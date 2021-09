Las nuevas botas resistentes al agua y extremadamente confortables de Timberland

lunes 27 de septiembre de 2021 , 10:23h

Timberland tiene la misión de inspirar y equipar a toda una nueva generación para hacer del mundo un lugar mejor. Para la temporada de otoño/invierno 2021, la marca refuerza su compromiso de trabajar en pro de un futuro más verde, poniendo a su disposición una de las tecnologías sostenibles más avanzadas a la vez que confortables de su historia. Estos nuevos modelos, que incorporan la tecnología GreenStride™ patentada por Timberland, están desde hoy disponibles para la venta en todo el mundo.

Las suelas GreenStride™ son ligeras y cómodas además de sostenibles, ya que están fabricadas en un 75% a partir de una combinación de azúcar de caña renovable y caucho proveniente de los árboles, ofreciendo una amortiguación perfecta a cada paso. Por primera vez esta innovación se aplica a las botas de la marca, que además son impermeables para asegurar una adaptación óptima a las condiciones meteorológicas de la temporada. Dentro de los nuevos estilos de FW21 para hombre se incluye las botas GreenStride™ TBL® Originals Ultra Waterproof. En los nuevos diseños para mujer destacan las botas GreenStride™ Ray City 6-Inch Waterproof.

En palabras de Chris McGrath, vice president of global footwear design: “Estamos muy emocionados de presentar la incorporación de la eco-innovación GreenStride™ a nuestras botas, que han sido parte fundamental del alma de Timberland a lo largo de las décadas. Nuestros diseñadores han trabajado sin descanso en estos nuevos modelos que están pensados para disfrutar al máximo de la vida al aire libre, en la ciudad o en la naturaleza. Son muy cómodas, resistentes y perfectas para cualquier ocasión.”

Para apoyar el lanzamiento, Timberland pone en marcha hoy una campaña global digital que celebra el sólido legado en innovación y fabricación de botas de la marca. Las botas GreenStride™ son el centro de la campaña a través de llamativas imágenes, vídeos y animaciones. La campaña está protagonizada por agentes del cambio de todas las partes del mundo que trabajan cada día por un futuro más verde y equitativo.

"Cuando la gente piensa en la cultura de la bota, piensa en Timberland", afirma Drieke Leenknegt, vicepresidente global de marketing de Timberland. Y añade: "con esta campaña, celebramos nuestra última innovación en botas a través de una creatividad muy visual, incluso artística, que inspira a los que llamamos ‘Adventurous Doers’ a ponerse sus GreenStride™ y salir al exterior. Para darle vida a esta historia, hemos proporcionado una plataforma a los auténticos agentes del cambio que paso a paso consiguen movilizar a sus comunidades”.

En la campaña destacan historias como las protagonizadas por:

Rickey Y Kim (aka RYK): Este metódico creativo residente en Los Ángeles ama ahondar en el corazón de las cosas para descubrir su por qué. Su trabajo abarca desde la música, a la moda, al sector creativo.

Olivia Rose: Esta artista y diseñadora se describe a sí misma como una escultora de la botánica, y su inspiración reside en lo que crece de forma orgánica en la naturaleza.

Flock Together: Un colectivo de Londres dedicado al avistamiento de pájaros que trabaja para hacer frente a la infra-representación de las personas de color en las actividades al aire libre y para educar a los jóvenes sobre los beneficios que ofrece la naturaleza en su educación.

Jon Gray: Cofundador del colectivo creativo y culinario Ghetto Gastro, que trabaja sobre la conjunción de la comida, la cultura y la experiencia del Bronx para ayudar a mostrar a otros su mejor versión.

Sophia Li: Periodista asiático-americana, directora de cine y co-presentadora del show, All of the Above. Toda una narradora de historias con una visión optimista acerca de cómo debemos aproximarnos al cambio climático para obtener mejores resultados.