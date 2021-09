Al Dual realiza premier de su nuevo vídeo When I Was Younger

martes 21 de septiembre de 2021 , 22:45h

AL DUAL: Ganador del Premio "Ameripolitan Music Awards" y miembro de la Segunda Generación de Artistas del Rockabilly Hall of Fame.

Su nuevo single "When I Was Younger" estará en las principales plataformas digitales el día 14 de octubre.

El próximo lunes 27 de septiembre estarán en la Sala Equis de Madrid (C/ del Duque de Alba, 4) presentando su nuevo videoclip oficial "When I Was Younger". La proyección del mismo se realizará en dos pases:

1er pase a las 19:00 horas con aforo de 35 pax (Audio mastering analógico sistema monofónico)

2do pase a las 20:00 horas con aforo de 35 pax (Audio mastering analógico sistema estereofónico)

AL DUAL está considerado por la prensa especializada británica musical como uno de los guitarristas y artistas más importantes del género en la escena rockin’ internacional. Al Dual ha colaborado con grandes artistas de la talla de Paul Pigat, Chris Casello, Lisa Pankratz, Tommy Harkenrider, Chan Romero, Eddie Nichols o Mike Sánchez entre otros, llegando a consolidarse como uno de los más completos guitarristas de su género, obteniendo un puesto en el Olympo de la guitarra Twang junto a músicos de la talla de Eddie Cochran, Bo Didley, Chet Atkins o Duane Eddy con los que comparte un lugar privilegiado como artista y embajador de la firma internacional Gretsch Guitars USA.

Al Dual acaba de finalizar su próximo lanzamiento titulado ‘Reel To Reel’, (Mr. Panther Records) un álbum compuesto, dirigido, producido, arreglado e interpretado por el propio artista y que verá la luz en el año 2022. En el que encontraremos sencillos con mucha frescura como "A New Day Will Be True" o con un twang arrollador como el de "Cadillac Funk".

Al Dual ha realizado extensas giras por el Continente Europeo, Estados Unidos y México.