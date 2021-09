Microsoft crea en España un centro logístico de I+D centrado en modelos de Inteligencia Artificial

Microsoft ha elegido España como base de operaciones para su nuevo hub, centro logístico, de I+D especializado en la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial para la mejora de la experiencia de usuario en la web. El de España será uno de los ocho centros de investigación con que cuenta a nivel mundial la división WebXT (Web Experiences Team) de Microsoft, una organización de más de 5.000 personas que preside Mikhail Parakhin, centrada en el desarrollo de experiencias de usuario avanzadas basadas en el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial y aprendizaje profundo.

El hub, que estará ubicado en Barcelona y busca atraer talento de todos los países de Europa, se encuadra dentro del equipo de Search & AI que lidera Jordi Ribas, vicepresidente corporativo de Microsoft Corporation en Estados Unidos. Este equipo especializado en aplicación de Inteligencia Artificial es el mayor grupo de WebXT de la compañía y contribuye al desarrollo de múltiples productos de Microsoft, incluyendo Windows, Azure y, por supuesto, Bing.

“Para mí es un honor poder anunciar la puesta en marcha de este hub de I+D en España. Tras crear los hubs de Search & AI en Londres, Munich y París, y haber podido conocer, de primera mano, los requerimientos, las necesidades y, sobre todo, las oportunidades para atraer talento, estoy convencido de que implantar este hub en España permitirá añadir mucho valor a la propuesta de Microsoft en todo el mundo”, afirma Jordi Ribas.

En esta primera fase, la inversión incluye el actual proceso de selección abierto que contempla la contratación de treinta Ingenieros de Software y Científicos de Datos especializados en áreas avanzadas de ingeniería de software incluyendo Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning, que podrían superar el centenar en los próximos años.

En palabras de Alberto Granados, presidente de Microsoft España, “La inversión de Microsoft en nuestro país es una prueba más de la alta cualificación de nuestros profesionales y de nuestra capacidad para convertirnos en un polo de atracción de talento. Alrededor de este hub queremos generar un vector de innovación en Inteligencia Artificial -en colaboración con universidades, centros de investigación y empresas de tecnología-, reforzando nuestros esfuerzos para impulsar el talento digital en España y la capacitación en tecnologías de machine learning”.

Según Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos y transformación digital del gobierno de España, “celebramos el anuncio de este centro de I + D en modelos de inteligencia artificial y la apuesta de Microsoft por nuestro país. El gobierno de España está impulsando una ambiciosa agenda digital, apoyada por el Plan de Recuperación, que está movilizando ya importantes inversiones en los sectores de más futuro”.

Según Jordi Puigneró, vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Catalunya, “Cataluña tiene las capacidades para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y se ha convertido en un polo tecnológico mundial en este ámbito. El Hub de I+D de Microsoft refuerza el ecosistema impulsado por la Estrategia de Inteligencia Artificial de Catalunya (Catalonia.ai) y la apuesta conjunta del Govern y Microsoft por el CIDAI (Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence) como iniciativa de referencia para la adopción de la inteligencia artificial en Cataluña.”

Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “es una excelente noticia que Microsoft haya escogido Barcelona para un proyecto estratégico vinculado a la Inteligencia Artificial: confirma que somos una ciudad puntera en el sector de la innovación y las nuevas tecnologías, y un polo de atracción en este ámbito. Esta elección refuerza la ciudad como una de las mejores del mundo donde vivir y trabajar, con un gran ecosistema científico y tecnológico. Las empresas que quieren atraer el mejor talento saben que si están en Barcelona lo tienen más fácil.” Colau también destaca que “todos los rankings internacionales nos sitúan entre las ciudades más atractivas para el sector tecnológico, y la decisión de Microsoft es una prueba más de ello. En esta recta final de la pandemia, es también una demostración de que Barcelona se recupera bien y confirma que el trabajo realizado durante estos últimos años está contribuyendo a mejorar el atractivo de Barcelona y su competitividad internacional.”

​Áreas de trabajo del WebXT

La organización WebXT funciona como un entorno de start-up, donde se anima a asumir retos que generen un gran impacto para el consumidor en su experiencia web, como Microsoft Bing, Edge, y MS News, a la vez que se colabora con los diferentes grupos de producto de Microsoft, incluyendo Azure, Windows, y Office, entre otros. El hub en España empezará con equipos de Search & AI, que es parte de WebXT, y se enfocará en cuatro grandes áreas:

Growth & Engagement, que incuba nuevas ideas y estrategias de crecimiento para atraer nuevos usuarios a Bing. Busca impulsar el aumento de los usuarios activos diarios de Bing en áreas como Rewards (recompensas), Give with Bing (donaciones por cada búsqueda), Bing Rebates, Extensiones de navegador, la aplicación Bing en Xbox, la búsqueda de aplicaciones, ficheros y páginas web en Windows y muchos otros proyectos que involucran a diferentes productos y tecnologías de Microsoft.

Bing Local Search, responsable de ofrecer distintas experiencias de búsqueda y recomendaciones locales a los más de 500 millones de usuarios globales de Bing y Web Experiences (WebXT). Este equipo se ocupa de la optimización del data-mining para extraer contenido de Internet.

Core Search & AI lidera el Machine Learning aplicado en Microsoft, responsable de ofrecer la experiencia de búsqueda de la más alta calidad a más de 500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo con Bing y otros motores de búsqueda, que funcionan con tecnología Bing como Yahoo, DuckDuckGo, Qwant, Ecosia, o nuevas start-ups como Neeva. La tecnología de búsqueda básica desarrollada por este equipo, incluida la búsqueda semántica, también se aprovecha en la búsqueda de Azure. Principalmente, investiga sobre modelos de Deep Learning a gran escala, basados en Inteligencia Artificial.

Whole Page actúa como bisagra de cada pieza dentro del motor de búsqueda Bing. Reúne información de diferentes fuentes (incluido el resultado web y la respuesta instantáneas), y optimiza la experiencia final de la página de resultados de búsqueda. Supone la construcción de plataformas a gran escala, el análisis de peta-bytes de datos, el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial para la clasificación, la comprensión del lenguaje natural y, además, aspira a predecir el comportamiento de millones de usuarios.