Minerva Alonso: Tenemos excelentes creadores de ropa de baño en Gran Canaria

La pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebra este año, del 21 al 24 de octubre, su 25 aniversario, por este motivo hemos hablado con Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, sobre los detalles de esta nueva edición, además de explicarnos las apuestas y el trabajo desarrollado por la Consejería de la que es responsable desde el 2015.

Minerva Alonso Santana, es maestra de Educación Especial y especialista en audición y lenguaje, profesión que según nos cuenta la llevó a la actividad política… ‘La andadura política la comencé a través de mi profesión. Soy maestra de Educación Especial y comencé participando en todo aquello que tenía que ver con propuestas de mejora para la educación pública en Gran Canaria y Canarias, a través de la comisión de educación del partido político al que pertenezco y también a través del movimiento social ‘Otra educación pública es posible’, que fue un movimiento para mejorar la calidad de la educación en Canarias. De ahí surgió la ley de Educación de Canarias, de este movimiento y del trabajo de muchas personas que teníamos este compromiso con la educación pública canaria’

Hablemos de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que este año celebra su 25 aniversario, ¿Qué tendrá de especial?

Este año tiene un evento, que no está dentro, pero sí que le da comienzo, que es ‘Nadamos juntas’, un desfile benéfico destinado a trasmitir el concepto de moda inclusiva. Existen firmas de ropa de baño y lencería adaptada a la circunstancia que tienen mujeres que han tenido un cáncer de mama, con consecuencias en el cuerpo y por ello no van a sentirse menos guapas o poder utilizar ropa de baño diversa y adaptada a ellas.

También vamos a provechar para dar un mensaje de concienciación de la importancia de la prevención y la investigación en esta enfermedad, además de recaudar fondos con la entrada solidaria, tanto para la Asociación Española contra el Cáncer como para la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.

También tiene de especial, como todos los años, la apuesta mediática que hacemos con Gran Canaria Moda Cálida, donde pretendemos reunir a los medios especializados en moda más importantes para que sean altavoz de la calidad de la ropa de baño que se hace en Gran Canaria, y además de nuestra isla.

¿Cómo se ha conseguido que sea un evento único en Europa en su categoría, y se consolide como referente internacional en moda baño?

Por la vinculación de la ropa de baño al destino y porque tenemos excelentes creadores de ropa de baño en Gran Canaria. Además planificamos muy bien como trasmitimos el mensaje. Para nosotros son muy importantes los planes de medios, cómo comunicamos, a quién comunicamos y tratar de que el público especializado fije la mirada en Gran Canaria. Lo hemos conseguido así de la mano de IFEMA, que nos ha ayudado en esto, porque es referente en el sector de la moda en España con la Mercedes Benz, también a través de la Asociación de Creadores de Moda España, que nos ha asesorado en este proceso, además de todas las acciones que hemos ido desarrollando en distintas ferias en el mundo, sobre todo a nivel europeo, y en ese plan de comunicación que estudiamos muy mucho cada año para alcanzar el objetivo que perseguimos.

¿Qué tiene de especial la moda de Gran Canaria?

El vinculo con el destino, la ropa de baño, las colecciones de los diseñadores y diseñadoras de Gran Canaria, son colecciones que al final están inspiradas de alguna manera en nuestra forma de ser, de sentir, en nuestro territorio y eso las hace muy especiales. Por lo tanto, esa especialización que tenemos, yo creo que es única en el mundo, somos el único territorio donde se da de esta manera, y yo creo que eso es lo que tiene de especial.

Kerem Bürsin, protagonista de la serie Love is in the Air, contribuirá a promocionar la Isla y el diseño de la moda baño. Esto ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición, ¿ha sido difícil conseguir su participación?

Si ha sido difícil, llevamos meses trabajando para que este actor turco venga a Gran Canaria. No ha sido fácil porque somos una isla pequeñita, pero tenemos una capacidad muy importante de liderazgo en el sector de la moda, por lo tanto hemos puesto en marcha todos nuestros recursos para conseguirlo y lo hemos conseguido finalmente. Para nosotros es muy importante que la entrada a España de Kerem Bürsin sea a través de la isla de Gran Canaria.

Kerem Bürsin, un actor con proyección internacional, ¿qué aportará a la imagen de Gran Canaria?

Aportará sus 9,3 millones de seguidores, más las páginas de club de fans que tiene en las redes sociales, que hace que se multiplique en distintos países del mundo. Para nosotros es un valor añadido a nuestra plataforma.

Si buscamos que miren a Gran Canaria diseñadores y medios especializados es una manera de hacerlo también a través de Kerem Bürsin, con esos millones de seguidores en redes sociales de manera directa y luego de manera indirecta a través de sus club de fans, para nuestra plataforma y también para nuestra isla.

¿Cuáles son sus objetivos prioritarios como responsable de la Consejeria de Área de Industria, Comercio y Artesanía de Gran Canaria?

Generar economía en la Isla de Gran Canaria a través de los sectores que dirijo, en Industria a través del Plan Estratégico de Aéreas Industriales, donde perseguimos la autogestión por parte del empresariado en las áreas industriales para el mantenimiento de estas zonas. También un plan potente de inversión, para que estas zonas sean modernas y estén bien conservadas, además todo lo que tiene que ver con la acciones de dinamización económica de estas zonas.

Con respecto a Comercio ahora estamos en un momento de transformación debido a la crisis de salud pública, pero nosotros llevamos dos líneas muy importantes, una de apoyo a asociaciones de empresarios de áreas comerciales a cielo abierto donde hay mucha presencia de comercio tradicional y del sector de la restauración, también otra línea a través de un plan de modernización de zonas comerciales abiertas donde desarrollamos obras para hacer las zonas más amables y más atractivas con el objetivo de fidelizar al consumidor, de tal manera que la ciudadanía pueda ir a estas zonas a comprar, tomar un café, almorzar y se produzca el consumo , es una manera de apoyar al pequeño comercio y generar empleo. Recordemos que la pequeña y mediana empresa tiene una capacidad generadora de empleo muy importante.

Para nosotros el programa Gran Canaria Moda Cálida no es solo un proyecto de apoyo al sector textil, del diseño y de la moda de la isla de Gran Canaria, sino de todas esas empresas satélites que se mueven alrededor del sector de la moda, y lo hacemos a través de distintos eventos, a través de la Escuela Gran Canaria Moda Cálida destinada a apoyar, tutorizar y formar a los nuevos talentos a la gente que está empezando y a través de nuestra Semana de la Moda de Baño, que es nuestro evento identitario; una plataforma muy importante para dar a conocer nuestra isla y para dar a conocer nuestra firma de baño, que al final es nuestra seña de identidad, lo que nos identifica, la especialización en ropa de baño.

En Artesanía, tenemos un programa de ferias y también de formación, cualificación profesional y capacitación dirigido a los artesanos y artesanas de Gran Canaria, habiendo distintos espacios de comercialización de artesanía con un sello de calidad, y apoyando mediante distintas ferias que subvencionamos al año, así como los talleres de los artesanos y artesanas que se van modernizando y que van generando de alguna manera economía.

La artesanía para nosotros es muy importante en la isla porque también es un elemento más de calidad para ofrecer al turismo que nos visita, porque es una seña de identidad perteneciente a nuestra cultura y a través de ella también divulgamos nuestro patrimonio de alguna manera.

Tras un largo año de pandemia, ¿qué situación afronta el comercio local del Cabildo de Gran Canaria?

El año pasado se tuvieron que desplegar ayudas muy importantes a través del Cabildo, concretamente 12 millones de euros dirigidos a autónomos , y al principio de este año 7 millones de euros ya para sectores más especializados y castigados por la pandemia como fue el sector de la restauración, el ocio nocturno, la venta ambulante, la artesanía… porque se prohibían también las ferias, por lo tanto, un año difícil, esta crisis de salud pública ha supuesto para el comercio tradicional una situación delicada, pero a la vez ha abierto oportunidades, sobre todo en la digitalización. Por ejemplo, se ha creado el Mercado Gran Canaria Me gusta, que es un mercado digital para la compra del producto local. También Gran Canaria Market Place, otro espacio digital para empresas de Gran Canaria que ofrecen ahí sus servicios o sus productos

Por lo tanto el Cabildo ha respondido de alguna manera con esa línea de subvenciones, pero también creando espacios para obligar de alguna forma a que las empresas se reinventen, porque las crisis traen elementos positivos, y yo creo que la digitalización de la empresa ya es imparable y ha obligado a ello. También en nuestra convocatoria de subvenciones, dirigida a asociaciones de empresarios y empresarias, hemos introducido todo lo que tiene que ver con el marketing digital y la digitalización para apoyar esta nueva línea de trabajo que creemos que va a ser muy importante para el futuro de la economía canaria.