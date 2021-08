Release me 2, el nuevo álbum de Barbra Streisand

jueves 12 de agosto de 2021 , 10:51h

Barbra Streisand ha presentado “Release me 2”, su nuevo álbum que es una recopilación de rarezas y canciones no publicadas antes.

“Release me 2” da continuidad a Release me (2012) e incluye 10 canciones inéditas de su archivo, compuestas por Burt Bacharach, Hal David, Barry Gibb, Paul Williams, Randy Newman, Michel Legrand y Alan & Marilyn Bergman, Harold Arlen y Carole King. Incluye duetos con Kermit the Frog (‘Rainbow connection’), Willie Nelson (‘I’d want it to be you’) y Barry Gibb (‘If only you were mine’), además de versiones inéditas de varios temas de su carrera. En la versión de Target el disco contiene un tema más, ‘When the lovin’ out of the lovin’, que se hizo en las sesiones de su álbum “Emotion” de 1984.

UNA NOTA DE BARBRA:

“En esas raras ocasiones en las que miro hacia atrás en mi carrera discográfica, las portadas de los discos y las canciones me recuerdan las épocas en las que las hice. Cuando empecé a principios de los años 60, por necesidad y circunstancia, trabajábamos rápido. No teníamos el tiempo, el presupuesto o la tecnología para grabar un número infinito de pistas. Como resultado de estas llamadas "limitaciones", teníamos menos decisiones que tomar sobre las mejores tomas o mezclas.

Supongo que así es como entre conciertos, apariciones en televisión, musicales de Broadway, hacer películas, criar a un niño, dedicar tiempo a causas sociales, cazar antigüedades y comprar ropa vintage única, ¡pude grabar dos álbumes al año durante dos décadas! ¡La energía ilimitada de la juventud es bastante notable!

Para mí, el estudio es una combinación de patio de recreo musical y laboratorio... un santuario privado, donde siempre existe la posibilidad de atrapar rayos en una botella. Cada vez que sucede ese tipo de magia, es extremadamente satisfactorio. A veces, sin embargo, cuando el arreglo no se gelifica del todo o la canción ya no se ajusta al tono del álbum para el que estaba destinado, las cintas entran en la bóveda para su custodia.

Trabajar en este 2do volumen de Release Me ha sido un paseo encantador por el carril de la memoria ... una oportunidad para revisitar, y en algunos casos, añadir un toque instrumental final a las canciones que todavía resuenan para mí de manera significativa. Me llama particularmente la atención la relevancia continua de "Sé consciente" y "Un día", que todavía hablan de nuestro sentido colectivo de humanidad.

Mi brillante amigo, Leonard Bernstein, dijo una vez: "La música puede nombrar lo innombrable y comunicar lo incognoscible". Creo que eso es cierto, porque las canciones que he grabado me han proporcionado formas de expresar pensamientos y sentimientos que de otra manera serían difíciles de transmitir. Con eso en mente, espero que esta colección de temas que han estado descansando silenciosamente en sus cajas de cinta, esperando a ser lanzados, provoquen tus emociones o simplemente te hagan sonreír.

Como siempre, estoy agradecida de que se hayan tomado el tiempo para escuchar.

Barbra”

LISTADO DE CANCIONES:

Be Aware (intended for the 1971 TV special Singer Presents Burt Bacharach) You Light Up My Life (intended for ButterFly, 1974) I’d Want It to Be You (with Willie Nelson) (intended for Partners, 2014) Sweet Forgiveness (recorded in 1994) Living Without You (intended for Stoney End, 1971) One Day (A Prayer) (recorded in 1968, broadcast for the 1990 Earth Day Special) Rainbow Connection (with Kermit the Frog), (intended for Wet, 1979) Right as the Rain (from the musical Bloomer Girl, recorded in 1962) If Only You Were Mine (with Barry Gibb) (intended for Guilty Pleasures, 2005)