Sólo podrán viajar a Malta aquellas personas totalmente vacunadas

miércoles 14 de julio de 2021 , 10:47h

A partir del 14 de julio, y tras el reciente aumento de los casos importados, el Viceprimer Ministro y Ministro de Sanidad de Malta y el Superintendente de Salud Pública han anunciado que las escuelas de aprendizaje de inglés volverán a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso.

Además, en lo que respecta a los viajes aéreos y marítimos, a partir del 14 de julio, los turistas de 12 años en adelante, sólo podrán viajar a Malta si disponen de un certificado de vacunación, por dos dosis, y emitido después de 14 días desde la fecha de la segunda dosis (o dosis única en el caso de Johnson & Johnson) que esté reconocido por el Superintendente de Salud Pública, a saber:

Certificado de Vacunación maltés

Certificado digital COVID de la UE*

NHS COVID Pass Letter/NHS App (Reino Unido)

Los niños de 5 a 11 años pueden viajar presentando una prueba de PCR negativa, que debe realizarse en las 72 horas anteriores a la llegada a Malta, y siempre que vayan acompañados de sus padres o tutores legales, que a su vez deben presentar el certificado de vacunación reconocido.

Los niños menores de 5 años no necesitan una prueba PCR para viajar con sus padres o tutores legales totalmente vacunados.Los menores no acompañados no pueden viajar a Malta.

Los siguientes certificados NO SON VÁLIDOS para viajar a Malta:

Certificado de recuperación de COVID-19

Certificados de vacunación para una sola dosis de una vacuna que requiere 2 dosis, también para personas que se han recuperado de COVID-19

Certificados de vacunas con menos de 14 días desde la última dosis

Además, el Viceprimer Ministro y Ministro de Sanidad de Malta, ha confirmado que la vacuna de AstraZeneca de los números de lote 4120Z001, 4120Z002 y 412Z003, también conocida como Covishield, no será una prueba de vacunación aceptada para entrar en Malta. Este hecho está en línea con los consejos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a los que se adhiere el Ministerio de Sanidad de Malta. La normativa se revisará periódicamente de acuerdo con la EMA.