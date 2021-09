Sara Curruchich, cantautora, insurgente y soñadora

Sara Curruchich nació en 1993 en San Juan Comalapa, Chimaltenango, en una comunidad kaqchikel del altiplano central guatemalteco. Su pueblo es de una larga tradición de arte y conocimiento, pero también con una gran fuerza de resistencia y lucha.

En tus propias palabras ¿quién es Sara Curruchich?

Soy Indígena Maya Kaqchikel de Guatemala. Cantautora, insurgente y soñadora. Siento, pienso y creo en la música como una posibilidad y aporte para sembrar esperanza, justicia social, alegría, ternura y conciencia.

Siento, pienso y creo en la música como una posibilidad y aporte para sembrar esperanza, justicia social, alegría, ternura y conciencia

Hemos conversado con esta mujer que, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, presentó “Pueblos”, un tema interpretado junto a Lila Downs…

¿Qué significa el tema “Pueblos?

Somos parte de pueblos indígenas, y lo que los pueblos indígenas vivimos está ligada a toda una historia de amor y luchas de nuestras ancestralidades. Actualmente hemos escuchado y visto sobre tantas movilizaciones que se realizan por la defensa de nuestros derechos, de la tierra, de la identidad. Por tanto, ‘Pueblos’ junto a la maestra Lila Downs, es como un deseo del corazón para que a través de la música también podamos acompañar un poco o con todo el ser esa esa fuerza y lucha que mantienen muchos pueblos indígenas en toda Latinoamérica, sus dignas resistencias.

Galardonada recientemente con MTV MIAW Transforma 2021 ¿que supone?

Una reafirmación de la fuerza y grandeza de la música. Que a través de ella podemos acuerpar diferentes procesos de sanación y justicia para nosotras como niñas, mujeres y mujeres diversas.

Su voz y su mensaje de amor, conciencia, respeto y defensa por la vida en todas sus formas, la han convertido en portadora de luz y esperanza para muchas mujeres y hombres…

Eres una imagen en la que verse para muchas mujeres latinoamericanas ¿supone mucha responsabilidad?

Bueno, considero que todas somos inspiración para todas. Por tanto, si desde la música podemos apoyar a alguna o muchas compañeras, por supuesto que se vuelve una responsabilidad, pero una que asumo con mucho amor, convicción y agradecimiento hacia mis hermanas.

¿La mujer en general sigue siendo menos valorada que el hombre?

Gracias a muchas mujeres ha habido grandes pasos para nosotras y nuestros derechos. Pero Sí, la sociedad y las políticas siguen reproduciendo muchas actitudes que siguen favoreciendo a los hombres y anulando los derechos de las mujeres. Es una sociedad machista, que hay que interpelar, y urgente cambiar.

Las mujeres artistas (en cualquier sector) ¿tienen que luchar más por abrirse paso en la cultura?

Si bien hay mujeres en el arte, aún no existe paridad. Para las mujeres ha representado luchar en contra de un sistema que le da valor al trabajo que hacen los hombres y no le da el mismo al de las mujeres, en palabras resumidas, el sistema machista, sexista, racista y clasista sí está presente en los espacios artísticos, por tanto, es mucho más difícil acceder a estos por el hecho de ser mujer. Pero, aquí vamos, cuestionando, interpelando y tomando los espacios que por derecho nos corresponden.

Gracias a muchas mujeres ha habido grandes pasos para nosotras y nuestros derechos

¿Cómo está la situación de la mujer en Guatemala?

Durante la pandemia se ha acrecentado la violencia hacia las mujeres, es una situación grave. Hay mucha violación de derechos humanos de las mujeres, agresiones del Estado, del gobierno. Las mujeres son de la población muy vulnerada, hay presas políticas y miles de mujeres que migran a causa de la pobreza y la falta de acceso a derechos fundamentales como la salud, vivienda. Sin mencionar que también hay violencia institucional al no condenar los hechos que atentan contra la libertad, cuerpo y dignidad de las mujeres, vulnerándolas y exponiendo más con la nula justicia hacia las víctimas y sobrevivientes de violencia.

Cantautora ¿Qué quieres contar en tus temas?

No podría definir un solo elemento. Pero en mis canciones abordo tema de derechos de mujeres, pueblos indígenas, memoria histórica y defensa del territorio. Quiero compartir la importancia de vivir con respeto a las diversidades, libertades y sueños.

¿Quiénes son tus referencias musicales y artísticas?

Son varias las artistas quienes inspiran y también me han acompañado a lo largo de mi vida. Por ejemplo B’itzma Sobrevivencia de Guatemala, Lila Downs de México, Mercedes Sosa, Ana Tijoux.

¿Musicalmente cómo te defines?

Mi música, al ser una fusión de ritmos e instrumentos tradicionales con contemporáneos, entra dentro del género de la World Music. Yo la defino como música plural, libre y diversa.

Ser mujer maya kaqchikel y artista es, ¿una declaración de intenciones?

Claro que sí. Ante un sistema racista, reafirmarnos con ternura, amor y fuerza con nuestra identidad y origen, es una declaración política.

Sara Curruchich es la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en kaqchikel -su idioma materno- y español a nivel internacional.

En Guatemala durante la pandemia se ha acrecentado la violencia hacia las mujeres, es una situación grave

¿Por qué cantar en kaqchikel?

Canto en kaqchikel como un planteamiento y resistencia. Porque los idiomas indígenas existen, son parte de nuestra identidad, resguardan los conocimientos ancestrales, por ello les defendemos y revitalizamos también a través de la música.

Cuando cantas en kaqchikel ¿cómo lo recibe el público?

Lo ha recibido muy bien, pienso que vienen muchas reflexiones a partir de ello, de la importancia de los idiomas indígenas. Generalmente comparto un mensaje sobre el significado de la canción, pero más allá de eso, es una gran maravilla los multilenguajes de la música y que te puedes conectar con el alma, con el espíritu.

‘Somos’ fue el disco debut de la cantautora y está compuesto por 13 canciones inspiradas en los pueblos, la palabra, la resistencia, la cosmovisión maya y el caminar, con letras de conciencia, amor, alegría y esperanza.

¿Cómo valoras los resultados, tanto artísticos como profesionales de tu primer disco ‘Somos’?

‘Somos’, efectivamente ese es el nombre de mi primer disco. Valoro mucho no solo haber tenido la posibilidad de grabarlo, sino el hecho de saber que hay personas escuchando este disco actualmente en las distintas plataformas de música, y sobre todo haber tenido el regalo de compartirlo con varios pueblos. Estoy feliz con él, y así seguirá siempre. Me ha impactado personal y profesionalmente.

Estás preparando tu segundo disco ¿qué historias vas a cantar en él?

Puedo adelantar que está enfocado mucho en tema de mujeres, mujeres indígenas.

¿Tienes prevista gira por Europa?

¡Sí! En verdad esperamos con todo el espíritu y el corazón que la vida nos permita poder visitarles pronto para realizar una gira en Fnacs y presentar mi segundo disco por allá. Sabemos que es algo incierto por la pandemia, pero no perdemos las esperanzas de que pronto podamos estar en sus tierras.

¿Hasta cuándo hay que seguir luchando por los derechos de los más débiles?

La gente no es vulnerable, es necesario comprender que ha sido vulnerada, empobrecida, violentada históricamente. Por tanto, no hay que parar de luchar por nuestra dignidad y justicia colectiva, no hay que parar hasta que exista una verdadera justicia social para [email protected]