ante la relevancia de la competición, las redes sociales han sido invadidas por aficionados con espíritu competitivo que han llenado Twitter de memes, han comentado a sus jugadores favoritos en Instagram y han recreado varios challenge en TikTok. En este sentido, las selecciones están cada vez más implicadas en la puesta en marcha de estrategias para ganarse e involucrar a su público. Por eso, IEBS Business School, escuela de formación online, analiza qué equipo ha sido el ganador en las redes sociales, destacando la estrategia de la anfitriona, Inglaterra.

Twitter es la red social preferida por la audiencia para comentar los partidos y opinar sobre la Eurocopa. En esta plataforma, la selección inglesa (@England) es clara ganadora, sumando más de 4,6 millones de seguidores frente a los poco más de 798.800 de la selección italiana (@Vivo_Azzurro). Además, los ingleses son mucho más activos, habiendo publicado casi 43.000 tuits en los que han recibido 13.719 likes desde sus inicios, frente a los 24.139 tweets y 1.356 likes de los italianos.

En cuanto a Instagram, la plataforma de imágenes y vídeos por excelencia, parece que Inglaterra vuelve a ganar con casi el doble de seguidores: 6,5 millones para Inglaterra (@England) y 4,1 millones para Italia (@azzurri). Sin embargo, la selección italiana tiene una mejor tasa de engagement, lo que significa que la interacción y la fidelidad de su audiencia es mayor (6,21% de Italia frente a un 2,05% de Inglaterra). Además, a pesar de tener un número menor de seguidores Italia genera una media de 254.083 likes por publicación y obtiene unos 1.986 comentarios, mientras Inglaterra consigue alrededor de 130.888 likes de media y 763 comentarios.

Facebook encabeza la lista de las redes sociales con más usuarios activos en todo el mundo, con nada menos que 2.700 millones. También es la plataforma en la que ambas selecciones han conseguido llegar a una mayor audiencia. La página de Facebook oficial de la selección Italiana es seguida por poco más de 5 millones de usuarios mientras que la de la selección inglesa por 7,3 millones.

Por último, no podemos olvidarnos de la red social que está causando furor entre las generaciones más jóvenes: TikTok. La plataforma de moda de vídeos cortos se ha convertido en patrocinador oficial de la UEFA EURO, la primera vez que una plataforma digital de entretenimiento se asocia a esta competición. La comunidad de TikTok ya cuenta con más de 100 millones de usuarios en Europa y la mayoría de las selecciones no han querido perder la oportunidad de compartir su contenido. De hecho, la selección inglesa (@england) cuenta con 1,7 millones de seguidores y ha reunido 13.5 millones de likes. Sin embargo, no es el caso de la selección italiana que, aunque hay varias cuentas dedicadas a la selección transalpina, ninguna parece ser oficial.

“Las redes sociales son capaces de dar visibilidad a las marcas ante millones de personas y con un desembolso económico mínimo. La selección inglesa, especialmente, es consciente de ello, y ha puesto en marcha una estrategia enfocada a acercarse a las generaciones más jóvenes con su iniciación en TikTok”, explica Óscar Fuente, Director y Fundador de IEBS. “Se trata de plataformas clave que ofrecen información valiosa sobre la audiencia, te permite interactuar con ella con eficiencia y rapidez, además de construir relaciones y generar lealtad”, añade.

