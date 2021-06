María Peláe: Por actitud me considero cantautora flamenca

Cantautora malagueña nacida en 1990. Con más de doce años de carrera musical a sus espaldas. La música de María Peláe se caracteriza por sus letras comprometidas y elaboradas cargadas de crítica social y la mezcla de esta con el sonido más actual. Música con acento andaluz y original donde las haya (de su bio) …

“Esto suena a Peláe”…

¿Cómo te convertiste en la cantaora María Peláe cuando ibas para doctora?

Justo el año que iba a empezar la carrera de medicina algo hizo un cambio en mi cabeza, mental y físicamente, porque literalmente me rapé la cabeza. Comencé de voluntaria en un centro de refugiados y allí me di cuenta de que había muchas maneras de ayudar además de en lo sanitario. También coincidió en la época de mis primeros conciertos que me encantó. Decidí entonces otra carrera que no me absorbiera el 100% de mi tiempo y así poder estudiar y cantar.

‘La confesión’, ‘Te espero en jarra’, y más reciente ‘Mi tío Juan’ son sus tres últimos temas…

¿Son autobiográficos?

En el caso de ‘Mi Tío Juan’ se podría decir que es auto observado… jajaja… Porque son historias que he conocido de primera mano y de ahí he sacado el tema. Por ejemplo en ‘La Confesión’ sí que hay una parte real, pero la otra es pura imaginación mía de pensar que habría pasado SI TAL O SI CUAL …

LA CONFESIÓN

¿Tienes mucho de lo que confesarte?

¡No! Yo creo que soy muy buena, fíjate que creo que aún me vale la confesión que hice antes de la primera comunión… jajaja

TE ESPERO EN JARRA

¿A quién esperas en jarra?

Yo soy mucho de estar en esa postura bien sea esperando el autobús o en la orilla de la playa esperando a que se calmen las olas para darte un bañito. En realidad esperar en jarras, como habla la canción, es esperar a alguien con actitud de yo voy a seguir con lo mío sin que lo tuyo me afecte.

MI TÍO JUAN

Y ¿quién es tu tío Juan?

Mi Tío Juan somos todos. No es una persona en concreto, son muchas historias de muchas personas que he ido escuchando a lo largo de estos años. Se puede decir que es un estudio sociológico que he auto producido y del que ha salido esta canción en la que he intentado abrir algunas cajitas de Pandora y que en las reuniones haya algún codazo. Todo desde el más buen rollo y siempre haciendo bandera de la libertad de que cada uno se divierta y viva como quiera, pero con alegría.

¿Y para cuándo un nuevo LP?

Para cuando se pueda. Es cierto que tengo muchas ganas de sacarlo pero de momento tenemos que seguir creando contenidos y alegrando a la gente con conciertos.

En el mundo de la música siempre nos ha estado cayendo chaparrón por lo que estamos curtidos

Recientemente ha comenzado su nueva gira “La que estoy formando” …

Una gira con lo que está cayendo ¿cómo la has planteado?

En el mundo de la música siempre nos ha estado cayendo chaparrón por lo que estamos curtidos. El año pasado que estaba todo aún peor que ahora pudimos a sacar adelante la gira de LA NIÑA y se hizo de maravilla con todas las medidas de seguridad. Este año con más experiencia todo eso seguirá igual de bien y espero que la gente se lo pase aún mejor ahora que se han acostumbrado a estos nuevos formatos de conciertos.

¿Cuántos conciertos tienes previstos en principio?

¡Pues espero que muchos! Las expectativas son altas, acabamos de arrancar en Barcelona con un lleno absoluto, del aforo que nos permiten, por lo que parece que esta gira “La que estoy formando” va a visitar muchas muchas ciudades!

¿Qué inspiran tus temas, la calle, tu vida, tus sentimientos…?

Es un mejunje de todo. Hay canciones que las empiezo con un tema concreto y ahí lo baso y ahí hago el estudio de campo para sacarla, y otras que me van viniendo de más vivencias, de más sentimientos y se van formando ellas solas.

María Peláe es malagueña, como también son los cantantes Pablo Alborán y Pablo López, el cantaor Alfredo Tejada, la bailaora Rocío Molina, entre otros más de los personajes que en estos momentos están en candelero, luciendo su arte…

¿Málaga imprime carácter?

Por favor! Imprime carácter por supuesto y vamos por la calle con un boquerón colgando de la oreja si hace falta!

¿Flamenca se nace o se hace?

¡Qué tema más discutible! Yo la verdad es que no sabía que era flamenca hasta que llegué a Madrid y vi que aquí la gente no cantaba el cumpleaños feliz por rumbas. Ahí fue cuando dije, ¡yo tengo la flamencura metida en el cuerpo y no lo sabía!

¿Eres la Lola Flores moderna o millennial, como se dice ahora?

Eso dicen, pero yo de verdad que no lo puedo considerar así desde el grandísimo respeto que le tengo a Lola Flores. Cojo toda su inspiración eso sí.

Llegados a ese punto, ¿Quiénes son tus influencias y maestros o maestras?

Tengo un mejunje bastante gracioso. Siempre cuento que había por ahí en casa una cinta de casete de mi infancia en la que había grabado desde Lola Flores a Aretha Franklin, pasando por Celia Cruz. Se puede decir que me han influido siempre mujeres poderosas y artistas con mucho Ángel. Otros nombres que te puedo dar: Chano Lobato, Bambino, Mariana Cornejo…

Defínete como cantaora

No me puedo definir así. Yo me considero Cantautora flamenca, pero por actitud. Yo siempre digo que no canto flamenco por el grandísimo respeto que le profeso a los verdaderos cantaores y cantaoras que tenemos y que dominan los palos. Yo soy flamenca en actitud, en el escenario y haciendo un potaje, pero no soy una cantaora flamenca.

¿Cuál de tus temas es el más redondo y cuál es el que más te piden?

Evidentemente desde ‘La Niña’ ese es el tema que no puede faltar porque me lo van a pedir siempre, o eso espero, pero para mí el tema más redondo es “La Costurera”

¿Existe un nuevo flamenco? Suponiendo que sea así, ¿formas parte de él?

Yo eso ahora mismo no soy la persona que lo tiene que decir. Serán las generaciones futuras las que vean por donde ha ido este arte y si me quieren meter ahí o no. Lo que siempre dejo claro es que yo no soy cantaora, le tengo un grandísimo respeto a esos puristas que son los que nos ponen las bases a los que nos gusta el flamenco.

¿Con quién te gustaría hacer un dúo?

La Mala Rodríguez sería una auténtica fantasía para mí, aunque hay otros muchos…. Estrella Morente, Martirio…

Ahora llegamos a un tema que no me gusta, pero que casi estamos obligados ¿Cómo te fue en el confinamiento?

Al principio mal porque cuando empezamos estaba malita, pero cuando me recuperé la verdad que me lo tomé con toda la alegría que pude e intenté disfrutar de esa situación. Sobre todo fue la alegría de recuperarme porque estuve bastante malita y salir de eso fue un subidón.

Sobre todo fue la alegría de recuperarme porque estuve bastante malita y salir de eso fue un subidón

¿Te ha servido para algo, crear canciones, ideas…?

Sin duda, es lo bueno de tener el estudio de grabación en casa y todo el tiempo del mundo para crear. De hecho, de esos días surgió ‘La Confesión’, colaboración con Alba y el Remix Tumbao.

¿Esta crisis no se lleva muy bien con la cultura, cómo vas a salir de ella?

Trabajando trabajando y trabajando y siempre con la mejor de las actitudes y una sonrisa en la boca.

Y por último ¿Por qué hay que ir a un concierto de María Peláe?

Básicamente porque te lo vas a pasar pipa. Está comprobado que a un concierto mío, si llegas con dolores se te pasan, si van agobiado sales relajado relajado. Te ríes, lo pasas bien y sales mejor que entraste.

Eso es lo que nos hace falta, salir mejor de lo que entramos, y si es en un concierto de María Peláe, mejor que mejor, porque no nos va a dejar indiferentes, aunque ella sea diferente, y nos vamos a divertir…

Y ya se sabe que…

“Si me dices pompom, te digo gorrión” …