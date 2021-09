Joan Serra, director del International Mobility Congress (IMC21)

martes 07 de septiembre de 2021 , 10:23h

El International Mobility Congress (IMC21) tendrá lugar en la localidad de Sitges (Barcelona) los próximos 21 y 22 de septiembre. Un evento híbrido que reunirá a todos los actores relacionados con la movilidad, desde operadores, administraciones, proveedores y centros tecnológicos.

Un congreso que en su primera edición tratará sobre los cambios que la tecnología está introduciendo en esta área, ‘un punto de encuentro para todo el sector de la movilidad tanto a nivel local como europeo’, tal y como nos dice Joan Serra, director del IMC21, quien nos habla de esta interesante primera reunión, su repercusión en el sector turístico o sobre un tema destacado de estas jornadas como es la exploración lunar.

Es el primer congreso internacional de movilidad, un punto de encuentro para todo el sector, tanto a nivel local como europeo

Joan Serra Muset es Ingeniero en Organización Industrial y en la actualidad dirige la revista MOBILICAT, además es el director de la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) y el máximo responsable del International Mobility Congress, que el mismo define como, ‘el primer congreso internacional de movilidad que se lleva a cabo en Cataluña, en el cual AMTU (Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano) dirige e impulsa este proyecto en conjunto con otros organizadores y pretende ser un punto de encuentro para todo el sector de la movilidad tanto a nivel local como europeo.’

¿Cómo llega Joan Serra a liderar este tipo de proyecto?

Llego al congreso como director general de AMTU (Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano), y nosotros desde AMTU llevamos varios años haciendo jornadas de movilidad a nivel de Cataluña, todas con gran éxito de convocatoria y contenidos, y así nace la idea de abrir estas jornadas propias de la AMTU a más organizadores. Así entonces, nosotros dirigimos pero al mismo tiempo abrimos las puertas a otros organizadores porque creemos que en un proyecto de país debe ser un proyecto hecho por todos. Por este motivo, esperamos que esta edición sea un gran éxito y que pueda continuar organizándose en un futuro. Buscamos que este sea el primero de muchas ediciones que se lleven a cabo.

¿Por qué diría que es necesario este congreso?

Básicamente por la situación que estamos viviendo con la pandemia. Es importante saber cómo afecta a la movilidad a día de hoy a diferencia del pasado, cuáles son los principales retos que se han de afrontar para tener una mejor sostenibilidad y cómo la innovación tecnológica se puede aplicar en este ámbito para conseguir estos objetivos.

¿Cuáles son las novedades más importantes de este congreso?

Las metas más importantes del congreso serán hablar sobre las maneras más eficientes de llevar a cabo la movilidad desde su punto más sostenible, cómo afrontaremos la movilidad después de la pandemia, cuáles son las plataformas tecnológicas que existen y que se implementarán en el futuro en el mundo de la movilidad. También veremos otras maneras de movilidad como puede ser el transporte de pasajeros y mercancías en drones, los cuales también será un punto de encuentro y discusión de este sector. También hablaremos de la influencia de la colaboración público-privado en el sector, como se lleva a término y como se afronta de cara al futuro. El congreso ofrecerá espacio para el debate de diferentes visiones y puntos de vista sobre los temas que afectan al sector.

¿Cómo la movilidad sostenible puede convertirse en activo para un destino turístico?

Cuanto más sostenible sea la movilidad, es decir, cuanto menos interaccione con el entorno negativamente, hará que aquel destino turístico adquiera valor, sea aún mejor, porque no tiene las molestias que genera la movilidad y también es muy importante no solo como afecta la movilidad en un punto turístico sino también como llegamos, cómo se facilita el transporte para que la gente llegue a este destino. Cada vez es más importante el impacto de la movilidad y la gente está cada vez más concienciada de impacto de sus acciones. Por lo tanto, todo lo que podamos mejorar en este sentido también será ayudar a que la gente vaya a estos lugares con colaborando a cuidar entorno del lugar y su ecosistema.

¿En que afecta este tipo de congresos al sector turístico?

Afecta muy positivamente. Cada vez hay más gente que se desplaza por motivo de congresos a nivel nacional e internacional y por tanto es un tipo de turismo no estacionario, que viaja durante todo el año y que es muy bienvenido por todos los operadores turísticos, cadenas hoteleras y ciudades. Por lo tanto, es un tipo de sector que se quiere hacer crecer, en este caso en la ciudad de Sitges, pero yo diría en toda Cataluña cuyas ciudades pueden acoger diferentes congresos.

Nos hablaría del futuro de la movilidad en la exploración lunar

Uno de los hechos destacados en nuestro congreso es la participación de en una de las mesas redondas del congreso de la Agencia Espacial Europea, y uno de los temas que tratarán será justamente la exploración lunar. El contenido serán ellos quienes lo explicarán. Darán a conocer qué están investigando en el sector de la movilidad del futuro, donde se encuentran y dónde creen que podrá ir esta movilidad.

Las metas más importantes del congreso serán hablar de las maneras de llevar a cabo la movilidad desde su punto más sostenible

Estos son temas muy relevantes para el sector que esperamos que permitan que mucha gente venga al congreso y puedan escuchar en primera persona de los protagonistas sobre el futuro de la movilidad del espacio.

Hablamos de la luna como futuro destino turístico, ¿tiene futuro el turismo espacial?

Es evidente que el espacio jugará un papel importante en el ámbito de la movilidad del futuro. Está claro que habrá turismo espacial. Está claro que se podrá ir a la luna o a otros destinos, de hecho ya se están llevando a cabo las primeras visitas a la estratósfera y yo creo que esto se dará cada vez más y veremos como otros medios como los drones servirán para llevar a cabo tipos de movilidad que ahora no son accesibles para el público y que servirán para crear productos turísticos que ahora mismo no existen. Uno de los puntos importantes justamente será ver como se desarrolla el turismo en el espacio.

¿El futuro del turismo pasa por la sostenibilidad?

Es evidente que el futuro del turismo pasa por la sostenibilidad, es decir, la propia sociedad le dará valor a todo el tema sostenible. Lo que no sea sostenible, lo que provoque impacto negativo en el medio ambiente será rechazado por la mayor parte de la sociedad. Y el turismo es un claro ejemplo. Solo el turismo que en el futuro sea bueno, que aporte cosas positivas al lugar donde se produce y no sea dañino con el medioambiente pues en el futuro será la único que existirá. Y todo aquel turismo de masas que daña el medioambiente porque no está bien estructurado o no acaba de ser eficiente se tendrá que adaptar a las nuevas realidades.

¿Cuáles son los retos que esa sostenibilidad plantea en el pequeño y mediano empresario?

Cualquier cambio genera oportunidades. Y en este sentido el pequeño y mediano empresario es quien puede adaptarse más fácilmente porque es más flexible ya que el tamaño de su organización le permite hacer cambios que grandes empresas, cuyos cambios suelen ser más complejos de gestionar, les resulta más difícil. Por lo tanto, desde este punto de viste lo veo como una oportunidad para las pymes del sector, de buscar oportunidades que hagan su actividad más sostenible. Y teniendo en cuenta la digitalización, la innovación y la tecnología que tenemos, evidentemente hacen que muchas formas de hacer las cosas que hasta ahora funcionaban y eran productivas pues en un futuro cercano ya no lo sean. Y es aquí donde se necesitan nuevos servicios y maneras de desarrollarse, y aquí los pequeños y medianos empresarios juegan y jugarán un papel clave.

¿Se requieren cambios que muchos no podrán afrontar debido a la actual crisis?

Quiero pensar que no. Llegarán ayudas extraordinarias a través de Next Generation y otras que deben llegar a través de las administraciones supralocales tanto de Cataluña como de España, como otros recursos que puedan venir desde el propio sector que harán que toda esta transformación se pueda realizar. Si no sería muy difícil que en época postpandémica se pueda afrontar este cambio tecnológico.

Es evidente que el futuro del turismo pasa por la sostenibilidad

Estoy convencido de que las ayudas llegarán y que por lo tanto, todos tendrán la oportunidad de adecuarse a una situación mejor.

Desde su punto de vista los gobiernos, como el español ¿qué deben hacer?

Todos los gobiernos supramunicipales deben aportar recursos al sistema, financiamiento y sobre todo, legislar y favorecer para que todos estos cambios se lleven a cabo sin que haya obstáculos a niveles burocráticos o legislativos que lo hagan imposible. Se requiere ser rápidos, se requiere hacerlo bien, pero por sobre todo hacerlo ya, porque este es un tren que pasa y que debemos saber aprovechar.

Siempre después de momentos de dificultad surgen muchas oportunidades y ahora no será diferente. Por lo tanto, los gobiernos deben liderar y estar en la delantera de todos estos cambios agilizándolos y facilitándolos para que sean posibles.