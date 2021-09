Consejos para aprovechar las plataformas de aprendizaje de idiomas

viernes 24 de septiembre de 2021 , 10:45h

La pandemia ha traído nuevas costumbres en el consumo online de infinidad de actividades: terapia, yoga, trabajo y, por supuesto, idiomas. De hecho, un estudio de la Universidad de Navarra señala que los cursos de formación online han crecido un 900% durante los últimos meses.

Google también nota este incremento en cuanto a búsquedas relacionadas con la formación online en términos relacionados como: “formación a distancia”, “aprender desde casa”, “estudiar online”, “escuelas online”. Y de entre los más solicitados estaba el aprendizaje de idiomas extranjeros. El aumento del interés generado en los últimos meses certifica un cambio en el modelo de aprendizaje con respecto a la educación clásica de las últimas décadas.

Pero cuidado, porque no tener que llegar a horario a ese compromiso, o la flexibilidad horaria que manejamos bajo este formato, a veces pueden jugar en nuestra contra. Desde italki, plataforma de aprendizaje de idiomas, establecen objetivos día a día para mejorar habilidades y también crear un hábito de aprendizaje a largo plazo. Como escribió Gretchen Rubin, "lo que haces cada día importa más que lo que haces de vez en cuando". ¿Estás motivado pero no sabes por dónde empezar? Aquí tienes algunos consejos para ponerte en marcha:

Establece un objetivo realista: es importante que te propongas un objetivo alcanzable. Escoge áreas concretas como, por ejemplo, mejorar la pronunciación, enriquecer el vocabulario o ganar fluidez para un futuro viaje. Puede parecer difícil medir el progreso en el aprendizaje de idiomas y para eso los objetivos, cuanto más concretos, mejor. Ser realista y medir resultados es extremadamente efectivo y motivador para el aprendizaje.

Planifica tu horario con antelación y mantén la concentración: después de fijar tus objetivos, planifica qué días y horas quieres estudiar cada semana. No dejes que esas cañas improvisadas se lleven por delante el avance diario. A veces, la vida se interpone y uno puede distraerse fácilmente de los objetivos originales. Pero ten en cuenta que tú eres el dueño de tu tiempo. Si tienes programado estudiar, hazlo. Centrarse en una lección a la vez es la clave del éxito.

Descárgate la aplicación de idiomas de italki: la aplicación móvil de italki puede ser especialmente conveniente para empezar. Podrás acceder a tus lecciones en cualquier momento y lugar. Una vez encuentres el profesor particular que más te guste, establece un plan de estudios que se ajuste a tu ritmo y necesidades. La aplicación también ofrece recordatorios de las sesiones reservadas, para que no te pierdas las lecciones si llevas una agenda apretada.

Únete al ‘language challenge’ de italki y consigue fluidez en un idioma en 45 días: se trata de desafiarse a uno mismo y motivarse a dar el máximo número de clases posibles en un período de tiempo fijo. La recompensa no es sólo la gran mejora en tiempo récord, sino los incentivos para los usuarios, que ascienden hasta más de 400€, además de sorteos, con la posibilidad de conseguir un certificado o una prueba de nivel gratuita. Las fechas del evento son del 1 de octubre al 15 de noviembre. Participa aquí.

Pon en práctica todo lo aprendido. Lamentablemente con la teoría no se acaba el aprendizaje, por lo que si quieres que la fluidez conseguida perdure en el tiempo debes buscar un compañero de conversación o una rutina de ejercicios que te ayude a repasar. Una forma de conseguir esta práctica, sin gastarte un euro, puede ser con la comunidad de italki.

“La enseñanza online ha revolucionado los viejos y rígidos modelos de aprendizaje y se ha convertido en una alternativa cada vez más popular entre estudiantes de todas las edades, por tener la mejor oferta en cuanto a relación calidad-precio”, sostiene David Mark Evans, profesor de italki desde 2015.

Ante este escenario, la figura del profesor nativo certificado es fundamental. En italki puedes encontrar el aliado perfecto, ya que la plataforma no requiere suscripciones y el coste de las clases se adapta según el presupuesto que el usuario elija. La flexibilidad de sus profesores hace mucho más accesible el aprendizaje personalizado, ya que el contenido y la periodicidad de las clases las determina el estudiante según sus objetivos. El tiempo invertido es tiempo ganado, porque según datos de la City University of New York, 19 horas de estudio de idiomas en italki, equivalen a un semestre universitario completo.

La plataforma dispone de profesores en 150 idiomas, que enseñan más allá de los libros de texto y sumergen a los estudiantes en los modismos y la cultura del idioma en el marco de escenarios y conversaciones de la vida real. Tras cada lección, los profesores son reseñados por sus alumnos creando así una comunidad segura, transparente y de calidad. Este modelo basado en la confianza le permite a los estudiantes dominar rápidamente cualquier idioma en tres simples pasos: elegir un idioma, escoger un profesor y reservar una clase.