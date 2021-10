La aerolínea Cathay Pacific nombrada Lo mejor en el futuro de la conectividad

lunes 18 de octubre de 2021 , 10:41h

Cathay Pacific ha sido nombrada “Lo mejor en el futuro de la conectividad” (Best in Future of Connectedness) en los IDC Future Enterprise Awards de 2021, por su desarrollo de Ultra Track: una solución de seguimiento y localización de próxima generación que aplica la tecnología del Internet de las cosas (IoT) para monitorear los envíos.

Los IDC Future Enterprise Awards, en su quinto edición, reconocen a las organizaciones que han logrado avances sobresalientes en la adopción e implantación de tecnologías digitales para impulsar el cambio en sus modelos de negocio.

En el contexto de la pandemia mundial, los ganadores de los premios de este año también han sido seleccionados por navegar con éxito este período de cambio turbulento y proporcionar liderazgo en una nueva era digital.

Más de 1.000 nominados de Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, la RAE de Hong Kong, la región de Taiwán, China continental, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda fueron considerados por analistas regionales.

Lawrence Fong, director Digital y de IT de Cathay Pacific, ha declarado: "Ultra Track es uno de los sistemas de IoT líderes en la industria de las aerolíneas. Y Cathay Pacific Cargo se encuentra entre el primer grupo de aerolíneas que aprovechan esta tecnología para proporcionar un servicio de seguimiento multidimensional casi en tiempo real para nuestros socios".

Ultra Track utiliza un registro de datos Bluetooth Low Energy (BLE) para monitorear la ubicación GPS y la temperatura de los envíos (vibración, humedad y exposición a la luz) casi en tiempo real, lo que lo convierte en un sistema ideal para envíos, por ejemplo, sensibles a la temperatura.

Los datos del envío se envían a los lectores instalados en las terminales de carga y aplicaciones de teléfonos móviles en el área de rampa del aeropuerto, utilizando protocolos BLE, que transmiten la información a un marco de IoT implementado en la nube de Amazon Web Services (AWS) a través de la red 4G.

El personal del Centro de Control de Operaciones (OCC) de Cathay Pacific Cargo puede monitorear constantemente el estado del envío, con alertas para permitir que el personal intervenga y rectifique la situación si es necesario. Además, los remitentes también pueden rastrear la ubicación y la temperatura de su envío a través del sitio web de Cathay Pacific Cargo.

El lanzamiento de Ultra Track se adelantó para enfrentar el desafío logístico sin precedentes que la industria de carga aérea afronto para distribuir las vacunas del COVID-19, que se necesitan con urgencia en todo el mundo.

Dado el suministro limitado de vacunas y los requisitos de temperatura restrictivos para su transporte y almacenamiento, Ultra Track ha mejorado la capacidad de garantizar que los medicamentos se entreguen con éxito en todo el mundo.

George Edmunds, gerente general de Cargo en Cathay Pacific, ha comentado: "Ultra Track refleja nuestro compromiso de invertir en soluciones y tecnología para mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios a los clientes, apoyando nuestra ambición de marca de convertirnos en una compañía de servicios de carga aérea más centrada totalmente en las necesidades del cliente”.

"Ultra Track ha transformado la forma en que se manejan los envíos farmacéuticos y continuará acelerando las capacidades en el manejo de otros productos de carga en esta era de IoT / 5G que tenemos por delante", ha concluido Edmunds.