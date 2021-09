Consejos para conseguir rizos perfectos y duraderos

miércoles 22 de septiembre de 2021 , 10:16h

No hay nada más frustrante que ver cómo tus rizos pierden la forma y se deshacen lentamente a lo largo del día, para lo que existen muchas formas de solucionarlo y con ello, hacerlos más duraderos. Nos lo cuenta la firma italiana Davines, por medio de ocho consejos prácticos que todas podemos seguir fácilmente.

Independientemente del tipo de cabello, obtener rizos duraderos u ondas surferas puede ser un problema relativamente conocido para cualquiera que haya probado estos estilos antes. Puede haber muchos elementos diferentes que actúen en su contra como la humedad, tu nivel de actividad diaria, los productos que elijas o incluso tu rutina nocturna, que puede marcar la diferencia entre rizos marcados y ondas sin gracia:

1/ Un buen peinado siempre comienza en la ducha: “Elige los productos correctos y la frecuencia de limpieza para asegurar que tu cabello esté lo más preparado posible antes de comenzar a rizarlo. Una forma sencilla de mejorar el aspecto y vida de tus rizos es usar un buen champú para los mismos, que les proporcionará la humedad, elasticidad y volumen esenciales que tu pelo necesita para mantener los rizos cerrados. Del mismo modo, usa otros productos para el cabello rizado como acondicionadores especiales, mascarillas y productos de acabado para crear la rutina y base perfectas para tu cabello. Si notas que tu pelo está particularmente seco o dañado, eso probablemente hará que sea más difícil mantener rizos definidos y sedosos”.

2/ No te laves “el día de los rizos”: “Aunque es importante utilizar los productos adecuados para definir los rizos al lavarse el cabello, en realidad deberías intentar rizarlo los días en los que no te lo vayas a lavar. Los rizos generalmente necesitan un poco de "fijación natural" para mantenerse en forma, y los aceites naturales presentes en el cabello del segundo o tercer día son excelentes para aguantar los rizos en su lugar. Intenta peinar tu cabello en un “día que no toca lavar” y rocía un poco de champú seco en las raíces según sea necesario para absorber el exceso de grasa y al mismo tiempo aumentar el volumen. Pero si tienes que lavarte el cabello justo el día que lo vas a llevar rizado, existen productos que pueden ayudarte para que no pierdan su forma. La aplicación de una espuma para rizos en el cabello seco previamente con toalla ayuda a que los rizos mantengan su elasticidad y estructura, y también se puede usar como un producto de retoque en los rizos del segundo día”.

3/ Crea una rutina de peinado para que tus rizos duren: “Una vez que hayas completado tu rutina de ducha, seca suavemente tu cabello con una toalla de microfibra que reduzca la fricción y el daño potencial. Ahora estamos listas para comenzar a peinar, si eliges usar herramientas de rizado, las preparaciones y productos básicos son esencialmente los mismos”.

4/ Prepara tu cabello adecuadamente: “Usa siempre un protector de calor. Antes de peinar con calor, aplica un protector térmico para el cabello y así minimizar los efectos de tu secador de pelo y herramientas de peinado. Los productos protectores del calor también ayudan a mantener tu cabello con un aspecto saludable y brillante, lo que facilita aún más el rizado. Cuando elijas un ajuste de calor para peinar, intenta comenzar con una temperatura más baja y comprueba si funciona con tu cabello antes de probar con una superior”.

5/ Elige la herramienta adecuada: “Tanto los rizadores como las planchas crean rizos, pero ofrecen un aspecto final ligeramente diferente. Cualquiera que sea la herramienta que elijas, toma nota de las dimensiones del cilindro: cuanto más pequeño es, más cerrado es el rizo, lo que generalmente significa que duran más que sus homólogos más sueltos. Puedes usar una herramienta con un diámetro más grande si lo que buscas son unos rizos más relajados. Por último, tendrás que utilizar un poco de fijador (laca) para el cabello y algún producto de styling final para asegurar que se mantengan en su lugar”.

6/ Prueba los rulos térmicos: “Aparte de los rizadores y planchas, los rulos térmicos son la forma clásica y tradicional de rizar tu cabello. Para personas con cabello delgado y fino, dominar los rulos ayuda a mantener los rizos en su lugar durante mucho más tiempo que usando otras herramientas. A modo de advertencia, es cierto que pueden ser un poco más difíciles de dominar, pero la práctica lleva a la maestría, por eso recomendamos probarlos un poco antes de cualquier gran evento donde quieras lucir tus rizos para familiarizarte con ellos sin la presión de la prisa y testear el resultado en tu pelo. Recuerda también que una vez que tengas los rulos colocados, debes dejarlos reposar durante al menos 10 minutos para fijar la forma”.

7/ Deja que tu cabello se enfríe: “Si tienes el cabello muy rizado y quieres crear ondas de aspecto más suave, aquí vamos a dejar de lado el rizador en favor de un truco clásico de estilista. Rompe ligeramente el rizo con una plancha, doblando la muñeca hacia adelante y hacia atrás a medida que avanzas por los mechones; no se rizará el cabello, solo creará ondas más sutiles. Trabaja en secciones pequeñas y termina las puntas de tu cabello con aceite de coco o aceite capilar orgánico”.

8/ No cepilles demasiado tus rizos: “Para que se vean lo mejor posible, comienza por rociar tu cabello con una laca para cabello que se pueda cepillar y cepilla suavemente sus rizos sin insistir ni tratar de llegar al aspecto final deseado. Dado que los rizos caerán y se asentarán un poco durante el día, es mejor dejar un margen de tiempo antes de que se deshagan para ayudarlos a durar más”.