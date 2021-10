Consejos para una clase online de calidad

miércoles 06 de octubre de 2021 , 11:22h

El COVID ha impulsado la educación online. Hay centros que esta nueva modalidad les ha venido de sorpresa y lo han integrado rápidamente, pero a otros no les ha pillado desprevenidos ya que combinaban el mundo presencial y digital. ADInstruments, empresa con más de 30 años de experiencia intentando hacer más sencilla la educación en la rama de ciencias gracias a la innovación y la tecnología con prácticas online ha sido un pilar fundamental en la comunidad universitaria para que el nivel educativo siguiera al mismo nivel y los alumnos pudieran experimentar sus prácticas a pesar de los confinamientos o restricción.

La cuestión es, ¿cómo enseñar con éxito de manera remota y mantener a los estudiantes con interés? Lt, división de ADInstruments, ofrece 5 consejos para salir reforzado gracias la formación online, cada vez más consolidada:

Ponerse en el lugar de los estudiantes. Eso es fundamental, ya que en algunos casos, recibir clase online ha supuesto un cambio, tanto para profesores como para alumnos. Es importante conocer las temáticas más difíciles para los estudiantes y anticiparse a posibles preguntas que puedan surgir. Hacer un contenido ameno, donde no haya mucho texto pero con información clara, facilitando la participación del estudiante y la comprensión del contenido del curso. En muchas ocasiones, aprender en línea es beneficioso, al poder ir cada uno a su propio ritmo.

La novedad mantiene el cerebro comprometido. Tener una plataforma con recursos que hagan fácil el aprendizaje es otro de los elementos diferenciadores. Un apartado para dudas, áreas multimedia, texto así como elementos visuales, harán más atractivo el contenido, siempre bien categorizado y fácil de encontrar. Los ejemplos son fundamentales para acompañar las explicaciones.

Menos es más. Esta modalidad permite que las lecciones sean más amenas. Al poder introducir vídeos explicativos, test en línea y resúmenes de cada parte es más visual. No hace falta que haya lecciones eternas, con que haya el contenido fundamental para alcanzar los objetivos de aprendizaje es suficiente. Así se atrae al estudiante a no distraerse al no tener que leer tanto contenido específico muchas veces sin alguien que pueda resolver sus dudas.

Plantear foros con horarios de discusión organizados. Ésta es una buena manera de hacer comunidad, resolver dudas y tener todo claro. En el modo virtual no se pueden ver las posturas de los estudiantes, sus actitudes si algo no va bien. De este modo, los estudiantes pueden compartir ideas e involucrarse de manera más activa, haciéndoles partícipes del temario y el curso en general. Si enseña ciencias médicas o clínicas, puede usar en estas discusiones los casos de pacientes de la vida real proporcionados en Lt, ya que las experiencias de los pacientes mostradas en la plataforma hacen que el curso cobre vida para los estudiantes, les hace sentir un aspecto más clínico porque en realidad están tratando con el paciente: trabajando con los resultados de sus pruebas, tratando de diagnosticar la condición correcta y tratando de ayudarlos, incide la Dra. Dawn Collins, Universidad de Warwick, Reino Unido.

Complementar con otros recursos. Aparte de la plataforma oficial, es bueno derivar a fuentes externas para seguir apoyando el conocimiento. Así es más ameno para el que está detás de la pantalla.

Un buen ejemplo de ello es Lt, una revolucionaria plataforma que acaba de llegar a España. Ésta reúne el contenido multimedia de ciencias biológicas y el registro y análisis de datos en tiempo real convirtiéndose en una plataforma clave para las generaciones presentes y futuras. La plataforma involucra a los estudiantes con los laboratorios más prestigiosos además de ofrecer lecciones de ciencias biológicas de calidad. Actualmente consta de 500 lecciones de ciencias biológicas interactivas y totalmente personalizadas para un aprendizaje activo, bien en el laboratorio o de forma remota Una opción perfecta para no quedarse atrás.