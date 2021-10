Gran Canaria escenario de la gran pasarela de baño de Europa

viernes 08 de octubre de 2021 , 19:23h

La próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, organizada por el Cabildo de Gran Canaria e IFEMA MADRID, se celebrará del 21 al 24 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas (Gran Canaria).

El evento, único en Europa en su categoría, celebra este año su 25º aniversario, consolidando su posición como referente internacional en moda baño. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida reunirá en esta edición a cerca de 40 diseñadores y marcas, de las que 11 son Canarias –de Gran Canaria y otras islas del archipiélago-, 10 de la península, y 6 internacionales, con presencia de marcas de Reino Unido, entre otros mercados. Próximamente se dará a conocer el calendario completo de participantes de esta edición 2021, entre los que está confirmada la participación, entre otros, de diseñadores de reconocido prestigio como Aurelia Gil, Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Guillermina Baeza, Miss Bikini o Melisa Odabash.

Kerem Bürsin, la cara más internacional de la GCSW by MC

Para llevar la marca GCSWM by MC por todo el mundo y reforzar la imagen internacional de Gran Canaria como destino turístico, la pasarela contará en esta edición con la presencia como embajador del exitoso actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie Love is in the Air, que contribuirá a promocionar la Isla y el diseño de la moda baño.

Desfile benéfico We Swim Together

Por primera vez, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, se celebrará el desfile We Swim Together, que pretende mostrar colecciones adaptadas a las consecuencias que esta enfermedad provoca en el cuerpo de las mujeres, así como lanzar un mensaje de esperanza y positividad. Además, el desfile tendrá carácter benéfico cuyos beneficios irán dirigidos a la Asociación Española Contra el Cáncer (Canarias) y la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico y contará con un triple objetivo: concienciar sobre esta enfermedad, apoyar la prevención y la investigación como pilares básicos de la batalla contra el Cáncer de Mama.

Se trata además de un evento inclusivo que busca dar entrada a firmas que hacen ropa de baño y lencería para mujeres con distintas realidades corporales. Desfilarán 16 marcas cuyos diseños lucirán sobre la pasarela mujeres que han padecido esta enfermedad, y son: Anita Care, Amoena, Ágatha Ruiz de la Prada, Sunflair, Red Point, Maryan Melhorn/ Xanadú Beach, All that she loves, Dolores Cortés, Como la trucha al trucho, Román Peralta, Nuria González, Arcadio Domínguez, Carlos Sanjuan, Elena Morales, Aurelia Gil, Bohodot.

Gran Canaria, destino turístico de referencia en Europa

Gran Canaria es una de las siete islas de origen volcánico que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. Su capital, Las Palmas de Gran Canaria, no sólo es la mayor ciudad de la región con 378.517 residentes, sino también un atractivo centro económico cultural y administrativo al que acudió, según los últimos datos disponibles, el 28% de los visitantes que escogieron la Isla como lugar de vacaciones.

En 2018 Gran Canaria recibió 4,5 millones de turistas, un dato que le consolida como potencia turística mundial y uno de los destinos preferidos por los europeos, principalmente por personas procedentes de países como Alemania, con 978.579 visitantes, y Reino Unido, con 857.654 visitantes. Viajeros atraídos por múltiples razones, como el sol, la playa, la naturaleza, la gastronomía, o un importante patrimonio histórico y cultural. Estas cualidades le han reportado un liderazgo que alcanza su máxima expresión en la temporada de invierno, época en la que millones de europeos se desplazan a la Isla.

Gran patrimonio histórico, natural y cultural

Canarias es considerado por la UNESCO como una ‘ventana al cielo’ por la calidad y nitidez para la contemplación de las estrellas. Esta defensa del cielo de Gran Canaria se ha convertido en un eje de actuación básico para la Isla, que también trata de conseguir que el yacimiento arqueológico del poblado aborigen Risco Caído, situado en Artenara, sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto a los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria.

La Isla ofrece visitas a diversos espacios arqueológicos, como el Cenobio de Valerón (Santa María de Guía); el Centro de interpretación Roque Bentayga (Tejeda); el Parque Arqueológico del Maipés (Agaete); la Necrópolis de Arteara (San Bartolomé de Tirajana); Cañada de Los Gatos (Mogán); el Centro de Interpretación de Barranco de Guayadeque (Agüimes); y el Centro de Interpretación de La Fortaleza (Santa Lucía de Tirajana). Gran Canaria ha sido declarada ‘Destino Turístico Starlight’ por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).