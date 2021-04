Viaje a la gastronomía hongkonesa con Cathay Pacific

Cathay Pacific, la aerolínea premium de origen asiático, propone hacer un viaje a la más que reconocida gastronomía hongkonesa. Toda una experiencia con la que los aficionados a los viajes, el turismo y la cultura asiática y, por supuesto, los foodies pueden ir abriendo boca y preparando sus maletas para un futuro cada vez más cercano.

Cathay Pacific comparte la propuesta de los espacios culinarios de Hong Kong que no te puedes perder en tú próximo viaje:

El mejor restaurante de Asia, The Chairman. Con el chef Kwok Keung Tung al mando, este año el ya reconocido restaurante ha escalado una posición hasta liderar el ranking gastronómico del continente asiático. A través de una cocina tradicional en la que priman los ingredientes locales y unos platos con carácter propio. Entre ellos, su plato estrella: el steamed flowery crab, un cangrejo al vapor con vino y grasa de pollo, que ofrece un sabor que según los creadores es “pleno sabor umami, conseguido aunando la dulzura del cangrejo y la suavidad de la textura de la grasa de pollo”.

Una nueva era en el Mandarin Oriental, The Aubrey. El hotel comienza una nueva etapa con la apertura de su exclusivo izakaya japonés. Ubicado en el último piso del hotel, el restaurante ofrece vistas al puerto de Victoria y un interior que combina una estética cosmopolita y glamurosa con toques clandestinos. Un espacio donde disfrutar al máximo de platos de sushi omakase o del pollo karaage, así como de cócteles elaborados por expertos como el Yuzu Highball, hecho a partir de Nikka From the Barrel, un whisky de primera calidad.

El estilo y la arrogancia del hip-hop en el paladar, TMK Rap & Rolls. Una animada temakeria inspirada en este estilo musical perfecta para beber y cenar en el distrito de Star Street de Wan Chai. TMK Rap & Rolls es una celebración del hip-hop, desde la música de ambiente hasta la obra de arte a la entrada de Notorious B.I.G. Tan solo siéntate en un taburete de la barra y pide el exclusivo roll temaki de cangrejo de caparazón blando o de salchicha de atún para una disfrutar de una mezcla funky de los mejores clásicos.

Un nuevo concepto de comedor, Fish Bar. El tranquilo restaurante está ubicado en el hotel Marriot y es perfecto para almuerzos largos de fin de semana o cenas informales. Las puertas retráctiles garantizan que el espacio de al aire libre, sea luminoso y fresco. Entre los puntos destacados del menú encontramos los mejillones de Nueva Zelanda o una generosa torre de mariscos de tres niveles repleta de ostras frescas, patas de cangrejo real, langosta de Boston, langostinos y almejas, ideal para compartir entre los afortunados comensales.

El afamado grupo Black Sheep celebra los bares tradicionales, The Last Resort. Con una estética más áspera que glamurosa, este bar está lleno de pequeñas cabinas con asientos de cuero rojo envejecido, letreros de neón y un ambiente informal donde los clientes pueden disfrutar de cervezas y tés helados en uno de sus acogedores reservados, junto con clásicos como sándwiches a la plancha de pollo, patatas gajo y queso ahumado. Unos platos que demuestran que en Hong Kong se puede disfrutar de todo tipo de gastronomías.

